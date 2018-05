Di Filippo Vendrame, 24 maggio 2018

Acer Swift 5 è un notebook Windows 10 che unisce eleganza e prestazioni. Trattasi di un prodotto progettato appositamente per offrire non solo alte prestazioni per chi cerca un notebook per il proprio lavoro ma anche una certa raffinatezza estetica. Il risultato di questo impegno è un notebook leggero, sottile, elegante ma anche dotato di ottime prestazioni e di un’autonomia molto valida. Acer Swift 5 è quindi un prodotto molto interessante per chi lavora molto in mobilità.

Essendo dotato di Windows 10, questo notebook di Acer dispone di tutti gli ultimi vantaggi della piattaforma software di Microsoft in termini di produttività e sicurezza.

Acer Swift 5

Acer Swift 5: design (↑)

Acer Swift 5 è un notebook progettato per essere elegante e leggero. Acer, infatti, ha utilizzato materiali nobili come la lega magnesio-litio per realizzare la scocca. Materiali molto speciali che hanno permesso anche di ridurre drasticamente il peso. Grazie, infatti, ad un sapiente lavoro di progettazione, il nuovo Acer Swift 5 pesa meno di 1Kg. Colpisce particolarmente anche il lavoro fatto per incastonare il display da 15 pollici ad alta risoluzione all’interno della scocca. Acer evidenzia, infatti, come lo schermo vanta bordi ultra-sottili da appena 5,77 mm. Inoltre, il rapporto screen-to-body raggiunge l’87,6%.

Altro particolare degno di nota è l’utilizzo sapiente della lega magnesio-alluminio che permette di conferire maggiore robustezza nell’area dove le persone appoggiano i polsi durante l’utilizzo del computer.

Acer, dunque, nulla ha lasciato al caso per progettare questo suo notebook Windows 10.

Acer Swift 5: scheda tecnica (↑)

Acer Swit 5 è anche molto potente oltre ad essere elegante e leggero. Il display presenta una diagonale da 15.6 pollici e dispone di un pannello touch IPS con risoluzione Full HD. Per garantire la massima fedeltà nella riproduzione dei colori, questo notebook dispone della tecnologia Acer Color Intelligence che regola dinamicamente la gamma e la saturazione delle immagini in tempo reale. Display che integra anche la tecnologia Acer BluelightShield che consente di regolare l’emissione della luce blu dello schermo durante sessioni di utilizzo particolarmente lunghe del computer.

Acer Swift 5 utilizza i più recenti processori Intel Core di ottava generazione e può disporre sino a 16GB di memoria RAM DDR4 e sino a 1TB di memoria SSD. Velocità e capacità di storage non saranno un problema per tutti coloro che acquisteranno questo modello di notebook Windows 10. Acer garantisce che questo suo modello dispone anche di una batteria capace di offrire un’autonomia adeguata per coprire un’intera giornata di lavoro.

Ovviamente non mancano alcune chicche tecniche come la connettività Intel Gigabit Wireless-AC 9560 2×2 802.11ac, una porta USB 3.1 Type-C Gen 2, due porte USB 3.1 Type-A, una porta HDMI e un lettore di schede SD. Acer Swift 5 è stato plasmato per sfruttare i vantaggi di Windows 10 e dunque supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali integrato. Gli utenti, dunque, potranno rendere maggiormente sicuro l’accesso al dispositivo. Presente anche una webcam per le videochiamate con Skype e programmi analoghi.

Da evidenziare anche la presenza di una comoda tastiera retroilluminata a LED che permette di lavorare in condizioni di luminosità non ottimali.

Acer Swift 5 sfrutta poi tutti gli altri vantaggi offerti da Windows 10 come l’accesso ai servizi cloud di OneDrive e alle soluzioni avanzate in ambito di sicurezza, produttività e comunicazione.

Acer Swift 5: disponibilità e prezzo (↑)

Acer non ha ancora comunicato i prezzi e le disponibilità precise del nuovo Swift 5. L’azienda ha fatto solamente sapere che specifiche e prezzi di vendita varieranno a seconda dei Paesi in cui questo notebook sarà commercializzato. Ignote, al momento, le tempistiche di vendita per il mercato italiano dove, comunque, questo notebook sarà commercializzato. Acer Swift 5 si potrà in futuro acquistare nell’eShop della società e presso tutte le principali catene di elettronica.