Di Luca Colantuoni, 8 ottobre 2018

Amazon ha aggiornato il suo catalogo di tablet, annunciando all’inizio di settembre il nuovo Fire HD 8 (2018). Le differenze rispetto al modello di precedente generazione sono minime e limitate alla fotocamera frontale. Il sistema operativo è invece basato su Android Nougat. Gli utenti troveranno ovviamente una versione profondamente modificata e ottimizzata per l’accesso ai numerosi servizi dell’azienda di Seattle.

Amazon Fire HD 8 (2018): tutti i dettagli

Il tablet appartiene alla fascia bassa del mercato, quindi non è ipotizzabile l’uso di materiali pregiati, come alluminio e vetro. Il Fire HD 8 (2018) è stato però progettato per durare a lungo, per cui Amazon ha scelto un telaio in policarbonato che resiste ottimamente a graffi e cadute, ma anche ai liquidi rovesciati accidentalmente dall’utente.

Il design è rimasto inalterato rispetto al modello 2017, così come le dimensioni (214x128x9,7 millimetri). Intorno allo schermo ci sono cornici piuttosto grandi, ma ciò permette di mantenere il tablet in maniera più salda tra le mani. Lungo il bordo superiore sono presenti i pulsanti di accensione e volume, la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e il microfono, mentre lo slot per la scheda microSD è sul lato destro.

Scheda tecnica (↑)

Come si intuisce dal nome, il Fire HD 8 (2018) possiede uno schermo da 8 pollici di tipo IPS con filtro polarizzante. La risoluzione è HD, ovvero 1280×800 pixel (189 ppi), sufficiente per vedere nitidamente foto e video. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT8163V/B a 1,3 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili tramite schede microSD fino a 400 GB. È possibile usufruire dello spazio di archiviazione illimitato e gratuito sul cloud per tutti i contenuti Amazon e le foto scattate con il tablet.

La fotocamera posteriore, posizionata nell’angolo superiore sinistro, conserva la risoluzione di 2 megapixel e il supporto per la registrazione video HD a 720p. La fotocamera frontale, al centro della cornice superiore, è stata invece aggiornata per offrire una qualità maggiore durante le videochiamate. La risoluzione è aumentata da VGA a 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band e Bluetooth 4.1 LE. Non c’è il GPS, quindi i servizi di localizzazione sono WiFi-based.

Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0, sensore di luce ambientale e accelerometro. La capacità della batteria non è nota, ma Amazon promette fino a 10 ore di autonomia con un utilizzo misto (lettura, navigazione su Internet, visione di video e ascolto di musica).

L’azienda di Seattle non specifica la versione del sistema operativo nella pagina del prodotto. Tuttavia, dal sito riservato agli sviluppatori, si deduce che sul Fire HD 8 (2018) è installato Fire OS 6, versione custom basata su Android 7.1 Nougat. L’interfaccia è stata ovviamente modificata per consentire l’accesso rapido alle app e ai servizi Amazon. I contenuti (film, serie TV, musica, libri, applicazioni, giochi e altro) sono disponibili sullo store proprietario.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono accedere in maniera illimitata a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Prime Photos e Twitch Prime. Solo negli Stati Uniti è possibile sfruttare la modalità Alexa hands-free per il riconoscimento vocale senza toccare lo schermo. Purtroppo l’assistente personale non è ancora arrivato in Italia.

Il nuovo Fire HD 8 (2018) è disponibile solo nella colorazione nera. I prezzi delle versioni con “offerte speciali” sono 99,99 euro (16 GB) e 119,99 euro (32 GB). Per eliminare le offerte speciali (annunci sponsorizzati mostrati sul lock screen) è necessario spendere 15 euro in più, ovvero 114,99 euro (16 GB) e 134,99 euro (32 GB), rispettivamente. Tra gli accessori compatibili ci sono le custodie (27,49 euro) in vari colori (nero, indaco, rosso, viola e giallo) che permettono di posizionare il tablet sia in verticale che in orizzontale.