Di Floriana Giambarresi, 24 settembre 2018

Annunciato in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Lenovo Yoga 530 si propone sul mercato come un portatile di fascia media, dal prezzo accessibile ma dalle buone caratteristiche, pensato per dare libero sfogo alla creatività: è infatti dotato di un pennino stilo incluso nella confezione, un accessorio conveniente da avere. Si può utilizzare sia come laptop che come tablet: è un notebook 2-in-1 che combina intrattenimento e creatività.

Lenovo Yoga 530, tutte le informazioni

Prezzo e uscita (↑)

Lenovo Yoga 530 è già disponibile per l’acquisto nei negozi italiani fisici e online, a un prezzo di particolare appeal, a partire da 489 euro. Pur avendo dunque l’aspetto di un dispositivo premium, il portatile 2-in-1 della nota casa produttrice rientra nella categoria di fascia media proponendosi in tal modo come un prodotto economico ma ideale per le persone che desiderano un device per l’intrattenimento, per lo studio, per disegnare e creare.

Caratterizzato da superfici in alluminio lucido e una cerniera con rotazione a 360 gradi che consente di passare comodamente dalla modalità tablet alla modalità notebook e viceversa, Lenovo Yoga 530 è disponibile in diverse colorazioni: nero onice, grigio minerale e blu. Ha un peso di 1,6 kg e uno spessore di 17,6 mm, il che significa che è possibile portarlo con sé e utilizzarlo in qualunque luogo. Guardando intorno alla scocca esterna, vi sono due porte USB 3.0 (una su ciascun lato), una porta USB Type-C, una porta HDMI, un lettore di schede 4-in-1 e un jack audio / microfono da 3,5 mm. Sul lato destro, sono presenti il pulsante di accensione e il blocco Kensington, mentre sulla sinistra è disponibile una porta per la ricarica con un LED blu incorporato che diventa rosso quando la batteria è scarica.

Il design complessivo del notebook 2-in-1 di Lenovo non è cambiato rispetto al modello di precedente generazione, ma la cerniera è stata migliorata e il dispositivo è ora più robusto. Sullo Yoga 530, Lenovo fornisce un piccolo supporto in plastica per lo stilo che si inserisce in una delle porte USB-A.

Caratteristiche e funzionalità (↑)

Lenovo Yoga 530 è progettato per semplificare la giornata, infatti offre la velocità e la potenza necessarie per incrementare produttività e creatività. Oltre al pennino stilo (Lenovo Active Pen) che emula un’esperienza di scrittura analoga a quella offerta con l’utilizzo di carta e penna, in combinazione con Windows Ink il portatile offre nuovi modi per dar vita ai propri pensieri: è infatti possibile disegnare liberamente e su una mappa per liberare la propria creatività.

Sempre connesso a Internet grazie alla funzionalità Wi-Fi 2×2 AC, l’ibrido di Lenovo si può anche connettere a schermi e dispositivi esterni grazie alle porte USB-C, USB 3.0 e HDMI, ma anche non collegandolo ad alcun display è possibile fruire sullo schermo integrato di immagini in alta qualità (Full HD), infatti è presente un display da 14 pollici grandangolare con 250 nit, affiancato dagli altoparlanti Harmon che offrono un’esperienza audio virtual surround, ottimizzati con Dolby Audio Premium.

Opzionalmente, è disponibile un lettore di impronte digitali, utile ad accedere ed effettuare operazioni sul portatile senza dover più memorizzare e ricordare la password, nonché fare pagamenti sicuri via PayPal. Basta infatti solo un tocco, tramite Windows Hello, per liberarsi dai codici di accesso.

Specifiche tecniche (↑)

Per quanto riguarda le specifiche principali, Lenovo Yoga 530 è dotato di Windows 10 Home, ed è configurabile con 4/8/16GB di RAM e 128/256/512GB di memoria SSD. Per il processore si hanno a disposizione cinque scelte, dal Pentium 4415U di base fino all’ultima generazione di Intel Core i7 (8th), mentre è anche possibile aggiungere una scheda grafica NVIDIA GeForce MX130. La batteria offre secondo la casa produttrice fino a 10 ore di autonomia e, mediante alimentazione da 65 watt e a PC spento, si ricarica di due ore aggiuntive in soli 15 minuti.

Di seguito la lista completa delle specifiche tecniche del Lenovo Yoga 530 con opzioni di configurazione:

Processore:

Intel Core i7 di ottava generazione

Intel Core i5 di ottava generazione

Intel Core i3 di ottava generazione

Intel Core i3 di settima generazione

Intel Pentium 4415U

Schermo:

Touchscreen HD da 35,56 cm (14″) (1366 x 768)

Touchscreen IPS FHD da 35,56 cm (14″) (1920 x 1080)

Intel integrata

NVIDIA GeForce MX130

RAM:

DDR4 da 4 GB

DDR4 da 8 GB

DDR4 da 16 GB

Unità SSD PCIe da 128 GB

Unità SSD PCIe da 256 GB

Unità SSD PCIe da 512 GB

Audio: Altoparlanti Harman con Dolby Audio Premium

Protezione: Lettore di impronte digitali opzionale

Porte:

USB-C

2 x USB 3.0

HDMI

Lettore schede 4-in-1

Jack audio combinato

Dimensioni: 328 mm x 229 mm x 17,6 mm

Peso: 1,6 Kg.