Di Luca Colantuoni, 23 maggio 2018

Nel corso delle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni sullo smartphone, ma ora è possibile conoscere in dettaglio tutte le caratteristiche del top di gamma del produttore taiwanese. Il nuovo HTC U12+, annunciato oggi, sembra apparentemente identico al precedente HTC U11+. In realtà sono stati apportati diversi miglioramenti in termini di design, dotazione hardware e funzionalità. La novità più evidente è rappresentata dalle quattro fotocamere che permettono di ottenere scatti con una qualità molto elevata.

HTC U11+: tutti i dettagli

Anche il nuovo HTC U12+ adotta il famoso design Liquid Surface. La superficie della cover posteriore è stato realizzata combinando il vetro con minerali rifrangenti, in modo da simulare le proprietà dei liquidi e ottenere riflessi simili, quando la luce colpisce lo smartphone. Il modello Translucent Blue è semitrasparente, quindi è possibile vedere i componenti interni.

HTC non ha aggiunto un notch nella parte superiore dello schermo, ma ha ridotto ulteriormente lo spessore delle cornici (2 millimetri in meno rispetto a quelle del precedente HTC U11+), incrementando quindi l’area di visualizzazione. Lungo il bordo destro ci sono i tre pulsanti per volume e accensione, ma quando premuti non rientrano come i normali pulsanti meccanici, in quanto sono sensibili alla pressione e forniscono un feedback tattile. Ciò ha permesso anche di ottenere la certificazione IP68, dato che viene impedito l’ingresso di acqua e polvere.

Quattro fotocamere (↑)

A distanza di oltre quattro anni dal vecchio One M8, HTC ha finalmente aggiunto una seconda fotocamera posteriore. Per quella principale (Ultrapixel 4) è stato scelto un sensore da 12 megapixel con pixel da 1,4 micrometri, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.75. Grazie alla tecnologia UltraSpeed Autofocus 2 (rilevamento di fase + laser) è possibile ottenere foto nitide in quasi ogni condizione, anche quando il soggetto è in movimento. La fotocamera secondaria ha invece una risoluzione di 16 megapixel (pixel da 1 micrometro) e un teleobiettivo (apertura f/2.6) con zoom ottico 2x. La dual camera ha ricevuto un punteggio di 103 dagli esperti di DxO Labs, consentendo allo smartphone di posizionarsi al secondo posto dietro lo Huawei P20 Pro.

Non mancano funzionalità avanzate, tra cui la stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini, supporto HDR, riconoscimento facciale, panorama, modalità bokeh, adesivi AR, modalità Pro, registrazione video 4K a 60 fps e slow motion a 1080p/240 fps. Per la doppia fotocamera frontale sono stati scelti sensori da 8 megapixel (pixel da 1,12 micrometri) e un obiettivo grandangolare (84 gradi) con apertura f/2.0. Oltre ad HDR, adesivi AR ed effetto bokeh è possibile utilizzare il riconoscimento facciale per lo sblocco dello smartphone.

Scheda tecnica (↑)

HTC U12+ possiede uno schermo Super LCD 6 da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e supporto HDR10. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64 GB di storage (128 GB solo per Stati Uniti e Canada), espandibile con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18 (1,2 Gbps in download) con supporto dual SIM. Elevata qualità anche per l’audio, grazie all’altoparlante BoomSound Hi-Fi e alla tecnologia USonic con cancellazione attiva del rumore.

La batteria ha una capacità di 3.500 mAh, offre un’autonomia massima di circa 24 ore può essere ricaricata rapidamente tramite la porta USB Type-C, sfruttando la tecnologia Quick Charge di Qualcomm (50% in circa 35 minuti). Manca invece il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia HTC Sense. HTC ha promesso l’aggiornamento ad Android P, quando Google rilascerà il nuovo sistema operativo. Oltre al Sense Companion, gli utenti italiani potranno utilizzare anche Google Assistant. In alcuni paesi è disponibile un terzo assistente, ovvero Amazon Alexa. HTC ha migliorato la funzionalità che sfrutta i sensori integrati nei bordi laterali. Edge Sense 2 permette di attivare fotocamera, assistente vocale e Edge Launcher con una singola pressione e visualizzare un mini schermo gestibile con una sola mano (doppia pressione). I sensori rilevano inoltre il modo in cui l’utente impugna lo smartphone, impedendo la rotazione automatica dello schermo.

Il nuovo HTC U12+ viene offerto in tre colori: Translucent Blue, Ceramic Black e Flame Red. In Italia saranno disponibili i primi due a partire dalla fine di giugno. Il prezzo è 799,00 euro (10% di sconto per gli iscritti a HTC Club).