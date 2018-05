Di Filippo Vendrame, 24 maggio 2018

Acer Chromebook Spin 15 è un Chromebook di nuova generazione in grado di accontentare sia chi cerca un prodotto per l’intrattenimento che per la produttività. Inoltre, l’Acer Chromebook Spin 15 è il primo Chromebook convertibile con display da 15,6 pollici. Acer ha progettato questo prodotto per essere molto flessibile e per adattarsi alle diverse necessità delle persone. Grazie, Infatti, all’ampia autonomia promessa da questo prodotto, gli utenti potranno affrontare l’intera giornata di lavoro senza problemi e senza dover ricorrere ad una presa elettrica.

Acer Chromebook Spin 15 può quindi diventare un perfetto compagno per il lavoro, per lo studio o anche per l’intrattenimento.

Acer Chromebook Spin 15

Acer Chromebook Spin 15: design (↑)

Acer ha scelto un design abbastanza classico per il suo nuovo Chromebook. La scocca del nuovo Acer Chromebook Spin 15 si caratterizza per una trama incrociata di color argento con texture che offrono un look sofisticato che ben si adatta ad ambienti professionali come quelli degli uffici. Il peso complessivo è di 2,1 Kg, sufficientemente contenuto per consentire un agile trasporto del Chromebook.

L’elemento caratterizzante di questo prodotto è però la sua natura “convertibile“. Questo significa che grazie ad un sistema sofisticato di cerniere è possibile ruotare di 360 gradi il grande display. In questo modo è possibile trasformare l’Acer Chromebook Spin 15 in un grande tablet pc. Grazie al touch screen, quindi, si potrà utilizzare questo prodotto in maniera molto intuitiva utilizzando come strumenti di input le dita.

Acer Chromebook Spin 15: scheda tecnica (↑)

Il nuovo Acer Chromebook Spin 15 dispone di un ampio e luminoso display da 15,6 pollici. Acer ha utilizzato un pannello touch IPS con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Per garantire un’ottima esperienza d’uso in modalità touch, lo schermo supporta sino a dieci punti di tocco. Accanto al display sono collocati due altoparlanti progettati in modo da offrire una qualità del suono brillante e cristallina.

Grazie alla presenza di un display da 15,6 pollici, Acer ha potuto inserire anche una tastiera a grandezza naturale molto comoda da utilizzare. Presente, inoltre, anche un touchpad protetto da un vetro Corning Gorilla Glass.

Le prestazioni sono al top in ogni situazione, non solamente grazie all’ottimizzazione del sistema operativo ma anche grazie alla presenza dei processori Intel. Nello specifico, questo Chromebook può disporre dei processori Intel Pentium quad-core N4200, Intel Celeron quad-core N3450 o Intel Celeron dual-core N3350. La dotazione RAM è di 4 GB o 8 GB LPDDR4 a seconda del modello scelto. La memoria eMMC disponibile per archiviare dati ed app è di 32 o di 64GB. L’autonomia sfiora le 13 ore ed il sistema di raffreddamento privo di ventole lo rende ideale da utilizzare in ambienti dove è necessario fare poco rumore.

Galleria di immagini: Acer Chromebook Spin 15, le immagini

Connettività senza pensieri grazie al Wi-Fi 2×2 MIMO 802.11ac ed alla presenza del Bluetooth 4.2. Non manca nemmeno una webcam Acer 720p HD con supporto all’HDR in registrazione. L’obiettivo grandangolare è perfetto per le videoconferenze.

Completano la dotazione di serie due porte USB 3.1 Type-C Gen 1, due porte USB 3.0 e un lettore di schede MicroSD. Grazie a Chrome OS, gli utenti possono avere a portata di mano tutto l’ecosistema di Google come Gmail, Google Documenti, app, estensioni e tanto altro.

Inoltre, l’Acer Chromebook Spin 15 supporta le app Android disponibili su Google Play che potranno, quindi, essere eseguite all’interno del dispositivo. Grazie a Chrome OS, infine, gli utenti potranno godere di un’ampia affidabilità e di un elevato standard di sicurezza.

Acer Chromebook 15 (↑)

Acer Chromebook 15 in versione 2018 è la nuova linea di Chromebook “classici” sempre con display da 15,6 pollici, con un’ampia autonomia sino a 12 ore e con la possibilità di essere ampiamente configurabili per tutte le esigenze, anche di budget personale. Dal punto di vista tecnico, gli Acer Chromebook 15 sono parenti molto stretti dello Spin 15 e dispongono, infatti, del medesimo display IPS da 15,6 pollici, sia in versione touch che senza. Gli Acer Chromebook 15 possono disporre dei processori Intel Celeron N3350 dual-core o N3450 quad-core. 8GB LPDDR2 dual-channel è la dotazione massima della RAM. Presenti anche 32GB di eMMC per salvare dati ed applicazioni.

Completano la dotazione tecnica il 802.11ac 2×2 MIMO WiFi, due porte USB 3.1 Type-C e due porte USB 3.0. Anche gli Acer Chromebook 15 dispongono di tutti i vantaggi di Chrome OS, compreso il supporto alle app di Android.

Acer Chromebook 15/Spin 15: disponibilità e prezzo (↑)

I nuovi Chromebook di Acer saranno disponibili a partire dal mese di giugno ad un prezzo di partenza di 399 euro. Specifiche, i prezzi e le disponibilità possono variare a seconda del Paese. I nuovi Chromebook potranno essere acquistati sia attraverso l’eShop di Acer che nelle principali catene di elettronica.