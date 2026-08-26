Attenzione alle recensioni online: questi svelano quelle poco affidabili

A Napoli e nel resto d’Italia, consumatori, turisti e utenti dei marketplace si trovano sempre più spesso davanti alla stessa domanda: quella recensione online è autentica o è stata costruita a tavolino?

Da quel giudizio possono dipendere un acquisto, una prenotazione, la reputazione di un’attività e, in alcuni casi, anche il rischio di finire in una truffa. Una valutazione a cinque stelle può convincere a scegliere un ristorante, un hotel, un prodotto tecnologico o un professionista. Un commento negativo, invece, può far cambiare idea in pochi secondi.

Il problema è che non tutte le opinioni pubblicate sul web nascono da un’esperienza reale.

Perché le recensioni influenzano acquisti, prenotazioni e reputazione

Le recensioni online sono ormai il passaparola di tutti i giorni. Prima di comprare su un e-commerce, prenotare una camera o scegliere una pizzeria, molti guardano il voto medio e poi scorrono gli ultimi commenti.

È lì, tra la foto di un piatto e una lamentela per una consegna in ritardo, che spesso si decide. Per le aziende, una buona reputazione può portare nuovi clienti. Per chi compra, quei giudizi servono a sentirsi più sicuro nella scelta.

Proprio per questo alcune recensioni vengono manipolate: per spingere un’attività, mettere in cattiva luce un concorrente, migliorare il posizionamento sulle piattaforme o ottenere vantaggi economici. Il numero di stelle, da solo, racconta quindi poco. Più utile è leggere diversi commenti, soprattutto quelli recenti, e cercare elementi concreti e coerenti.

Un consumatore confronta le recensioni sullo smartphone prima di acquistare, tra appunti e un pacco sul tavolo.

I segnali sospetti: voti perfetti, testi generici e profili appena creati

Il primo campanello d’allarme può essere rappresentato dai voti tutti perfetti. Un’attività con centinaia di giudizi a cinque stelle e nessuna critica merita almeno un controllo in più. Anche un servizio molto apprezzato, infatti, può ricevere osservazioni sui tempi d’attesa, sui prezzi, sulle consegne o sull’assistenza.

Un altro segnale sono i testi troppo generici, quelli che potrebbero adattarsi a qualunque prodotto o servizio: “tutto perfetto”, “il migliore”, “esperienza fantastica”. Mancano i dettagli, e sono proprio i dettagli a rendere una recensione più utile.

Un giudizio credibile tende a raccontare cosa è stato acquistato, come si è comportato il personale, quanto tempo è servito per ricevere il prodotto oppure quali aspetti sono piaciuti e quali meno.

Attenzione anche alle date. Molte recensioni pubblicate tutte nello stesso giorno o nell’arco di poche ore possono far pensare a un’attività organizzata, anche se questo elemento da solo non basta per stabilire che siano false.

Un altro indizio sono i profili appena creati, privi di foto, con una sola recensione e nessuna attività precedente. Se poi più account utilizzano frasi identiche, gli stessi errori o formule molto simili, il sospetto aumenta.

Il problema riguarda anche i commenti negativi: non sono falsi soltanto gli elogi. Anche una serie di stroncature può essere costruita per danneggiare un concorrente.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle recensioni costruite su misura

L’intelligenza artificiale ha reso molto più semplice produrre testi ordinati, corretti e apparentemente credibili. Ed è proprio questo a rendere più difficile distinguere una recensione autentica da una costruita.

Un testo generato automaticamente può sembrare educato, fluido e persino equilibrato. Spesso, però, resta vago: parla di “servizio eccellente”, “qualità superiore” o “personale gentile”, senza spiegare quale prodotto sia stato provato, quale problema sia stato risolto o cosa sia realmente accaduto durante l’esperienza.

Anche il tono può essere un indizio quando appare eccessivamente uniforme o artificiosamente pulito. Nessuna esitazione, nessuna sfumatura, nessun dettaglio concreto. Questo, però, non significa che ogni recensione ben scritta sia falsa o generata con l’AI.

Le piattaforme utilizzano controlli automatici e manuali per individuare comportamenti sospetti, ma nessun sistema è in grado di intercettare ogni contenuto non autentico. Chi crea recensioni costruite su misura può inoltre inserire errori, nomi di prodotti, riferimenti personali o piccoli dettagli per renderle più credibili.

Per questo il criterio più utile resta il contesto: una recensione diventa più affidabile quando contiene elementi verificabili, coerenti con il prodotto o il servizio e compatibili con gli altri giudizi pubblicati.

Come verificare un’attività confrontando fonti, immagini e dati aziendali

Per valutare un’attività non conviene fermarsi alla piattaforma più visibile. Meglio confrontare Google, marketplace, social network, forum specializzati e, quando disponibile, il sito ufficiale dell’azienda.

Se un ristorante ha valutazioni altissime su una piattaforma e giudizi completamente diversi altrove, vale la pena approfondire. Lo stesso discorso riguarda le foto nelle recensioni: immagini troppo patinate, poco coerenti con il prodotto o già presenti su altri siti potrebbero essere state riutilizzate.

Una ricerca inversa delle immagini può aiutare a verificarne la provenienza. Prima di acquistare su siti poco conosciuti, è inoltre utile controllare recapiti, partita Iva, condizioni di vendita, politiche di reso e canali di assistenza.

Se queste informazioni mancano o risultano poco chiare, meglio fermarsi e fare qualche verifica in più.

In presenza di sospette recensioni false, si può segnalare il contenuto alla piattaforma, confrontare più fonti indipendenti e non prendere decisioni basandosi esclusivamente sul voto medio. Online la reputazione conta molto, ma qualche minuto di controllo può fare la differenza tra una scelta consapevole e una brutta sorpresa.