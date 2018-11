Di Filippo Vendrame, 30 novembre 2018

Acer Spin 5 Pro è un convertibile Windows 10 in grado di offrire grande versatilità d’utilizzo. Un prodotto che può essere un tablet pc ma anche un notebook tradizionale garantendo sempre la migliore esperienza d’uso possibile concessa dalle potenzialità della sua piattaforma hardware. Acer Spin 5 Pro è adatto sia agli studenti che a chi ha la necessità di disporre di un potente notebook per la propria vita lavorativa, senza dimenticarsi dei creativi che potranno sfruttare lo schermo touch ed il pennino per disegnare direttamente sullo schermo.

Il tutto racchiuso in un elegante e robusto chassis in metallo che dona al convertibile di Acer un look premium.

Acer Spin 5 Pro

Acer Spin 5 Pro: design (↑)

Acer Spin 5 Pro dispone di una scocca in metallo tranne che la parte inferiore dove è possibile accedere all’hardware del dispositivo che è realizzata in materiale plastico. La qualità costruttiva è davvero di primo livello segno che Acer ha voluto fare le cose per bene. La parte interna, sostanzialmente l’area attorno alla tastiera, è realizzata in finitura opaca. Una scelta corretta visto che in questo modo è possibile diminuire l’effetto ditata che può risultare poco bello da vedere. Non particolarmente ridotte le cornici attorno alla schermo.

Elemento caratterizzante questo convertibile la cerniera in finitura lucida che permette di posizionare il notebook in 4 posizioni trasformandolo da classico notebook ad un comodo tablet pc. Le dimensioni di questo convertibile sono 15,9 mm X 324,4 mm X 226 mm. Il peso è di circa 1,6 kg. La confezione di vendita include il notebook, l’alimentatore e lo stilo Active.

Acer Spin 5 Pro: scheda tecnica (↑)

Trattasi di un prodotto di fascia alta e quindi le sue specifiche tecniche sono di assoluto rilievo. Il display, innanzitutto, dispone di una diagonale da 13,3 pollici ed adotta un pannello IPS con risoluzione Full HD. Per garantire le massime prestazioni in ogni condizione d’uso, nulla declinazione più potente, Acer ha scelto il processore Intel Core i7-8550U Quad Core 1,80 GHz con GPU Intel UHD Graphics 620 e 16 GB di memoria RAM DDR4. A bordo trova posto anche un disco SSD da 512 GB con interfaccia SATA.

Nessun problema nemmeno sul fronte della connettività. Acer Spin 5 Pro dispone del WiFi 802.11ac e del Bluetooth 5.0. Acer ha voluto curare molto bene anche la parte audio. All’interno del notebook trovano posto due altoparlanti stereo dotati delle tecnologie Acer TrueHarmony, Smart Amplification e Dolby Audio Premium, oltre ad un comodo microfono integrato. In particolare, il microfono dispone della tecnologia far-field che permette di catturare i suoni anche da lontano. In questo modo sarà possibile interagire facilmente con Cortana sino a 4 metri di distanza.

La dotazione tecnica include anche una porta HDMI, una porta USB 2.0, due poste porte USB 3.0 e una porta USB 3.1 Gen 1. Non manca anche un comodo lettore per le schede SD. Per garantire un utilizzo comodo in tutti gli ambienti, anche in quelli a bassa luminosità, la tastiera è retroilluminata. Per la massima sicurezza, Acer Spin 5 Pro dispone anche di un comodo lettore per le impronte digitali.

Per quanto concerne l’autonomia, l’Acer Spin 5 Pro integra una batteria ai polimeri di litio da 4670 mAh che secondo il costruttore è in grado di garantire sino a circa 13 ore d’uso.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro e questo significa poter disporre di tutti i vantaggi della piattaforma di Microsoft anche soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Acer Spin 5 Pro è disponibile anche nelle declinazioni con processore Intel Core i5-8250U Quad Core 1,60 GHz, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD con interfaccia SATA e con processore Intel Core i3-8130U Dual Core 2,20 GHz con 8 GB di RAM DDR4 e 128 GB di SSD con interfaccia SATA.

Acer Spin 5 Pro: disponibilità e prezzo (↑)

Acer Spin 5 Pro è già disponibile in Italia e si può acquistare online e presso alcune catene di elettronica al prezzo di partenza di circa 900 euro.