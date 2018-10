Di Filippo Vendrame, 3 ottobre 2018

Surface Pro 6 è il nuovo 2-in-1 di Microsoft, diretto discendente del Surface Pro (2017). La parentela con il precedente modello è molto stretta in quanto questo nuovo prodotto può essere considerato come un piccolo aggiornamento hardware del Surface Pro (2017) finalizzato per migliorare le prestazioni complessive ed offrire, così, un’esperienza d’uso ancora migliore. Non si può parlare, dunque, di un vero e proprio salto generazionale ma piuttosto di un prodotto che prende quanto di buono aveva il precedente modello, portandolo ad un livello superiore. Le novità maggiori, infatti, sono a livello di processore con l’adozione delle soluzioni Intel di ottava generazione.

Grazie a questo aggiornamento tecnico, il nuovo Surface Pro 6 è un 2-in-1 adatto ancora di più alla produttività, strizzando l’occhio anche ai creativi che cercano un prodotto potente ma facile da trasportare durante la loro giornata lavorativa. Come per il modello da cui deriva, anche il Surface Pro 6 necessita della Type Cover per poter essere sfruttato al meglio come mini notebook.

Microsoft Surface Pro 6

Microsoft Surface Pro 6: design (↑)

Derivando strettamente dal “vecchio” Surface Pro (2017), il nuovo modello non presenta evidenti differenze. In realtà, però, qualcosa di diverso c’è. Il nuovo Surface Pro 6, infatti, può essere acquistato anche in una nuova colorazione nera che riporta alla mente la prima generazione dei Surface che era stata proposta proprio con questa tonalità. Per il resto, il Surface Pro 6 è identico al modello precedente. Dunque, presente la ben nota scocca in lega di magnesio in grado di offrire sia leggerezza che robustezza. Non manca anche il ben noto kickstand che permette di inclinare a piacere il Surface Pro 6 per trovare la giusta posizione d’uso. In questo modo gli utenti potranno interagire con maggiore facilità anche con le dita o con la Surface Pen, posizionando il Surface Pro 6 nella posizione migliore.

Trattandosi di un 2-in-1, scollegando la Type Cover sarà possibile trasformare il Surface Pro 6 in una sorta di tablet pc per sfruttare con le dita tutte le funzionalità offerte da Windows 10. Il Surface Pro 6 misura 292 mm x 201 mm x 8.5 mm e pesa, senza Type Cover, tra i 775 e i 792 grammi a seconda della versione scelta.

Oltre al colore nero è disponibile anche la classica variante grigio/argento.

Microsoft Surface Pro 6: scheda tecnica (↑)

Le novità sul fonte tecnico sono quasi esclusivamente incentrate sulla scelta dei processori. Microsoft, infatti, ha deciso di offrire le CPU Intel di ottava generazione declinate nelle versioni Core i5 e Core i7. Per quanto riguarda la GPU, il nuovo Surface Pro 6 dispone del modello Intel UHD Graphics 620. La dotazione RAM può essere di 8 o di 16 GB, mentre sarà possibile scegliere SSD di diverse capacità: 128GB, 256GB, 512GB, o 1TB. Presente anche uno slot per le MicroSDXC che consente di ampliare lo spazio interno per archiviare i dati.

Il display touch è sempre l’apprezzato PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel (267 PPI) e aspect ratio da 3:2. Presenti anche due fotocamere. Quella posteriore adotta un sensore da 8 MP (autofocus) che è in grado di registrare video alla risoluzione massima del Full HD. Frontalmente, invece, spicca un sensore da 5MP in grado di consentire le videochiamate con Skype alla risoluzione massima del Full HD. Sempre frontalmente spicca anche il sensore utilizzato da Windows Hello per lo sblocco biometrico. Presenti anche due microfoni e speaker stereo con Dolby Audio Premium.

Lato connettività, il Surface Pro 6 dispone dei supporti al Bluetooth 4.1 ed al WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. Presenti anche sensore di luminosità, giroscopio e accelerometro. La scheda tecnica si conclude con una porta USB 3.0, il jack per le cuffie da 3,5mm, una Mini DisplayPort e una porta Surface Connect. L’autonomia dichiarata arriva a 13,5 ore. La Type Cover deve essere acquistata a parte.

Il Surface Pro 6 è compatibile con la Surface Pen ed il Surface Dial. Il sistema operativo offerto di serie è Windows 10 Home. Trattasi di una scelta anomala visto che sino ad ora tutti i Surface Pro adottavano Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Pro 6: disponibilità e prezzo (↑)

I nuovi Surface Pro 6 saranno disponibili dal 16 ottobre in America nelle seguenti configurazioni e prezzi.

Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD: 899 dollari

Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: 1299 dollari

Surface Pro 6 con Intel Core i7, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: 1499 dollari

Surface Pro 6 con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD: 1899 dollari

Surface Pro 6 con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD: 2299 dollari

Per il mercato italiano i prezzi non sono ancora stati diffusi. La Type Cover, Italia, costa 149,99 euro.