Di Cristiano Ghidotti, 9 luglio 2018

JBL Link 20 è uno smart speaker che fa dell’intelligenza artificiale offerta dall’Assistente Google uno dei suoi principali punti di forza. L’altro è costituito dalla qualità audio, vero e proprio marchio di fabbrica per il brand. L’IA integrata è in grado di interpretare i comandi vocali pronunciati dall’utente con un linguaggio naturale, senza l’obbligo di ricorrere a una sintassi precisa. Fa parte della linea di dispositivi Link lanciati anche in Italia e con pieno supporto alla nostra lingua.

JBL Link 20: tutti i dettagli

Il design è perfettamente in linea con quello degli altri altoparlanti offerti dal marchio: può essere descritto come una sorta di cilindro dal profilo bombato, familiare a tutti coloro che hanno già avuto modo di provare un prodotto della gamma Flip o Pulse. L’altezza è pari a 210 mm, il diametro si attesta invece a 93 mm, per un peso di 950 grammi. Sulla parte superiore sono presenti alcuni pulsanti fisici: uno al centro per l’attivazione dell’Assistente Google, due per la regolazione del volume (che può comunque avvenire anche “a voce”), uno per la sincronizzazione wireless con i dispositivi mediante Bluetooth e un altro per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica.

Sotto al logo JBL si trova invece un indicatore luminoso a tre tacche che comunica l’intensità del segnale WiFi (802.11b/g/n/ac, lo speaker si connette alla rete domestica). Sul bordo superiore quattro LED che all’avvio offrono un’informazione sull’autonomia residua e che si attivano ad ogni “Ok Google”. Dietro altri due pulsanti fisici: uno per l’accensione o lo spegnimento e uno per la disabilitazione del microfono. Infine, uno sportellino copre la porta micro-USB per la ricarica della batteria. Il look&feel è quello di un prodotto premium, con l’impiego di materiali come tessuto e gomma. Due le colorazioni disponibile: bianco e nero.

Si ricorda che il device dispone della certificazione IPX7 così da garantire la resistenza al contatto con l’acqua (anche in caso di immersione), dunque nessun timore nell’utilizzarlo all’aperto o a bordo piscina.

Scheda tecnica (↑)

JBL Link 20 può essere definito come il “fratello maggiore” del più piccolo ed economico Link 10, la scelta ideale per chi desidera il giusto equilibrio tra performance del comparto sonoro, ingombro e portabilità. La qualità dell’audio emesso è in linea con gli altoparlanti JBL: il marchio è una garanzia e a i 20 W di potenza complessiva (distribuiti su due canali) sono più che sufficienti per qualsiasi ambito domestico.

La batteria da 6.000 mAh inclusa è sufficiente per dieci ore di riproduzione continuata. Lato software si segnala l’esigenza di effettuare una configurazione iniziale (connessione alla rete WiFi ed eventuale download di aggiornamenti) attraverso l’applicazione Home fornita in modo del tutto gratuito da Google per Android e iOS. Si segnala inoltre la possibilità di sincronizzare l’altoparlante con altri device compatibili in casa (ad esempio Google Home o Home Mini) per dare vita a una configurazione multiroom ovvero in grado di far ascoltare la stessa musica in contemporanea in diverse stanze della casa. Ancora, l’integrazione della tecnologia Cast semplifica enormemente lo streaming dei contenuti senza perdite in termini di qualità grazie al supporto ai 24 bit/96 kHz.

Assistente Google (↑)

Il reale valore aggiunto del dispositivo è rappresentato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale di bigG. Grazie ai microfoni equipaggiati è possibile in qualsiasi momento attivare l’Assistente Google, tramite un semplice comando vocale, per ordinare all’IA di eseguire le operazioni più differenti: dall’esecuzione della musica alla riproduzione di un contenuto video in streaming sul televisore in salotto, dall’aggiunta di un prodotto alla lista della spesa fino all’esecuzione dei calcoli. L’elenco delle funzionalità compatibili è in costante espansione, grazie all’impegno profuso dal gruppo di Mountain View, dai suoi partner e dalla community di sviluppatori impegnati per rendere sempre più completo e versatile l’ecosistema.

Il prezzo di lancio fissato da JBL per lo smart speaker Link 20 è di 199,00 euro.