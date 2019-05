Di Flavio Piccioni, 7 Maggio 2019

Negli ultimi anni gli smartphone Made by Google sono stati caratterizzati da specifiche al top e prezzi sicuramente non alla portata di tutti, limitandosi ad essere il riferimento per sviluppatori e appassionati dell’esperienza Android stock, ma quest’anno per la prima volta Big G ha deciso di lanciare una nuova categoria che propone la stessa esperienza Pixel ad un prezzo dimezzato. Ed ecco che a distanza di circa 6 mesi dal lancio dei Pixel 3 arrivano, anche in Italia, i nuovi Pixel 3a, caratterizzati da una scheda tecnica leggermente inferiore ma che grazie al prezzo ridotto si rivolgono a un bacino maggiore di utenti.

Tutto su Google Pixel 3a

Google Pixel 3a: design (↑)

All’interno della confezione di vendita sono presenti lo smartphone, un caricabatteria rapido da 18 Watt, un cavo USB Type-C, un adattatore USB OTG, delle cuffiette con jack da 3,5mm, l’estrattore per la SIM e la manualistica.

Le dimensioni del Pixel 3a sono di 151,3×70,1×8,2mm con peso di 147 grammi, e includono un display Full HD+ OLED da 5,6”; le dimensioni del Pixel 3a XL sono invece di 160,1×76,1×8,2mm per un display Full HD+ OLED da 6” ed un peso di 167 grammi.

Sulla parte anteriore ricoperta di vetro Dragon Trail, la principale alternativa al Gorilla Glass, oltre al display che in entrambi i modelli non presenta notch trovano posto la singola fotocamera frontale e la capsula auricolare; sul retro, in policarbonato che richiama lo stesso design dei Pixel 3 con una parte superiore lucida e una inferiore satinata, sono posizionati la fotocamera principale con flash a doppio LED, il lettore d’impronte e il logo Google. Ai lati troviamo il jack audio da 3,5mm e un microfono per la cancellazione dei rumori in alto; i tasti di accensione e del volume a destra; lo slot per la SIM a sinistra; la porta USB Type-C, l’altoparlante di sistema e il microfono principale in basso.

Google Pixel 3a: scheda tecnica (↑)

Il cuore dei nuovi Pixel 3a è il nuovo chipset di fascia medio-alta Qualcomm Snapdragon 670, processore octa-core fino a 2GHz, corredato da processore grafico Adreno 615 e modulo per la sicurezza Titan M. La RAM è di 4GB per entrambi i modelli, mentre la memoria di archiviazione è di 64GB che, come da tradizione Pixel, non è espandibile.

La fotocamera principale è la stessa dei Pixel 3: si tratta di un sensore dual-pixel Sony IMX363 da 12,2MP con apertura f/1.8, pixel da 1,4μm, visione a 76°, stabilizzazione ottica ed elettronica, autofocus a doppio rilevamento di fase, flash a doppio LED e sensore anti sfarfallio. Anche le funzioni sono le stesse presenti sui fratelli maggiori, comprese le apprezzatissime modalità foto notturna e lo zoom ad alta definizione. La fotocamera frontale invece è un singolo sensore da 8MP con apertura f/2.0, pixel da 1,12μm, visione a 84°, stabilizzazione elettronica e fuoco fisso.

Per quanto riguarda la connettività non mancano il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, il Bluetooth 5.0 con supporto ai protocolli audio AptX e AptX HD, l’NFC con supporto a Google Pay, Google Cast per la trasmissione di contenuti a Chromecast o a riproduttori compatibili, il supporto ai servizi di localizzazione GPS, Glonass e Galileo, e alle reti mobili di tutto il mondo comprese le bande LTE in utilizzo nel nostro paese con download fino a 600Mbps (LTE Cat.11). Presenti poi tutti i sensori: prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro e, come per i Pixel 3, l’Active Edge che permette di lanciare l’assistente Google stringendo i bordi dello smartphone.

Le batterie sono rispettivamente di 3000mAh per il Pixel 3a e di 3700mAh per il Pixel 3a XL, con supporto alla ricarica rapida PD2.0 a 18W. Assente in questo caso la ricarica wireless, come assente è anche la certificazione waterproof.

Google Pixel 3a: prezzo (↑)

Il Pixel 3a e il Pixel 3a XL possono essere acquistati sullo store di Google ad un prezzo rispettivamente di €399 e di €479. Entrambi i modelli sono disponibili nelle colorazioni nera e bianca, mentre purtroppo il nuovo colore lilla per il momento non arriverà in Italia.