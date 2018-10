Di Filippo Vendrame, 24 ottobre 2018

Geneva Touring S è un diffusore Bluetooth portatile che include anche una radio FM e una radio DAB+ per consentire alle persone di poter avere accesso in ogni momento alla loro musica preferita. Dal giardino, al parco, alla spiaggia e viceversa; questo prodotto consente di ascoltare i propri brani musicali preferiti e tutte le principali stazioni radio in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento della giornata.

Un prodotto per gli amanti della vera musica che garantisce sino a 20 ore di riproduzione sonora continua. Il tutto caratterizzato dalla ben nota perfezione svizzera che ha permesso di realizzare un dispositivo curato in ogni dettaglio. Geneva, infatti, è un ben noto brand svizzero che si è sempre messo in luce per l’alta qualità dei suoi prodotti audio.

Tutto su Geneva Touring S

Geneva Touring S: design (↑)

Geneva Touring S si caratterizza per un look che strizza l’occhio alle vecchie radio del passato. Le finiture, però, sono di altissimo livello. Il brand svizzero, infatti, ha realizzato un corpo in alluminio rivestito, in parte, in raffinata ecopelle. Geneva Touring S è disponibile nelle colorazioni bianco, La Mer blue, nero, cognac e rosso. Presente anche un mini display che fornisce, però, solamente alcuni informazioni essenziali come il livello del volume, la stazione radio e poco altro.

Sulla parte superiore del dispositivo sono presenti i pochi comandi disponibili. Nello specifico, si trovano i comandi per gestire la radio, il Bluetooth e una grossa manopola che permette di accendere e spegnere il dispositivo oltre a regolarne il volume. La grossa manopola è un chiaro riferimento estetico alle vecchie radio del passato. Altro elemento retrò l’antenna estensibile regolabile.

Geneva Touring S misura 17 x 10 x 4 cm per 800 grammi di peso.

Geneva Touring S: scheda tecnica (↑)

Geneva Touring S dispone di una scheda tecnica molto interessante, in rapporto ad altri prodotti analoghi. Per garantire una qualità audio di buon livello, questo diffusore Bluetooth dispone di Driver degli altoparlanti al neodimio a banda larga di nuova generazione in grado di garantire una gamma di frequenze eccezionalmente ampia e a bassa distorsione, offrendo, contestualmente, un suono ricco e potente.

Questo dispositivo dispone anche del Bluetooth 4.1 A2DP, di una radio DAB + e FM con 6 stazioni preimpostate e di un sempre comodo Jack Audio da 3,5mm. La batteria, secondo il costruttore, garantisce un’autonomia di circa 20 ore d’uso continuativo. Trattasi di un dato significativo in quanto decisamente sopra la media del settore. Inclusa nella confezione anche un comodo alimentatore oltre ad un cavetto USB.

Geneva Touring S può essere utilizzato, dunque, in due modi: come diffusore Bluetooth e come radio. Per accoppiare il diffusore ad una fonte audio come uno smartphone, per esempio, sarà sufficiente premere il pulsante con il logo del Bluetooth sul lato superiore del dispositivo ed effettuare il collegamento. Funziona tranquillamente con la maggior parte dei dispositivi digitali in commercio.

Come radio DAB + o FM funziona come tutti i prodotti di questa categoria. Unica limitazione, in tal senso, le sole 6 stazioni memorizzabili. I supporti DAB + e FM permettono di poter riprodurre la maggior parte delle stazioni radio che oggi trasmettono nell’etere.

Un prodotto dallo stile retrò che ben si inserisce nei salotti di casa anche come semplice accessorio d’arredo ma che offre indubbie qualità audio.

Geneva Touring S: disponibilità e prezzo (↑)

Geneva Touring S può essere tranquillamente acquistato online, anche in Italia, all’interno di tutti i principali eshop ad un prezzo che si aggira attorno ai 150 euro.