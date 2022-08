Realme Watch 3, il nuovo PAZZESCO wearable è su Amazon a 69€

Display ampio e luminoso da 1.8’’, 110 modalità sport Chiamate con, Chiamate con Bluetooth senza interruzioni, il nuovissimo realme Watch 3 è davvero uno di quei wearable a cui non manca praticamente nulla, nemmeno il prezzo incoraggiante, per conquistare il pubblico e ritagliarsi una buona fetta del mercato in un settore dove di certo la concorrenza è agguerrita. Il dispositivo, annunciato giusto oggi sul mercato italiano, è prenotabile su Amazon al prezzo di 69 euro, con le spedizioni, che partiranno poi dal 20 agosto, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Realme Watch 3: chiamate Bluetooth e monitoraggio costante della salute

Il nuovissimo realme Watch 3 è dotato di un ampio display da 1,8 pollici, una cornice metallica riflettente e una copertura posteriore curva. Dimensioni maggiori significano maggiore impatto visivo e più spazio per i contenuti. realme Watch 3 vanta un rapporto schermo-cornice del 67,5%, il 35% in più rispetto all’ultima generazione. Grazie alle funzioni Bluetooth, poi, è possibile effettuare chiamate nitide e chiare, migliorate dal chipset Bluetooth dual-mode e un algoritmo di cancellazione del rumore AI.

Lo smartwatch è dotato anche di un’innovativa funzione di monitoraggio fitness e della salute che supera le aspettative. Sfoggia un sensore avanzato per tenere d’occhio la frequenza cardiaca degli utenti, il livello di SpO2 e la qualità del sonno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per gli amanti dello sport, l’orologio supporta oltre 110 tipologie di modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, boxe, vogatore, yoga e altro ancora. Resistente alle intemperie, il dispositivo è dotato di grado di protezione IP68.

Con il nuovo realme Watch 3 si possono tenere traccia di tutti i parametri relativi alla salute e all’allenamento sull’app realme Link. L’app non si limita a tracciare, ma fornisce anche approfondimenti dedicati e registra le routine di allenamento degli utenti, fornendo una valutazione dell’intensità e suggerimenti per l’allenamento successivo in base ai risultati aerobici. Suggerisce anche il tempo di recupero del corpo dopo una sessione di allenamento. Insomma, un device completo sotto tutti i punti di vista, anche nel prezzo: con tutte queste caratteristiche e appena 69 euro di costo siamo certi che saprà ritagliarsi un suo importante spazio sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.