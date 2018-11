Amazon Echo Plus (seconda generazione): smart speaker con Alexa

Design, Alexa in italiano, buon sound, supporto per la domotica

Di Filippo Vendrame, 12 novembre 2018

Amazon Echo Plus (seconda generazione) è uno smart speaker connesso e nato per potesi interfacciare direttamente con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Questo significa che le persone potranno gestire questo smart speaker direttamente con il solo ausilio della voce impartendo specifici comandi vocali. Amazon Echo Plus può essere utilizzato per ascoltare musica con un suono di alta qualità o per controllare i dispositivi per la domotica presenti all’interno dell’abitazione. Questo smart speaker, infatti, integra al suo interno un hub Zigbee che permette di interfacciarsi con la maggior parte dei prodotti smart per la casa oggi sul mercato.

Un prodotto, dunque, estremamente versatile che permette di rendere più smart la vita nelle case. Oltre a gestire la musica e a controllare i dispositivi domotici, Amazon Echo Plus (seconda generazione) è sempre pronto ad aiutare le persone. Attraverso questo smart speaker sarà possibile ottenere informazioni, effettuare alcune operazioni come impostare un timer o creare una nota della spesa e tanto altro ancora. Disponendo di Alexa che è una piattaforma basata sul cloud, Amazon Echo Plus (seconda generazione) cresce e si evolve giorno dopo giorno.

Amazon Echo Plus (seconda generazione)

Amazon Echo Plus (seconda generazione): confezione di vendita (↑)

Amazon ha optato per una confezione di vendita pulita. La scatola presenta una forma allungata in cui Amazon ha sapientemente collocato lo smart speaker e i suoi accessori. Sui lati della confezione si possono trovare esempi di funzionamento con Alexa oltre ad alcune informazioni tecniche e di compatibilità. All’interno, ben confezionati, lo smart speaker, il suo piccolo alimentatore ed un piccolo manuale. L’intera confezione pesa quasi 1 Kg visto che il solo smart speaker raggiunge quasi gli 800 g.

Amazon Echo Plus (seconda generazione): design (↑)

Lo smart speaker di Amazon presenta la classica forma a cilindro di tutti questi prodotti. Tuttavia si nota immediatamente la cura nei dettagli. Il tessuto che ricopre lo smart speaker è di buona fattura e tutto il prodotto è assemblato molto bene. Sulla parte superiore sono presenti una serie di tasti a sfioramento che permettono di gestire alcune funzionalità del prodotto. Nello specifico sarà possibile abbassare o alzare il volume, effettuare un’azione e disattivare/attivare il microfono. Quando Amazon Echo Plus (seconda generazione) è in ascolto, sulla parte superiore si illumina di azzurro un anello che dona un look ancora più moderno a questo smart speaker.

Nel retro sono presenti solo la porta per l’alimentazione a cui collegare l’alimentatore ed un’uscita audio da 3,5mm. Le misure dell’Amazon Echo Plus (seconda generazione) sono 148 x 99 x 99 mm per un peso di 780 g. Questo smart speaker è disponibile nei colori antracite, grigio chiaro e melange.

Amazon Echo Plus (seconda generazione): specifiche tecniche (↑)

Lo smart speaker di Amazon è innanzitutto uno speaker e dunque un dispositivo pensato per offrire un’elevata qualità nella riproduzione sonora. All’interno, sono stati collocati un Woofer da 76 mm al neodimio e tweeter da 20 mm. Inoltre, gli altoparlanti dispongono di un processore Dolby per garantire un audio nitido e omnidirezionale a 360 gradi, con voci chiare e una risposta dei bassi dinamica. I puristi del suono possono anche regolare le impostazioni dell’equalizzatore utilizzando l’app di Alexa che permette anche di gestire tutte le altre funzionalità di questo dispositivo.

Ma Amazon Echo Plus (seconda generazione) è anche uno smart speaker e quindi dispone anche di un hardware specifico per queste funzionalità. Questo prodotto integra ben sette microfoni e grazie alla tecnologia di beamforming ed a quella della cancellazione del rumore, Amazon Echo Plus (seconda generazione) riuscirà a sentire i comandi impartiti dalle persone da qualsiasi direzione, anche mentre si sta ascoltando della musica. Al suo interno, Amazon ha integrato anche l’hub per Casa Intelligente Zigbee che permette di gestire la maggior parte dei dispositivi per la domotica sul mercato.

