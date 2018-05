Di Cristiano Ghidotti, 24 maggio 2018

Una mirrorless dalle dimensioni compatte, dal peso contenuto e con un layout dei comandi semplificato: Fujifilm X-T100 fa della connettività con i dispositivi mobile uno dei suoi punti di forza, senza dimenticare lo schermo in grado di ruotare in tre direzioni così da facilitare la composizione e lo scatto di selfie da destinare alle bacheche dei social network. Il tutto garantendo la piena compatibilità con tutte le ottiche della gamma X Mount (sono in totale 26 nel maggio 2018) che coprono lunghezze focali da 15 a 1.200 mm (equivalenti nel formato 35 mm), per soddisfare ogni esigenza.

Fujifilm X-T100: tutti i dettagli

A caratterizzare il design della X-T100 è uno stile rétro che volutamente strizza l’occhio all’era della fotografia analogica, nonostante il dispositivo racchiuda al suo interno un vero e proprio un concentrato delle più recenti tecnologie. Lo dimostra la presenza sul retro di un display LCD touchscreen da 1.040k punti, che come già detto può essere orientato in più direzioni, ribaltabile in orizzontale fino a un massimo di 180 gradi per gli autoritratti, a cui si affianca il mirino elettronico EL (OLED, 2.360k punti) ad alta risoluzione con fattore di ingrandimento 0,62x. Il peso si attesta a 448 grammi (batteria e scheda di memoria incluse) e le dimensioni sono 121x83x47,4 mm, con il corpo macchina rivestito in alluminio anodizzato nella parte superiore. Due le colorazioni disponibili sul mercato italiano: Dark Silver e Black.

Scheda tecnica (↑)

L’acquisizione delle immagini è gestita dal sensore APS-C da 24,2 megapixel (23,5×15,7 mm) con tecnologia di riproduzione colore Fujifilm e Ultra Sonic Vibration per la pulizia. La fotocamera può contare su un sistema per il riconoscimento automatico della scena inquadrata. L’autofocus a rilevamento di fase sfrutta un algoritmo di nuova concezione, lo stesso presente sui modelli di punta della Serie X.

Sono presenti le modalità di Simulazione Pellicola con 11 esclusive variazioni e 17 diversi filtri avanzati a cui ricorrere per esprimere appieno la propria creatività senza dover ricorrere a un software esterno in fase di post-produzione. Il layout dei comandi è progettato in modo da rendere semplice l’accesso alle impostazioni e consentire ogni operazione con un solo passaggio, tramite il selettore di funzione, la manopola per la compensazione dell’esposizione e la funzione Touch Function che fa leva sul touchscreen.

Ce n’è anche per i filmmaker, grazie alla registrazione video che supporta il formato 4K, con la possibilità di optare per la risoluzione Full HD così da potersi spingere in termini di framerate fino a 100 fps e dar vita a suggestivi slow motion. A tal proposito si segnala inoltre la presenza dell’ingresso per il microfono esterno.

La fotocamera può essere connessa allo smartphone per il trasferimento rapido delle immagini tramite il modulo Bluetooth 4.1 (è necessaria l’applicazione gratuita Camera Remote), anche mentre si sta ancora scattando. Non manca poi la compatibilità con la stampante portatile Instax SP-3 per dare in pochi attimi una forma tangibile e concreta alle foto. Tutto questo senza dimenticare la batteria Li-ion NP-W126S che garantisce un’autonomia sufficiente per realizzare fino a 430 scatti con una singola ricarica. Completano la scheda tecnica lo slot per schede SD, la modalità raffica che arriva a 6 fps, il flash pop-up, l’uscita micro-HDMI

Scatti di prova (↑)

Di seguito è possibile osservare alcuni scatti di prova realizzati con la X-T100, condivisi da Fujifilm sulle pagine del proprio sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il debutto sul mercato della mirrorless Fujifilm X-T100 è fissato per il giugno 2018, al prezzo di 619,99 euro per chi sceglie di acquistare solo il corpo macchina. In alternativa è possibile optare per il kit contenente la fotocamera e l’obiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, proposto a 719,99 euro.