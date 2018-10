Di Luca Colantuoni, 17 ottobre 2018

Il marchio Honor è piuttosto popolare nel nostro paese. Il produttore cinese ha incrementato le consegne del 300% rispetto al 2017, grazie al successo degli ultimi smartphone, tra cui Honor 9 Lite. Durante un evento organizzato all’inizio di ottobre è stato annunciato un altro interessante dispositivo: Honor View 10 Lite. Si tratta della versione economica del View 10 con importanti differenze estetiche, dovute principalmente all’uso di una particolare tecnica produttiva.

Honor View 10 Lite: tutti i dettagli

Honor ha sempre puntato sul design e con il View 10 Lite dimostra ancora una volta la qualità costruttiva dei suoi smartphone. Il telaio ha una struttura a “sandwich”, ovvero un frame in alluminio tra due lati in vetro 2.5D. La cover posteriore è stata realizzata con 15 strati di vetro e un rivestimento nanotecnologico che hanno permesso di ottenere l’effetto Dual Texture, ovvero la visualizzazione di due gradazioni cromatiche quando la luce colpisce la superficie.

Grazie alla nuova tecnologia chip-on-film (COF) e uno speciale design delle antenne, Huawei ha raggiunto un incredibile screen-to-body ratio del 91%. In pratica il display occupa quasi interamente la superficie frontale, lasciando solo una cornice inferiore spessa 4,25 millimetri e il notch nella parte superiore dello schermo FullView.

Honor View 10 Lite possiede un display da 6,5 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il produttore ha implementato una tecnologia di miglioramento video e aggiunto la funzione Comfort Eye (certificata da TÜV Rheinland) che riduce l’emissione della luce blu per limitare l’affaticamento degli occhi. Lo schermo dispone inoltre della modalità notturna e permette la lettura anche sotto la luce diretta.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 710 con supporto alla tecnologia GPU Turbo, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore, denominata AI Camera, sono stati scelti sensori da 20 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e f/2.4. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per numerose funzionalità.

Galleria di immagini: Honor View 10 Lite, immagini dello smartphone

È possibile scattare foto perfette grazie al riconoscimento della scena (500 suddivise in 22 categorie) in tempo reale. La modalità di scatto notturno consente di eliminare le imperfezioni dovute al movimento delle mani, utilizzando la tecnologia di stabilizzazione multi-frame basata sull’apprendimento automatico. La tecnologia di segmentazione semantica dell’immagine per la fotocamera frontale migliora la qualità degli scatti, raggruppando quattro fotogrammi in uno. Non mancano ovviamente effetto bokeh (modalità ritratto), panorama, time lapse, slow motion (fino a 480 fps), filtri AR, la modalità Pro e il riconoscimento facciale (Face Unlock).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM (tre slot separati per due nano SIM e microSD). L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche per migliorare la qualità delle chiamate. Quando il segnale è debole o ci sono interferenze, la funzione HiCall attiva la cancellazione dei rumori di fondo, rendendo più chiare le conversazioni. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e il lettore di impronte digitali sul retro. La batteria ha una capacità di 3.750 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2.

Honor View 10 Lite è disponibile in due colorazioni (nero e blu) nelle principali catene dell’elettronica di consumo, su Amazon e online sul sito del produttore cinese. I prezzi consigliati sono 269,90 euro (4GB+64GB) e 299,90 euro (4GB+128GB). Al momento puà essere acquistata la versione con 128 GB di storage, mentre quella con 64 GB arriverà sul mercato a fine ottobre.