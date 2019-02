Di Luca Colantuoni, 6 Febbraio 2019

Il catalogo del produttore cinese include smartphone per ogni fascia di prezzo in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Il nuovo Huawei P Smart 2019 è indirizzato principalmente ai giovani che cercano un dispositivo economico con un’estetica gradevole e buone funzionalità fotografiche. Rispetto al precedente P Smart ci sono diversi miglioramenti hardware, tra cui uno schermo di maggiori dimensioni e un processore più potente.

Huawei P Smart 2019: tutti i dettagli

Il P Smart 2019 possiede un design gradevole e lati arrotondati che permettono una presa più salda. La parte posteriore è in policarbonato con superficie lucida “simil ceramica”, un materiale più economico dell’alluminio e del vetro che offre però una buona resistenza alla cadute e ai graffi. La doppia fotocamera, il flash LED e il lettore di impronte digitali sono nella stessa posizione dei corrispondenti componenti del P Smart+.

La principale differenza rispetto agli altri due modelli della serie è rappresentata dallo schermo FullView con notch a goccia (design Dewdrop). La capsula auricolare è stata spostata nel bordo superiore. La cornice inferiore è piuttosto evidente, ma è comunque disponibile un’ampia area di visualizzazione per i contenuti multimediali. I pulsanti per accensione e volume sono sul lato destro, mentre sul lato sinistro c’è lo slot ibrido per microSD e SIM.

Scheda tecnica (↑)

Lo Huawei P Smart 2019 ha un display da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Il pannello LCD supporta l’85% della gamma colore NTSC e la nuova modalità Eye Comfort certificata TÜV Rheinland, in grado di filtrare efficacemente le luci blu ad alta energia, alleviando l’affaticamento degli occhi durante le sessioni d’uso prolungate.

La dotazione hardware è tipica di uno smartphone di fascia media. Huawei ha scelto il processore octa core Kirin 710, utilizzato anche nel P Smart+, oltre che negli Honor 10 Lite e View 10 Lite. Il P Smart 2019 integra inoltre 3 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il notch a goccia ospita una fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0, che può essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale. Gli utenti possono utilizzare varie funzionalità IA, come il controllo gestuale, la modalità ritratto (effetto bokeh) con filtri bellezza e il riconoscimento automatico di otto scene.

Per la doppia fotocamera posteriore è stato scelto un sensore principale da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Il secondo sensore da 2 megapixel cattura le informazioni sulla profondità, consentendo di applicare l’effetto bokeh. Grazie all’intelligenza artificiale è possibile ottenere scatti di elevata qualità mediante il riconoscimento in tempo reale di 500 scene suddivise in 22 categorie.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. La batteria da 3.400 mAh offre un’autonomia fino a 10 ore di navigazione, 18 ore di riproduzione video e 96 ore di riproduzione musicale. Il software di gestione intelligente della batteria applica diverse misure per estenderne ulteriormente la durata, tra cui la sospensione di app non utilizzate. Il sistema operativo installato è Android 9 Pie con la nota interfaccia EMUI 9.0.

Il P Smart 2019 è disponibile in tre colorazioni (Midnight Black, Aurora Blue e Sapphire Blue) ad un prezzo consigliato di 249,00 euro. Acquistando lo smartphone entro il 10 Febbraio, gli utenti riceveranno in regalo lo speaker Bluetooth Huawei SoundStone del valore commerciale di 59,90 euro. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dedicato.