Di Filippo Vendrame, 24 ottobre 2018

Geneva Classic S è un diffusore Bluetooth nato per potersi inserire perfettamente negli ambienti domestici grazie ad un design ricercato ed elegante che non da troppo nell’occhio. Questo prodotto non si limita ad essere uno speaker perché include anche un orologio digitale con sveglia ed una radio DAB + e FM. Il tutto progettato con la massima precisione. Geneva, infatti, è un noto brand svizzero che realizza prodotti per l’audio di elevata qualità.

Geneva Classic S permette di poter fruire sempre della propria musica preferita indipendentemente dalla sorgente utilizzata, sia essa uno smartphone o un canale radio.

Tutto su Geneva Classic S

Geneva Classic S: design (↑)

Questo diffusore Bluetooth è stato progettato per risultare discreto ed elegante, per poter, così, inserirsi facilmente all’interno delle case. Un design, dunque, minimale e pulito che ricorda un po’ le grandi radio del passato.

Sulla parte superiore sono presenti i pulsanti a sfioramento che permettono di controllare le funzionalità del dispositivo. Nello specifico, sarà possibile accendere e spegnere il dispositivo, cambiare canale radio e gestire l’accoppiamento con dispositivi Bluetooth oltre a poter impostare l’orologio dotato di sveglia. Sotto la retina frontale, sul lato superiore destro, è presente un mini display che fornisce alcune informazioni di base come l’ora e la stazione radio sintonizzata.

Presente anche un’antenna orientabile estensibile che serve per ricevere al meglio le trasmissioni radio ma che richiama alla mente le vecchie grosse radio del passato. Geneva Classic S è disponibile nei colori rosso, bianco, nero e noce. Le sue misure sono 23,5 cm x 17,6 cm x 14,9 cm per un peso di 3,35 Kg.

Geneva Classic S: scheda tecnica (↑)

Questo diffusore Bluetooth (versione 4.1 A2DP) dispone di una scheda tecnica importante. Geneva, del resto, è sinonimo di qualità. Per garantire la massima pulizia e potenza dell’audio, questo prodotto dispone di un Woofer da 1 pollice con un tweeter a cupola da 4 pollici. Non mancano anche un sistema di Digital Audio Processing e un amplificatore di classe AB ad alte prestazioni. Geneva Classic S non dispone di una batteria e quindi è necessario collegarlo alla presa di corrente mediante il cavo dato in dotazione.

La confezione di vendita include anche un comodo telecomando grazie al quale le persone potranno gestire il funzionamento del dispositivo in tutta comodità direttamente dalla poltrona del salotto di casa. Il paring Bluetooth con un dispositivo digitale per la riproduzione dei contenuti audio è davvero molto banale. Sarà sufficiente premere il pulsante con il logo del Bluetooth sul diffusore per collegarlo ad un dispositivo digitale come uno smartphone o un tablet pc.

Geneva Classic S è compatibile con la maggior parte dei dispositivi digitali in commercio. Questo diffusore funziona anche come radio DAB + e FM e, dunque, in assenza di una fonte audio wireless, consente di riprodurre la maggior parte delle radio che trasmettono nell’etere. Questo prodotto permette di memorizzare sino a 6 stazioni radio. Le scheda tecnica, infine, mette in evidenza anche un comodo jack audio da 3,5mm.

Un prodotto, dunque, che può essere visto sia come un ottimo complemento d’arredo grazie al suo design raffinato che come un perfetto accessorio per esaltare l’ascolto della musica.

Geneva Classic S: disponibilità e prezzo (↑)

Geneva Classic S può essere acquistato anche in Italia direttamente online nella maggior parte dei principali eshop. Questo speciale diffusore Bluetooth con radio e orologio sveglia può essere acquistato ad un prezzo compreso tra i 250 e i 290 euro.