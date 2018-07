Di Floriana Giambarresi, 18 luglio 2018

Con l’aumento delle temperature e alla rapida rincorsa per proteggersi da un caldo sempre più tropicale, si è sempre più alla ricerca di soluzioni che possano aiutare a vivere in una casa più confortevole: Ambi Climate è progettato per rivoluzionare l’uso dell’aria condizionata, creando le migliori condizioni ambientali per un comfort personale e un risparmio sulla bolletta energetica.

Tutto su Ambi Climate

Prezzo e uscita (↑)

Il piccolo accessorio Ambi Climate è già disponibile sul mercato a un prezzo al pubblico pari a 149 euro. Per acquistarlo, basta visitare il sito ufficiale o rivolgersi ad Amazon.

Ambi Climate è un piccolo hub dalla forma davvero elegante e moderna, e dalle linee minimal. È un controller che rende il condizionatore d’aria davvero smart, un accessorio che si collega a Internet e che grazie all’intelligenza artificiale raccoglie diversi dati per attivare e regolare la climatizzazione in modo da renderla confortevole, evitando dunque temperature eccessive o inadeguate all’interno della stanza. È capace di monitorare nello specifico temperatura, umidità e luce. Va abbinato a sistemi di aria condizionata e nel tempo permette un risparmio energetico.

Come funziona (↑)

Si tratta di un dispositivo piccolo e portatile che funziona in modo simile ai termostati smart ma che si abbina alla climatizzazione, non all’impianto di riscaldamento, con il vantaggio di disporre dell’intelligenza artificiale capace di comprendere le abitudini dell’utente, e di adattarsi di conseguenza. Ambi Climate si gestisce con una semplice applicazione per Android e iOS che dialoga e monitora il sistema di aria condizionata, in ogni momento e da ogni luogo, apprendendo però le abitudini e dai feedback.

Diverse le modalità d’uso a disposizione. Attraverso la “Modalità Comfort” si può comunicare all’app se si ha caldo o freddo, o se ci si trova in una situazione di benessere, e in questo modo il sistema di AI apprende come i diversi fattori impostati impattano sul comfort dell’utilizzatore, regolando in automatico il climatizzatore e ripetendo la situazione nel tempo. A disposizione poi la “Modalità Fuori Casa” che, anche in caso di lunghe assenze dall’abitazione, va a ottimizzare i parametri del climatizzatore.

In seguito sarà anche disponibile la “Geolocalizzazione Multiutente” che consente accendere l’aria condizionata in modo automatico una volta entrati in casa e di spegnerla quando l’ultima persona della famiglia esce.

Installazione e compatibilità (↑)

Installare Ambi Climate è semplicissimo per tutti: va collegato a una fonte di elettricità, dopodiché è sufficiente scaricare l’app AmbiClimate (gratis su App Store e Google Play Store), avviarla, aggiungere il climatizzatore nelle vicinanze e iniziare a gestirlo. È compatibile con più di 1200 sistemi di climatizzazione con controllo da remoto e supporta Amazon Alexa e IFTT. Per usarlo occorre inoltre avere un accesso WiFi alla rete e uno smartphone con cuore iOS o Android.