Realme Watch 2 Pro in offerta ad un prezzo ASSURDO

Solo per offi eBay propone lo smartwatch Realme Watch 2 Pro in offerta a soli 29.99 euro, e uno sconto del 17% rispetto all’originale prezzo di 35 euro.

Realme Watch 2 Pro: uno smartwatch per tutto

Partiamo subito col dire che Realme Watch 2 Pro rappresenta a tutti gli effetti un’ottima alternativa supereconomica rispetto a gran parte degli smartwatch che ci sono attualmente sul mercato, come ad esempio Samsung Galaxy Watch o Apple Watch, che spesso e volentieri sono proposti a prezzi improponibili. Il display di questo smartwatch è davvero eccellente, dal momento che vanta uno schermo AMOLED da 1.75 pollici, alla risoluzione di 320×385, corredato infine da una lumonosità di 600 nitt, che ti permette tra le altre cose di farti visualizzare ogni dato anche in condizioni di luce estrema, come può benissimo accadere soprattutto nel corso dei mesi estivi, in cui il sole la fa da padrona.

Oltre a questo lo schermo supporta la tecnologia touch screen e il controllo tramite gestures, oltre ad essere protetto da un vetro Gorilla Glass 3, grazie al quale potrai camminare o correre indistintamente con il Realme al polso senza avere minimamente nessuna preoccupazione che si possa rompere o rovinare.

Buona anche la capacità della batteria da 390 mAh, che consente dunque di avere una buona autonomia, garantita spesso e volentieri per tutta la durata della giornata: così facendo potrai essere completamente sereno e portare il tuo Realme durante le tue sessioni di jogging, senza preoccuparsi di doverlo ricaricare in continuazione.

Buono anche il cinturino morbido compreso in dotazione, che riesce a garantire il massimo comfort, in special modo per le persone sportive che ne fanno uso durante le proprie sessioni di allenamento. Grazie a Realme Watch 2 Pro potrai monitorare in tempo reale la tua frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanti altri parametri vitali, che si rivelano davvero importanti e fondamentali durante un allenamento. Lo smartwatch è inoltre compatibile con entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android.

In definitiva, con nemmeno 30 euro avete la possibilità di portarvi a casa un accessorio davvero utile, che si rivelerà fondamentale durante le tue sessioni di allenamento: acquistalo il prima possibile in offerta a questo indirizzo su eBay prima che le scorte vadano esaurite.

