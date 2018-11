iLife V8s: un aiuto in casa

Di Flavio Piccioni, 13 novembre 2018

Quello dei robot per la pulizia della casa è un settore in rapida espansione e che incuriosisce sempre di più gli utenti, ma con l’aumentare delle alternative, orientarsi fra i vari prodotti sta diventando sempre più arduo, specie quando tutti i produttori promettono sulla carta le stesse cose ma i prezzi variano da circa €100 fino a oltre €1000.

Associare il prezzo più alto alle migliori performance viene facile e spesso non è sbagliato, tuttavia non è sempre vero il contrario: ottimi prodotti possono costare incredibilmente poco. Come si comporterà questo iLife V8s nelle pulizie quotidiane?

iLife V8s: tutti i dettagli

All’interno della confezione troviamo tutto quello che serve e qualche accessorio di ricambio. Oltre al robot e alla sua docking station, con un serbatoio raccogli polvere e un secondo serbatoio per contenere l’acqua per il lavaggio, abbiamo un telecomando comprensivo di batterie, due panni in microfibra, un secondo filtro per l’aria e due baffetti acchiappa polvere di ricambio.

Il design del iLife V8s è il classico di forma tonda e di profilo basso, per permettere il passaggio sotto ai mobili; la parte superiore è in colore grigio metallico con una zona scura che include un display e i pulsanti per il controllo manuale. In basso le ruote sono abbastanza robuste per riuscire a salire sui tappeti o su cavi elettrici (che però consigliamo di sollevare o tenere fuori dalla portata del robot per evitare che si incastri) fino a un massimo di 12mm, e in modalità aspirazione si possono inserire due spazzole rotanti per veicolare la polvere verso la parte centrale aspirante. I due serbatoi, per la polvere e per l’acqua, possono essere usati l’uno in alternativa all’altro o non simultaneamente.

Scheda tecnica (↑)

Il corpo principale del iLife V8s ha un diametro di 330mm e un’altezza di 81mm. Da un lato, il pulsante per estrarre il serbatoio, dalla parte opposta una parte mobile funge da ammortizzatore contro gli urti. Il peso è di 2,7 Kg.

Il serbatoio per raccogliere la polvere ha una capienza di 750ml mentre quello dell’acqua può contenere fino a 300ml di liquido. La batteria da 2600mAh garantisce fino a 80 minuti di autonomia e si ricarica completamente in circa 3 ore.

Sono presenti quattro diverse modalità di pulizia: Auto, per coprire tutta la stanza in modo automatico, la modalità più semplice e pratica; Max, con maggiore forza di aspirazione per pavimenti particolarmente sporchi; Bordi, per pulire solo il perimetro della stanza; Spot, per partire da un punto centrale e procedere a spirale verso i bordi. Queste ultime due funzionano meglio in caso di stanze senza ostacoli.

È poi possibile comandare il robot in modalità manuale con il telecomando, e utilizzare le modalità viste con il serbatoio dell’acqua per lavare il pavimento. Si può anche lasciare il robot sulla sua base di ricarica e programmare giorni e ore in cui vogliamo iniziare le pulizie, così che il prodotto esegua il suo lavoro in completa autonomia quando non siamo in casa.

iLife V8s è acquistabile su Amazon al prezzo di €249,99.

Dopo alcune settimane di utilizzo possiamo dire che iLife V8s è un buon prodotto e dal buon rapporto qualità/prezzo. In modalità aspirazione ha un grado di pulizia soddisfacente sui pavimenti, come visibile dalla quantità di polvere accumulata nel serbatoio. Anche sui tappeti l’aspirazione è buona, sebbene su tappeti a pelo lungo rimangano facilmente detriti, non essendoci una spazzola che scava a fondo.

L’autonomia rispecchia quella dichiarata dall’azienda, come anche quella di ricarica. Quando la batteria sta per scaricarsi, il robot attiva la ricerca della docking station, che può richiedere un tempo più lungo qualora si trovi lontano o in un’altra stanza. Noi abbiamo usato prevalentemente la modalità Auto in un bilocale da 50 mq, e gli 80 minuti di autonomia sono stati sufficienti per pulire tutto l’appartamento e ritornare alla base di ricarica. Se il livello ci soddisfa ancor prima del termine del ciclo, basta tenere premuto il tasto Home sul robot o sul telecomando affinché questo ritorni anticipatamente alla base.

Per quanto riguarda la modalità lavaggio dobbiamo fare una premessa: è la stessa azienda a dire che è una funzione sussidiaria, pertanto non ci si deve aspettare che vada a sostituire completamente uno straccio strofinato con forza sulle macchie. Se usata dopo aver aspirato il pavimento, può comunque fare un discreto lavoro, specie per rinfrescare la stanza, ma non riuscirà a cancellare lo sporco più ostico. In ogni caso la modalità lavaggio è un plus non ancora disponibile in tanti prodotti concorrenti.

In conclusione, possiamo dirci soddisfatti di iLife V8s: sebbene non sostituisca in toto i metodi di pulizia tradizionali, l’aspirazione è sufficientemente potente e talvolta arriva anche dove una scopa non riesce. E il prezzo di €249 rende iLife V8s senza dubbio competitivo con prodotti dalle simili prestazioni e prezzi notevolmente maggiori.