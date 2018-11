Di Antonino Caffo, 5 novembre 2018

Un’evoluzione costante quella che ha riguardato l’Apple Watch. Rimasto per tre edizioni praticamente lo stesso, a livello estetico, la declinazione 2018 dell’orologio hi-tech secondo Apple assume contorni leggermente diversi, a tutto vantaggio di chi lo indossa. Lo smartwatch odierno è un dispositivo che ha un display più grande ma un ingombro identico a quello del modello precedente, anzi è di poco più sottile. Merito di un lavoro di ripensamento delle cornici da parte degli ingegneri di Cupertino e di un’ottimizzazione degli spazi, anche interni, grazie a hardware più piccolo ma ancora più potente di quanto c’era ieri sotto la scocca dell’indossabile.

Non è un caso se il debutto della Series 4 sia avvenuto proprio quando la concorrenza si stava facendo parecchio agguerrita. Il riferimento è al Galaxy Watch ma anche ai Watch di Huawei e ai sempreverdi Fitbit. Con il nuovo prodotto, Apple ha voluto ristabilire le distanze con il resto del mercato, aggiornando nell’essenziale le caratteristiche tecniche dello smartwatch, pur mantenendolo un prodotto per tutti.

Tutto su Apple Watch Series 4

La domanda non è se Apple Watch sia il miglior smartwatch in circolazione ma se il modello attuale è migliore della Series 3. Del resto, qui non stiamo parlando di un telefonino, ovvero di qualcosa che si può cambiare dopo 12 mesi. Un orologio ha un tasso di sostituzione ben più alto e lo ha dimostrato la stessa Mela, presentando le versioni ad anni non susseguenti.

L’iterazione 2018 porta con sé upgrade non così evidenti ma fondamentali. Per la prima volta dopo il lancio del primo Watch, la Series 4 è quasi 1 mm più sottile rispetto alla Series 3, un fattore che, combinato con uno schermo più grande, permette di avere il 30% in più di superficie touch a disposizione. Ciò ha voluto dire un riposizionamento in quanto a taglie disponibili, con il passaggio dai 38mm e 42mm ai 40mm e 44mm ma senza un aumento di peso sostanziale.

Scheda tecnica (↑)

Schermo: 1,78″ LTPO AMOLED

CPU: Apple S4

GPU: PowerVR

Memoria interna: 16 GB

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0, A2DP, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, LTE

Dimensioni: 44 mm x 38 mm x 10.7 mm

Peso: 48 gr

OS: watchOS 5

Cosa di nuovo si può fare con l’Apple Watch Series 4? Molto in realtà, ma bisogna tener presente che si tratta ancora di un prodotto di nicchia e non di uno strumento aperto alla massa come un iPhone. Alcune persone lo usano prettamente per rispondere alle telefonate, altre per chiedere la qualunque a Siri. Qualcuno lo sfrutta per controllare il player multimediale o controllare le email. Ad oggi, l’Apple Watch Series 4, pur nella versione con eSim, non sostituisce un telefonino.

Galleria di immagini: Apple Watch Series 4, le foto

Il senso maggiore di una sua integrazione lo si troverà nel monitoraggio della salute, sia per le attività di fitness periodiche e ricorrenti che in quelle sporadiche. L’orologio ideato da Steve Jobs resta un gradino sopra gli altri per la semplicità ma completezza di ciò che offre nell’interfaccia. Potendo rilevare anche il più piccolo passo, risulta utile sia nell’allenamento voluto che in quello “da scrivania”, buono per distendersi tra un lavoro e l’altro.

Ma non solo: grazie ai suoi sensori, nel caso di gravi cadute, il Series 4 chiamerà automaticamente i soccorsi per prestare aiuto. Si tratta di una funzione che pone l’oggetto come supporto di sicuro interesse per la vita di tutti i giorni, più o meno lo stesso risultato a cui si giunge quando si scopre che, presto, il wearable potrà anche effettuare un elettrocardiogramma.

Toccando la “digital crown”, la corona posta sul lato, l’Apple Watch acquisisce un segnale che, tramite il nuovo cardiofrequenzimetro di bordo (che rileva anche le aritmie), realizza un elettrocardiogramma in 30 secondi. Varie se ne sono dette circa il metodo che è a metà tra un autorilevazione e qualcosa di più certificato ma comunque non così accurato come il risultato che si può ottenere facendosi misurare il grado di elettricità degli impulsi cardiaci tramite uno strumento ad-hoc.

C’è da dire che in Italia, come in altri paesi, la funzione non è ancora attiva ma presente. Cioè è insita in watchOS ma verrà attivata più in là, probabilmente dopo il parere positivo delle organizzazioni preposte. Negli USA, ad esempio, la FDA ha approvato l’ECG al polso, seppur spiegandone i limiti applicativi.

Dopo il lancio di settembre, Apple ha confermato questi prezzi per tutte le versioni di Watch Series 4.:

Apple Watch Series 4 GPS 40mm in alluminio: 439 euro

Apple Watch Series 4 GPS 44mm in alluminio: 469 euro

Apple Watch Series 4 GPS+celllular 40mm in alluminio: 539 euro

Apple Watch Series 4 GPS+cellular 44mm in alluminio: 569 euro

Apple Watch Series 4 GPS+cellular 40mm in acciaio inossidabile: da 709 euro

Apple Watch Series 4 GPS+cellular 44mm in acciaio inossidabile: da 759 euro

Apple Watch Series 4 Nike+ GPS 40mm in alluminio: 439 euro

Apple Watch Series 4 Nike+ GPS 44mm in alluminio: 469 euro

Apple Watch Series 4 Nike+ GPS+cellular 40mm in alluminio: 539 euro

Apple Watch Series 4 Nike+ GPS+cellular 44mm in alluminio: 569 euro

Per ogni modello ci sono tante combinazioni possibili, che variano in base al cinturino scelto. Si va dal classico silicone alla maglia milanese, per finire al Double Tour in pelle e al Tour Rallye in pelle. Questione di gusti ma anche di portafoglio.