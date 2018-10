Di Antonino Caffo, 30 ottobre 2018

Il 12 settembre 2018 Apple ha presentato la nuova generazione di iPhone: XS, XS Max e XR. Se l’ultimo dei tre è il modello “economico” della Mela, i primi due seguono la rivoluzione avviata con l’iPhone X, sia in termini di design che hardware. Non a caso, questi beneficiano di un form factor praticamente identico al precedente, con migliorie dal punto di vista della qualità del display e dimensioni in pollici. Apple, lavorando sulle cornici, è riuscita a ridurre l’ingombro del modello più grande, l’iPhone XS Max appunto, che alla fine risulta avere la stessa altezza e larghezza di un iPhone 8 Plus, con vantaggi evidenti in termini di innovazione.

iPhone XS e iPhone XS Max, hanno rispettivamente una diagonale da 5.8 e 6.5 pollici, con schermo OLED, il classico notch e una più ampia disponibilità di colori: argento, grigio siderale e oro. E proprio quest’ultima la novità in termini di variante rispetto all’esemplare del 2017, che pure si pensava potesse godere della tonalità nel corso dei 12 mesi precedenti. Ma andiamo a fondo nelle specifiche dei due modelli, che montano lo stesso hardware.

Tutto su iPhone XS e iPhone XS Max

Come detto, non cambia poi molto rispetto all’iPhone X. Abbiamo uno schermo edge-to-edge con top notch per le funzioni di Face ID, assenza del jack per le cuffie (come lo scorso anno) e configurazione doppia della fotocamera posteriore. Non c’è il lettore di impronte integrato nello schermo ma secondo Apple non è una necessità, visto che il riconoscimento del volto offre una velocità e sicurezza di autenticazione che non ha pari, almeno per il momento. Apple non ha nemmeno effettuato il passaggio da Lightning ad uno standard più diffuso, come l’USB di Tipo-C, dove probabilmente arriverà con la prossima famiglia di smartphone, nel 2019.

Scheda tecnica (↑)

iPhone XS

Schermo: 5,8 Super Retina OLED

CPU: Apple A12 Bionic

Memoria interna: 64/256/512 GB

Fotocamera posteriore: dual da 12 megapixel con flash LED, registrazione in 4K

Fotocamera frontale: 7 MP con Face ID

Connettività: dual-sim (una fisica, una virtuale), 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual band, Bluetooth, GPS, Lightning, NFC (solo per i pagamenti)

Dimensioni: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Peso: 177 grammi

Batteria: fino a 20 ore di conversazione e 12 di navigazione continua, 30 minuti in più di iPhone X

Extra: ricarica wireless, certificazione IP68

OS: iOS 12

iPhone XS Max

Schermo: 6,5 Super Retina OLED

CPU: Apple A12 Bionic

Memoria interna: 64/256/512 GB

Fotocamera posteriore: dual da 12 megapixel con flash LED, registrazione in 4K

Fotocamera frontale: 7 MP con Face ID

Connettività: dual-sim (una fisica, una virtuale), 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual band, Bluetooth, GPS, Lightning, NFC (solo per i pagamenti)

Dimensioni: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm

Peso: 208 grammi

Batteria: 90 minuti in più di iPhone X

Extra: ricarica wireless, certificazione IP68

OS: iOS 12

Nonostante un leggero restyling, c’è sicuramente qualche funzionalità degna di interesse sugli iPhone XS e iPhone XS Max. Ad esempio la nuova fotocamera TrueDepth, che offre una maggiore ottimizzazione della luce con condizioni scarse, una modalità Ritratto con più scene tra cui scegliere e un controllo avanzato per la profondità di campo, che consente di impostare dopo la cattura il grado di focus e quindi di sfocatura.

Galleria di immagini: iPhone XS e XS Max, le foto

Ma anche il primo chip di Apple costruito con un processo a 7 nanometri. Senza scendere in inutili tecnicismi, basta dire che con tale tecnologia, la compagnia non solo è riuscita ad aumentare le prestazioni dei terminali ma anche a ridurre lo spazio occupato dalla CPU, così da dedicarlo a una batteria più ampia, vero tallone d’Achille di tutta la storia dei melafonini.

Pensiamo che la cosiddetta Neural Engine arriva ora a cinquemila miliardi di operazioni al secondo che, assieme al machine learning, ovvero la capacità di imparare ad adattarsi agli utilizzi degli utenti, migliorano gli accessi alle app preferite, garantendo una più precisa e funzionale gestione delle risorse energetiche.

Per ultimo, l’avvento della eSim, ovvero della possibilità di utilizzare un secondo operatore per telefonate, sms e rete dati. La particolarità è che lo slot per le schede resta uno, perché quella ulteriore viene gestita in modalità “virtuale”, con un’attivazione presso i negozi. Ad oggi nessun operatore italiano ha annunciato il supporto alle eSim, seppur dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Ritornando alla fotocamera, le funzioni di miglioramento dell’immagine derivano sia da un incremento dei processi degli algoritmi inseriti in iOS 12 che delle potenzialità del processore Bionic. Ciò rende possibile regolare la profondità anche dopo lo scatto, sia con il sensore posteriore che anteriore, per bokeh e selfie più suggestivi. Come anticipato, XS e XS Max beneficiano di una dual-cam da 12 megapixel con flash TrueTone. Queste integrano un sensore per il grandangolo e un per il teleobiettivo, simile al fratello iPhone X ma con aperture di ƒ/1.8 e ƒ/2.4. Non manca la stabilizzazione ottica, anche per la registrazione in 4K, implementata dallo Smart HDR, un’opzione che regola automaticamente l’illuminazione, anche durante il movimento di soggetti.

iPhone XS è disponibile nelle opzioni da 64, 256 e 512 GB di storage al prezzo rispettivo di 1.189, 1.359 e 1.589 euro. iPhone XS Max invece vede un cartellino decisamente superiore di 1.289, 1.459 e 1.689 euro per le medesime configurazioni di memoria interna. L’acquisto, come al solito, beneficerà delle promozioni messe in atto dagli operatori nazionali, con bundle inclusi e canoni periodici. La fase di preordine per i nuovi smartphone è cominciata il 14 settembre 2018, con un arrivo il 21 settembre successivo.