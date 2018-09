Huawei Matebook X Pro – La nostra recensione

Di Davide Trulli, 12 settembre 2018

Huawei Matebook X Pro – Tutti i dettagli:

Il Matebook X Pro è un portatile di alto livello, caratterizzato da un processore Intel Core i7 di ottava generazione, scheda grafica Nvidia, SSD, display ad alta risoluzione e un curatissimo assemblaggio in alluminio in un colore molto accattivante.

Lo schermo è la caratteristica più appariscente: una volta aperto si rivela in tutta la sua nitidezza e luminosità, esso è un 13,9’’ con rapporto di 3:2 e 3000×2000 pixel di risoluzione che occupa tutto lo spazio dedicatogli, tant’è che la webcam è stata spostata tra i tasti F6 ed F7. Se questa scelta rende certamente il design del Matebook più pulito alla vista, a pagarne un piccolo prezzo è l’utilizzabilità della fotocamera, che può essere coperta dalle dita o può non riuscire ad inquadrarci correttamente specialmente se teniamo il pc sulle gambe o non abbiamo una scrivania su cui appoggiarlo.

Il pannello dello schermo è inoltre touch screen, ed offre le gesture, per poterlo comandare più facilmente con le dita, è realizzato con Corning Gorilla Glass antigraffio, è inoltre ultrasottile e presenta un trattamento anti-impronta.

Tastiera, trackpad e connessioni (↑)

La tastiera presenta ai suoi lati due dei quattro altoparlanti (i restanti sono nella parte inferiore della scocca) ed in alto a destra c’è il tasto di accensione circolare con il riconoscimento dell’impronta digitale: basta avviare il Matebook premendovi sopra con il dito registrato per ritrovarsi immediatamente loggati nel proprio account. Le connessioni sono poche e ben distribuite: USB 3.0 a destra, due USB-C e jack da 3,5mm a sinistra. Il feel della tastiera ci è piaciuto molto, un po’ meno forse la retroilluminazione che, seppur bellissima, si spegne davvero in breve tempo. Il touchpad è invece abbastanza grande e molto sensibile: i suoi 12×8 cm e la sua fluidità non fanno rimpiangere un mouse. Il touchscreen è infine una piacevole sorpresa e ci permette di navigare scorrendo le pagine web molto fluidamente, come se stessimo usando un tablet.

Scheda Tecnica (↑)

La componentistica, come accennato, nella versione più potente è dominata dal brillante Intel Core i7 8550U (disponibile anche con l’I5 8250U) che lavora in sinergia con gli 8GB di RAM (per le versioni europee) e la scheda grafica NVIDIA GEFORCE MX150 da 2gb , forse unica piccola pecca per i più esigenti, per i creativi multimediali e per i gamers. L’unità SSD da 512GB invece è partizionata in due, con 80GB per il sistema operativo e lo spazio rimanente per i dati: anche questa scelta potrebbe rivelarsi come una limitazione dato che 80GB non sempre sono sufficienti per i programmi installati.

Comodo il pulsante di accensione integrato, che ha un sensore di impronta che permette di avviare il MateBook X Pro in 7,8 secondi.

Nel mercato italiano è possibile trovare il Matebook X Pro a partire da 1499 euro con processore Intel Core i5, fino ad arrivare ai 1699 euro della versione più performante con Core i7, 8GB di RAM e 512GB. Non si tratta dunque di un acquisto per tutti ma il suo prezzo resta comunque in linea con i suoi diretti competitor.

Nell’uso di tutti i giorni il Matebook X Pro si comporta davvero bene: la batteria da 57,4Wh viene ottimizzata al meglio, portando l’autonomia a superare le 10 ore (12 dichiarate dalla casa) , mentre le temperature sono ben gestite e non salgono mai troppo, neanche quando il Matebook è sotto stress. D’altro canto la gestione spesso diventa un po’ invadente nel caso della luminosità automatica del display che tende ad abbassarlo di molto e nel caso della retroilluminazione della tastiera, che si spegne dopo pochissimi secondi. CPU, RAM ed SSD lavorano molto bene, permettendo al Matebook X Pro di approcciarsi positivamente alla grafica ed alla produttività, inoltre è un piacere lavorare con un monitor così denso e luminoso, il cui rapporto di 3:2 ci offre dello spazio in più.

Una volta chiuso lo schermo il PC va in sospensione, per poi tornare pronto all’uso non appena viene riaperto, permettendoci di riprendere il lavoro dove l’avevamo lasciato senza però aver consumato la batteria. Un po’ problematica è infine la webcam, che fuoriesce premendo un tasto, soluzione estetica eccezionale e innovativa, ma un po’ scomoda quando non si ha un piano di appoggio ad una giusta altezza, inoltre potrebbe capitarci di coprirla con le dita mentre digitiamo sulla tastiera, quest’ultima davvero ottima.

Perfetto per la mobilità il peso, di soli 1,33 Kg e lo spessore, che è di appena 14,6 mm, ottimi quindi per poterlo sempre portare con se durante tutta la giornata, anche senza caricatore grazie alla lunga autonomia della batteria.

In conclusione Huawei Matebook X Pro è uno dei migliori notebook in circolazione, pensato per il lavoro in mobilità, con tanta autonomia e potenza capaci di soddisfare un’ampio pubblico.