Amazon Echo Plus (seconda generazione) dispone anche del WiFi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac da 2,4 e 5 GHz. Inoltre, presenti il supporto all’Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) per lo streaming di contenuti audio dal dispositivo mobile a Echo o da Echo ad un altoparlante Bluetooth. Non manca nemmeno l’Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) per controllare i dispositivi mobili connessi tramite comando vocale.

Amazon Echo Plus (seconda generazione): Alexa (↑)

Il baricentro Amazon Echo Plus (seconda generazione) è senza ombra di dubbio Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon. Grazie a questa integrazione, questo prodotto permette di diventare il punto di riferimento di tutte le case smart. Grazie ad Alexa, attraverso dei semplici comandi vocali sarà possibile mettere della musica, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo, impostare sveglie e timer, chiamare chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa e molto altro ancora.

Inoltre, grazie all’integrazione con l’hub Zigbee, sarà possibile controllare i dispositivi per la domotica senza la necessità di dover installare nell’abitazione ulteriori hub. Alexa offre anche suggerimenti, permette di pianificare viaggi ed è compatibile con servizi di streaming come Amazon Music, Spotify, TuneIn e tanti altri.

Alexa si configura attraverso l’omonima app disponibile gratuitamente per iOS ed Android. Inoltre, Amazon ha ideato le “Skill” che permettono di personalizzare ulteriormente le funzionalità di Alexa. Devono essere viste come una sorta di app per la piattaforma che aggiungono diverse funzionalità avanzate. Nuove Skill vengono aggiunte costantemente per rendere sempre più ricca l’esperienza d’uso dell’assistente vocale e degli smart speaker compatibili come l’Amazon Echo Plus (seconda generazione).

Inoltre, Alexa è basata sul cloud e quindi è in costante evoluzione.

Amazon Echo Plus (seconda generazione): configurazione e funzionamento (↑)

La configurazione dello smart speaker di Amazon è molto semplice. Tutto quello che serve è uno smartphone con installata l’app Alexa disponibile sia per iOS ed Android. La prima cosa da fare è collegare l’Echo Plus alla corrente elettrica. In poche decine di secondi, lo smart speaker si accenderà. Da Impostazioni->Impostazioni dispositivo dell’app Alexa si visualizzerà l’Echo Plus. Selezionando l’icona corrispondente, si potrà entrare nel menu di gestione dove andrà configurata la rete WiFi dello speaker. Il setup è automatico o quasi. Seguendo le istruzioni a schermo, lo smartphone si collegherà via WiFi allo speaker e a quel punto sarà possibile selezionare la rete WiFi ed inserire le password.

Va evidenziato che la procedura non sempre riesce al primo colpo. In caso l’app si blocchi, è sufficiente annulla il setup e riprenderlo da zero. Una volta configurata la rete WiFi, l’Amazon Echo Plus (seconda generazione) sarà pronto a funzionare. Attraverso semplici comandi vocali sarà possibile chiedere allo smart speaker di fare un po’ di tutto. Per esempio, si potrà gestire la riproduzione della musica, ottenere informazioni sul meteo o sui fatti più importanti del giorno e molto altro ancora.

L’hub di gestione dello smart speaker, però, è l’app Alexa. Dall’applicazione sarà possibile aggiungere Skill, cioè funzioni, abbinare account di servizi musicali come Spotify o Amazon Music e configurare la gestione dei sistemi domotici. La gestione di dispositivi smart è davvero facile visto che l’Echo Plus (seconda generazione) dispone al suo interno di un hub per le smart home. Dall’app basterà far effettuare allo smart speaker una scansione dei dispositivi presenti in casa che saranno aggiunti automaticamente. A quel punto potranno essere gestiti con il solo ausilio della voce.

Molto buono l’audio, potente e cristallino. Anche i cultori del suono non rimarranno delusi da questo prodotto.

Amazon Echo Plus (seconda generazione): prezzi (↑)

Amazon Echo Plus (seconda generazione) è disponibile su Amazon.it al prezzo di 149,99 euro.