Di Cristiano Ghidotti, 31 luglio 2018

Canon PowerShot SX740 HS è una fotocamera compatta che, nonostante il corpo macchina dalle dimensioni estremamente contenute, è in grado di rivelarsi versatile e adatta a ogni situazione: questo soprattutto grazie all’obiettivo integrato che permette di spingersi fino allo zoom ottico 40x, così da catturare ogni dettaglio dell’inquadratura anche dalle lunghe distanze.

Canon PowerShot SX740 HS: tutti i dettagli

Il design è quello tipico di una compatta, progettata in modo da racchiudere in un ingombro minimo tutto ciò che serve per la fotografia e la registrazione video. Da sottolineare la presenza sul retro di un display LCD da 3 pollici orientabile fino a 180 gradi, così da poter essere sfruttato per le riprese da ogni angolazione (anche sul treppiede) e che strizza l’occhio agli amanti dei selfie. Sopra è presente un flash pop-up da estrarre all’occorrenza. Le dimensioni sono 110,1×63,8×39,9 mm, il peso si attesta a 299 grammi incluse batteria e scheda di memoria. Sono due le colorazioni disponibili: Black e Silver, la prima completamente nera, la seconda argento con una finitura marrone sull’impugnatura laterale.

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante della Canon PowerShot SX740 HS è costituito da un sensore CMOS da 20,3 megapixel che lavora in accoppiata con il processore DIGIC 8 per l’acquisizione delle immagini. Le performance offerte consentono di arrivare a 10 fps in modalità raffica, così da immortalare senza difficoltà anche i soggetti in rapido movimento, ad esempio nella fotografia sportiva.

Molto importante il già citato zoom ottico 40x con l’ingrandimento che si può spingere fino a 80x ricorrendo all’interpolazione della tecnologia ZoomPlus. Questo è permesso dall’integrazione di un obiettivo con escursione focale 4,3-172 mm (equivalente a 24-960 mm nel formato 35 mm) con un’apertura del diaframma che varia da f/3,3 a f/6,9. A questo si aggiunge la stabilizzazione del sistema Intelligent IS con Dual Sensing IS e Dynamic IS avanzato su cinque assi per eliminare il mosso quando si scatta a mano libera nelle condizioni di illuminazione non ottimali.

Non è stato tralasciato nemmeno il comparto video, come testimonia il supporto alla registrazione in 4K con un framerate che arriva a 30 fps e che sale a 60 fps se si sceglie di impostare il formato Full HD. Ancora, la connettività è un valore aggiunto del prodotto, grazie ai moduli WiFi IEEE802.11b/g/n e Bluetooth che consentono di eseguire operazioni come il controllo dell’inquadratura da remoto, il trasferimento rapido dei file ai dispositivi mobile (è necessario scaricare l’applicazione Canon Camera Connect in download gratuito per Android e iOS) e l’aggiunta delle informazioni di geolocalizzazione sfruttando il GPS dello smartphone. Le immagini vengono salvate su schede SD e la batteria assicura un’autonomia sufficiente per acquisire fino a 265 scatti con una sola ricarica.

Non mancano nemmeno funzioni dedicate alla creatività, come Hybrid Auto che compone un filmato con le immagini scattate durante la giornata e Zoom Framing Assist che regola automaticamente lo zoom e la messa a fuoco in base ai volti inquadrati.

Scatti di prova (↑)

Di seguito alcuni scatti di prova realizzati con la fotocamera, condivisi da Canon sulle pagine del proprio sito ufficiale, dove è possibile trovarne altri.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il debutto sul mercato della Canon PowerShot SX740 HS è fissato per la fine dell’agosto 2018 al prezzo di 417,99 euro. Nella confezione, oltre alla fotocamera, sono inclusi il cinturino da polso WS-800, la batteria NB-13L, il caricabatterie CB-2LHE, il cavo USB e il manuale utente. In chiusura una galleria di immagini per dare uno sguardo da vicino al design e alle differenze tra le due colorazioni proposte.