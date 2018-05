Di Luca Colantuoni, 24 maggio 2018

Acer ha presentato diversi prodotti durante il tradizionale evento annuale organizzato a New York. Uno dei più interessanti è indirizzato ai videogiocatori che vogliono il massimo delle prestazioni. Si tratta del Predator Helios 500, un potente notebook con schermo da 17 pollici e i recenti processori Intel Core di ottava generazione. L’azienda taiwanese ha mostrato anche un’edizione speciale del Predator Helios 300 con dotazione hardware aggiornata rispetto al modello dello scorso anno.

«Abbiamo ampliato la nostra linea di notebook da gioco Predator Helios per rispondere alle richieste di una categoria di giocatori sempre più numerosa che cerca prestazioni estreme anche in movimento», ha dichiarato Jerry Kao, President of IT Products Business di Acer Inc. «I notebook Predator Helios 500 e Helios 300 adottano tecnologie di gestione termica sviluppate direttamente da Acer e componenti ad alte prestazioni che offrono esperienze di gioco senza paragoni».

Acer Predator Helios 500: tutti i dettagli

Il design è sicuramente una caratteristica che distingue i Predator dai notebook tradizionali. Il nuovo Helios 500 possiede un aspetto piuttosto aggressivo, evidenziato dal telaio di colore nero ossidiana con finiture blu, i bordi spigolosi e le evidenti feritoie sul retro, dalle quali viene espulso il calore generato dai componenti interni. Il sistema di raffreddamento è composto da due ventole AeroBlade 3D in metallo e da cinque heatpipe che smaltiscono l’aria calda, consentendo agli utenti di sfruttare tutta la potenza disponibile in assoluta tranquillità.

Il target del notebook è testimoniato anche dalla tastiera RGB retroilluminata con quattro zone di luce, dalla tecnologia anti-ghosting e dalla possibilità di aggiornare memoria e storage in modo semplice e veloce, rimuovendo la cover nella parte inferiore. Il controllo di temperatura, velocità di rotazione delle ventole, illuminazione, hotkey e overclocking avviene tramite l’applicazione PredatorSense.

Scheda tecnica (↑)

Il Predator Helios 500 possiede uno schermo da 17,3 pollici con risoluzione full HD o 4K, frequenza di refresh pari a 144 Hz e tecnologia NVIDIA G-Sync. Quest’ultima, supportata anche sui monitor esterni, permette di riprodurre immagini fluide e privi di scatti. La dotazione hardware comprende inoltre i recenti processori Intel Core di ottava generazione (Coffee Lake) fino al Core i9-8950HK, una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 e fino a 64 GB di RAM DDR4. Per quanto riguarda lo storage è possibile scegliere SSD PCIe NVMe (anche due in RAID 0), abbinati alla memoria Intel Optane, e hard disk tradizionali con capacità fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Gigabit Ethernet. La funzionalità Killer DoubleShot Pro consente di controllare la connessione di rete, assegnando la priorità a determinati programmi, in particolare ai giochi online. Il notebook integra un sistema audio 2.1 formato da due altoparlanti e un subwoofer che offre un suono di elevata qualità, anche grazie ai software Acer TrueHarmony e Waves MAXXAudio. La tecnologia Waves Nx, sviluppata specificamente per l’ascolto in cuffia, crea invece un’esperienza di ascolto a 360 gradi durante film, giochi e applicazioni in realtà virtuale.

Il Predator Helios 500 è dotato di tre porte USB 3.0 Type-A, due porte USB 3.1 Type-C compatibili con Thunderbolt 3, uscite DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, grazie alle quali è possibile collegare fino a tre monitor esterni. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10.

Il Predator Helios 500 sarà disponibile in Italia dal mese di giugno. Il prezzo della configurazione base è 2.299 euro.

Predator Helios 300 Special Edition (↑)

Il Predator Helios 300 Special Edition possiede un telaio di colore bianco con finiture in oro. La dotazione hardware comprende uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD e frequenza di refresh pari a 144 Hz, processori Intel di ottava generazione fino ai Core i7, 16/32 GB di RAM, Intel Optane, SSD fino a 512 GB o hard disk fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060.

Questo modello sarà disponibile in Italia dal mese di settembre. Il prezzo della configurazione base è