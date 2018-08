Di Luca Colantuoni, 30 agosto 2018

Il produttore taiwanese ha presentato all’IFA 2018 di Berlino il nuovo HTC U12 life, versione economica del top di gamma U12+ e successore di U11 life. Rispetto a quest’ultimo sono stati introdotti diversi miglioramenti in termini di design e specifiche. Il comparto fotografico rimane uno dei punti di forza della serie e ora è possibile sfruttare il secondo sensore posteriore per esprimere la propria creatività.

HTC U12 life: tutti i dettagli

Per tutti gli smartphone della serie U è stato utilizzato il design Liquid Surface. Grazie alla presenza di minerali rifrangenti, la cover posteriore mostra riflessi simili a quelle dei liquidi. Il nuovo HTC U12 life ha sempre un telaio unibody in vetro acrilico, come il precedente U11 life, ma l’estetica è stata aggiornata con l’introduzione di una doppia finitura. La parte superiore è lucida (effetto specchio), mentre quella inferiore è leggermente opaca e presenta delle strisce orizzontali che rendono il dispositivo meno scivoloso e più resistente ai graffi.

Scheda tecnica (↑)

U11 life era una versione “mini” di U11+. U12 life ha invece lo stesso schermo da 6 pollici di U12+ con rapporto di aspetto 18:9, ma la risoluzione scende da Quad HD+ (2880×1440 pixel) a full HD (2160×1080 pixel). HTC ha incrementato l’area di visualizzazione riducendo lo spessore delle cornici, quindi senza ricorrere al notch, una soluzione adottata dalla maggioranza dei produttori.

La dotazione hardware è stata ovviamente aggiornata rispetto al modello precedente e ora comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibile con schede microSD. Lo smartphone appartiene dunque alla fascia media e dovrà competere contro avversari ostici, come lo Xiaomi Redmi Note 5. In alcuni paesi è disponibile una versione migliore con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata in verticale nell’angolo superiore sinistro, sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel con autofocus a rilevamento di fase, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0 e doppio flash LED. La fotocamera secondaria permette di utilizzare la modalità ritratto (effetto bokeh). Gli utenti possono inoltre scattare foto panoramiche e registrare video a risoluzione 4K. La fotocamera frontale da 13 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0) è dotata di flash LED e consente di ottenere selfie perfetti grazie alla modalità bellezza.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 11 (600/75 Mbps) con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il tradizionale bundle di sensori (luminosità, prossimità, bussola, magnetometro, accelerometro e giroscopio). La batteria ha una capacità di 3.600 mAh e supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo, personalizzato con la nota interfaccia HTC Sense. Il produttore ha quindi abbandonato la piattaforma Android One del precedente modello. Si spera tuttavia che l’aggiornamento ad Android 9 Pie venga rilasciato in tempi brevi.

Il nuovo HTC U12 life verrà offerto nelle colorazioni Moonlight Blue e Twilight Purple. Gli utenti italiani potranno acquistare lo smartphone dal mese di ottobre. Il prezzo consigliato è 349,00 euro. La cifra sembra eccessiva, ma è comunque inferiore a quella chiesta l’anno scorso (395,00 euro) per la versione di U11 life con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.