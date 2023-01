Realme Watch 3: design PRO, SpO2 e ampio display a prezzo MINI (-24%)

Se il 2023 rappresenta per te l’anno in cui passare dagli orologi classici a quelli digitali, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di acquistare l’apprezzatissimo Realme Watch 3 a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, ad appena 52€ con uno sconto del 24%, ti porti a casa un device che costa poco ma che ha un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Ti starai chiedendo cosa mai potrebbe offrirti un device così economico, ma in realtà il colosso cinese ha pensato proprio a tutto durante la realizzazione di questo wearable.

Realme Watch 3 costa davvero poco con questa offerta di Amazon

Il design della cassa squadrata è accattivante grazie al profilo in alluminio lucido, mentre l’ampio e luminoso pannello da 1.8 pollici è perfetto per leggere con facilità tutte le notifiche in arrivo (è compatibile con iOS e Android) e per gestire le numerosi funzioni di cui dispone.

A proprio di funzionalità, Realme Watch 3 integra un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), monitora la qualità del sonno, tiene sotto controllo i valori di stress e ovviamente traccia anche le calorie bruciate, la distanza percorsa e via dicendo.

Inoltre, proprio come gli smartwatch più blasonati, anche il Watch 3 di Realme è un compagno di avventure completo in tutto e per tutto: una volta allacciato al polso, infatti, inizia automaticamente a registrare i dati provenienti da più di 100 modalità di allenamento per offrirti spunti interessanti su come migliorare la tua forma fisica.

Come hai potuto scoprire lo smartwatch di Realme ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, il tutto a un prezzo davvero super conveniente ad appena 52€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

