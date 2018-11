Fresh ‘N’ Rebel Clam ANC: stop al rumore

Di Flavio, 23 novembre 2018

Lanciate ad IFA 2018 a Berlino e recentemente arrivate sul mercato, le nuove cuffie Bluetooth della Fresh ‘N’ Rebel si propongono in un settore piuttosto affollato ma con un prezzo competitivo ed una qualità audio che soddisferà molti ma farà anche storcere un po’ il naso ai più esigenti.

Confezione e Design

All’interno della confezione delle Clam ANC troviamo, oltre le cuffie, il cavo con jack da 3,5mm per collegarle direttamente alla sorgente audio, ad esempio se finisce la batteria e non abbiamo modo di ricaricarla, un cavo microUSB per la ricarica e una custodia per trasportarle in borsa o zaino e mantenerle protette.

Il design è molto gradevole, come lo sono le quattro colorazioni originali scelte (petrol blue, storm grey, ice grey e dusty pink). I due auricolari hanno un contorno in materiale morbido che le rende molto comode da indossare, sebbene con temperature più elevate possa favorire il sudore. L’arco è anche ricoperto di materiale morbido per non dare fastidio, e ha una conformazione non circolare ma con degli angoli ai due lati per migliorare la comodità.

Le cuffie sono ripiegabili per riporle meglio nella custodia, e possono ruotare per essere portate con maggiore comfort anche rimanendo intorno al collo.

I due auricolari sono composti da driver da 40mm in grado di riprodurre un audio con bassi profondi e buoni alti. È anche presente il supporto al protocollo aptX di Qualcomm a garantire buona qualità audio dai dispositivi che montano processore Snapdragon.

La versione di Bluetooth utilizzata da Fresh ‘N’ Rebel non è specificata né sulla scatola e né all’interno del manuale utente, ma purtroppo possiamo dire con sicurezza che non si tratta della più recente versione 5.0. Assente anche l’NFC per un abbinamento rapido con lo smartphone.

Presente invece, come suggerito dal nome, la cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre i rumori ambientali ed esaltare la musica.

L’azienda dichiara che con la batteria da 600mAh, che si può ricaricare completamente in circa 3 ore, si possono raggiungere circa 35 ore di utilizzo con il volume impostato al 50%, che scendono a circa 30 ore se viene attivata la cancellazione del rumore. Un’altro dato interessante è che con soli 30 minuti di ricarica si può usufruire delle cuffie per una giornata intera.

Prezzo

Il prezzo delle Fresh ‘N’ Rebel Clam ANC è di €149. Al momento il prodotto è venduto in esclusiva su Amazon, ma nei prossimi mesi sarà disponibile anche nelle principali catene di elettronica.

Recensione

Utilizziamo le Fresh ‘N’ Rebel Clam ANC da ormai qualche settimana e ci sentiamo di dire che la qualità dell’audio è soddisfacente in quasi tutte le condizioni di ascolto. Senza ANC riusciamo a distinguere i bassi, ma purtroppo questi vanno a sparire in gran parte quando la cancellazione del rumore viene attivata. Non disponendo le cuffie di microfoni multipli ne deduciamo che il processo di cancellazione dei rumori circostanti è effettuata attraverso un filtro che taglia le frequenze basse, andando perciò a compromettere in parte la qualità del suono. In ogni caso ricordiamo che il prezzo delle Clam ANC è di soli €149 e che le tecniche di cancellazione più sofisticate sono caratteristiche di prodotti che costano almeno il doppio.

Buona anche la qualità dell’audio in chiamata, che si può sentire da entrambi gli auricolari in stereo.

Per quanto riguarda la batteria abbiamo raggiunto autonomie compatibili con i valori dichiarati dall’azienda, ad ulteriore conferma del buon lavoro svolto in fase di progettazione.

In conclusione ci possiamo dire soddisfatti delle Clam ANC; sebbene in alcune condizioni possa esserci un calo di prestazioni, come evidenziato sopra, il rapporto qualità prezzo è molto buono e ci sentiamo di consigliarle per i prossimi acquisti natalizi.