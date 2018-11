Di Antonino Caffo, 6 novembre 2018

Huawei Watch GT è un aggiornamento corposo del più recente Watch 2. Al di là delle novità hardware, degna di nota è la decisione della compagnia di abbandonare il sistema operativo Wear di Google a favore del software proprietario, LiteOS, con cui avere un controllo maggiore e ottimizzare i consumi all’occorrenza. Non a caso, potendo impostare meglio le prestazioni a seconda degli utilizzi, Huawei afferma di aver raggiunto a bordo del neonato smartwatch un’autonomia migliore, di cui gli utenti potranno accorgersi con il passare del tempo.

Non a caso l’orologio, dotato di una batteria da 420 mAh, permette fino a 30 giorni di vita in modalità orologio (GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca, messaggi e chiamate disattivate), due settimane in modalità normale (per un totale di 90 minuti rilevamento della frequenza cardiaca) e 22 ore di uso continuo, incluso il tracciamento GPS.

Tutto su Huawei Watch GT

Per quanto riguarda il design, abbiamo una cassa in acciaio inossidabile che porta lo spessore a 10,6 mm e l’altezza a 46,5 mm Lo schermo AMOLED misura 1,39 pollici e ha una risoluzione di 454 x 454 pixel. Insomma, le dimensioni restano più o meno quelle del passato sebbene a bordo vi siano delle novità importanti. Quasi tutte puntano all’aspetto sportivo dello smartwatch, grazie ai sensori e alle app pre-installate.

Tramite il nuovo cardiofrequenzimetro, Huawei Watch GT può monitorare meglio il fitness e i momenti di stress, registrando in locale i trend e avvisando in caso di condizioni prolungate di malessere o sforzo eccessivo. Tornando allo sport, sono presenti varie tipologie di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, escursioni e passeggiate. Non manca il rilevamento del sonno e un ecosistema volto a migliorare il rilassamento sviluppato insieme alla Harvard Medical School.

Il risultato è una sorta di assistente sanitario che mostra notifiche con consigli peculiari sui metodi di rilassamento. Lo smartwatch, sebbene non ospiti più Wear OS ma LiteOS, resta compatibile sia con gli smartphone iOS che Android, anche grazie al’app Huawei Health.

Il touchscreen è circondato da due pulsanti sul lato destro che aiutano a navigare l’interfaccia. Il pulsante in alto permette di tornare indietro al menu, mentre quello in basso è progettato per impostare varie scorciatoie. Il design è molto simile al Huawei Watch 2 ed esteticamente è una combinazione di ceramica e metallo. C’è sempre la possibilità di scegliere un corpo in argento con un cinturino in pelle marrone (che ha il silicone all’interno per renderlo comodo) oppure nero con cinturino in silicone della stessa tonalità.

Scheda tecnica (↑)

Schermo: Display AMOLED 1,39 cm, risoluzione: 454 x 454, 326 PPI

Memoria: ROM da 128 MB, RAM da 16 MB

Connettività: Bluetooth: BT4.2, BLE, GPS

Sensori: accelerazione, giroscopio, magnetometro, ottico, frequenza cardiaca, luce ambientale, barometro

Extra: 5 ATM water resistant

Batteria: 420 mAh

Dimensioni: 46,5 mm x 46,5 mm x 10,6 mm

Peso: 46 gr

Sistema operativo: LiteOS

Compatibilità: Android 4.4 o più recenti; iOS 9.0 o più recenti

Forse arriverà un giorno in cui LiteOS potrà davvero concorrere con Wear OS ma quel tempo è ancora lontano. Non c’è supporto per le app di terze parti e dunque al momento quello che si può utilizzare dell’orologio è quanto c’è sopra, già installato, senza possibilità di personalizzare l’esperienza con software aggiuntivi. Certo, sono presenti applicazioni per ogni tipologia di operazione basilare, dalla parte telefonica, di messaggistica, e il fitness, ma ad esempio non c’è Google Pay (vista l’assenza dell’NFC), così come si sente la mancanza dei controlli multimediali, per tante delle piattaforme oggi a disposizione.

Restano però tanti punti di forza, come la tecnologia per il monitoraggio della frequenza cardiaca TrueSeen 3.0, che registra il battito sia durante il riposo che l’attività. La presenza di un hardware dedicato e di algoritmi di Intelligenza Artificiale, consentono di tracciare il battito in tempo reale e con estrema precisione.

Huawei Watch GT è stato presentato il 16 ottobre 2018 a Londra insieme a Mate 20 e Mate 20 Pro. È disponibile all’acquisto al prezzo di 199,99 euro con cinturino in silicone e 229,99 euro con cinturino in pelle, sia online che nei migliori negozi di informatica.