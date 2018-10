Di Luca Colantuoni, 19 ottobre 2018

Huawei ha annunciato la nuova serie Mate 20 durante un evento organizzato a Londra. In totale il produttore ha svelato tre modelli (Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X) che si aggiungono al Mate 20 lite presentato un mese fa. Caratteristica comune è la tripla fotocamera posteriore con differenti lunghezze focali. Il Mate 20 Pro è sicuramente il più interessante del gruppo, in quanto offre tutte le tecnologie desiderate per lo smartphone ideale, alcune delle quali mai viste nei prodotti concorrenti.

Huawei Mate 20 Pro: tutti i dettagli

Lo smartphone ha lo stesso design degli altri modelli, ad eccezione di piccoli particolari. Il telaio è in alluminio (frame) e vetro (cover). La parte posteriore dei modelli Midnight Blue (blu notte) e Emerald Green (verde smeraldo) è stata realizzata con una tecnica denominata Hyper Optical Pattern che, oltre a riflettere la luce, rende la superficie meno scivolosa e sensibile alle impronte digitali. Il Mate 20 Pro possiede lati e bordi più arrotondati che agevolano la presa, riducendo il rischio di cadute accidentali.

Sul retro spicca il modulo fotografico con design a matrice 2×2. Negli angoli sono disposti le tre lenti Leica e il flash dual LED (in alto a sinistra). Il Mate 20 Pro non ha nessun lettore di impronte digitali sul retro, in quanto il sensore biometrico è di tipo in-display. Oltre alla fotocamera frontale e alla capsula auricolare, l’ampio notch nella parte superiore ospita i sensori per il riconoscimento facciale 3D. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP68, quindi resiste all’acqua e alla polvere.

Matrix Camera System (↑)

Huawei aveva introdotto la tripla fotocamera posteriore con il P20 Pro. Quella del Mate 20 Pro non ha più un sensore monocromatico, ma conserva il sensore RGB principale da 40 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Le altre due fotocamere hanno sensori RGB da 20 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo ultra grandangolare con apertura f/2.2 e ad un teleobiettivo con apertura f/2.4 e zoom ottico 3x.

Gli utenti possono quindi scattare foto con diverse lunghezze focali (equivalenti a 16-270 mm), tra cui macro da una distanza di 2,5 centimetri. Grazie all’autofocus ibrido (profondità, fase, contrasto e laser) è possibile ottenere scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce. Huawei ha ovviamente sfruttato la Dual NPU integrata nel processore Kirin 980 per offrire numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento della scena (1.500, suddivise in 25 categorie) che regola automaticamente colore, luminosità e contrasto, la modalità notturna, la registrazione video con HDR e i filtri in tempo reale.

La fotocamera frontale da 24 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0), insieme ad altri sensori (IR, dot projector, flood illuminator e prossimità time-of-flight), costituisce il 3D Depth Sensing System che viene utilizzato per riconoscere 30.000 punti del viso e sbloccare lo smartphone in 0,6 secondi. Lo stesso sistema consente di ottenere una versione digitale interattiva di giocattoli reali e le 3D Live Emoji che simulano le espressioni del volto.

Galleria di immagini: Huawei Mate 20, immagini degli smartphone

Scheda tecnica (↑)

Il Mate 20 Pro possiede uno schermo OLED da 6,39 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 980, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con NM card fino a 256 GB.

La connettività è garantita di moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS dual band (L1+L5), Galileo, NFC e LTE Cat. 21 (1,4 Gbps in download) con supporto dual SIM. È inoltre presente la porta USB 3.1 Type-C, mentre è assente il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.200 mAh supporta sia la ricarica rapida (Super Charge 40 Watt) che la ricarica wireless (15 Watt). Grazie alla tecnologia Wireless Reverse Charging, il Mate 20 Pro può ricaricare altri smartphone compatibili con lo standard Qi.

Il sistema operativo installato è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Huawei ha semplificato il layout e l’accesso alle principali impostazioni. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per l’allocazione ottimale delle risorse e l’esecuzione di alcune funzionalità, come il riconoscimento degli oggetti e la visualizzazione delle calorie degli alimenti.

Il Mate 20 Pro è disponibile dal 17 ottobre nelle colorazioni nero, blu notte, twilight e verde smeraldo. Può essere acquistato su Amazon e nelle principali catene dell’elettronica di consumo ad un prezzo di 1.099,00 euro.