Di Filippo Vendrame, 3 ottobre 2018

Microsoft Surface Studio 2 è il nuovo All-in-One che prende il meglio del precedente modello e lo esalta attraverso un corposo aggiornamento tecnico finalizzato a migliorare sensibilmente le prestazioni e l’esperienza d’uso complessiva. Il Surface Studio 2, proprio come il precedente modello, è un All-in-One progettato per i professionisti del design ed i creativi. Un prodotto, dunque, che adotta soluzioni molto raffinate e proprio per questo anche molto costose. Non si tratta, dunque, di un computer per la massa ma di una macchina pensata esplicitamente per la produttività in precisi ambiti.

A distanza di circa due anni dalla presentazione del primo Surface Studio, Microsoft ha provveduto ad aggiornarlo introducendo migliorie sia a livello di processori e schede video che a livello di display, vero punto di forza di questo All-in-One. Le novità, dunque, sono tutte “sotto il cofano” in quanto, esteticamente, nulla è cambiato.

Il Microsoft Surface Studio 2 rimane compatibile con la Surface Pen ed il Surface Dial, una piccola manopola che attiva un menu radiale quando appoggiata sullo schermo che offre un accesso rapido ad una serie di funzionalità avanzate.

Microsoft Surface Studio 2

Microsoft Surface Studio 2: design (↑)

Il Surface Studio originale era già bellissimo ed il nuovo modello non cambia di una virgola un design che era già stato particolarmente apprezzato. Il baricentro non solo funzionale ma anche estetico di questo All-in-One è il generoso display da 28 pollici che si caratterizza per un profilo molto sottile. Lo schermo è poi collegato attraverso una doppia staffa alla base, cioè ad un mini case al cui interno è contenuto l’hardware vero e proprio del computer.

L’intero telaio è realizzato in alluminio. Le misure complessive sono di 637.35 mm x 438.90 mm x 12.50 mm per il display e di 250.00 mm x 220.00 mm x 32.20 mm per la base. Il peso complessivo è di circa 9,56 Kg.

Microsoft Surface Studio 2: scheda tecnica (↑)

Questo All-in-One dispone di alcune scelte tecniche molto raffinate ed il recente aggiornamento hardware consente agli utilizzatori di poter disporre di molta più potenza. La prima novità è il rinnovato display touch, un PixelSense con diagonale da 28 pollici e risoluzione 4500 x 3000 (192 PPI) con aspect ratio da 3:2. Trattandosi di un display pensato per chi ha che fare molto con la grafica, Microsoft ha lavorato molto per offrire una resa il più fedele possibile. In particolare, rispetto al precedente modello la luminosità è aumentata del 38%, mentre il contrasto del 22%.

Il Surface Studio 2 dispone del processore Intel Core i7-7820HQ di settima generazione. Trattasi di una scelta discutibile visto che tutti i più diretti rivali adottano i più preformanti processori di ottava generazione. A livello di scheda video, comunque, sarà possibile optare per l’NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 o per l’NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5. Il Surface Studio 2 può essere dotato di 16 o di 32 GB di memoria RAM e di un SSD da 1 TB o da 2 TB.

Il nuovo All-in-One di Microsoft dispone anche di una fotocamera anteriore da 5 MP per le videochat (Full HD) e di un sensore per il riconoscimento facciale per lo sblocco biometrico attraverso Windows Hello. Presenti anche due microfoni e speaker Stereo 2.1 Dolby Audio Premium.

Sul fronte della connettività, il Surface Studio 2 dispone dei supporti al WiFi 802.11ac ed al Bluetooth 4.0. Questo prodotto è nativamente compatibile per funzionare con il controller Xbox. Completano la dotazione tecnica 4 porte USB 3.0, un lettore di schede SDXC, una porta USB-C, un jack per le cuffie da 3,5mm e una porta ethernet Gigabit. Il sistema operativo offerto di serie è Windows 10 Pro. Nella dotazione di serie è prevista la Surface Pen ma non il Surface Dial.

Microsoft Surface Studio 2: disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo All-in-One di Microsoft sarà disponibile in America dal 15 di novembre nelle seguenti configurazioni.

Microsoft Surface Studio 2 con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD: 3499 dollari

Microsoft Surface Studio 2 con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD: 4199 dollari

Microsoft Surface Studio 2 con 32 GB di RAM e 2 TB di SSD: 4799 dollari

Non è stato specificato se questo modello arriverà anche in Italia visto che il vecchio Surface Studio era stato reso disponibile solo in alcuni Paesi.