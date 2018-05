Di Cristiano Ghidotti, 28 maggio 2018

Motorola Moto G6 Play è il modello entry level della gamma di smartphone G proposta da Lenovo-Motorola per il 2018, a cui si affiancano Moto G6 e Moto G6 Plus. Un dispositivo dal prezzo contenuto, che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato, offrendo in ogni caso tutto ciò che serve per l’intrattenimento multimediale e la connettività.

Motorola Moto G6 Play: tutti i dettagli

Se per gli altri due device della linea Motorola ha scelto di impiegare un Corning Gorilla Glass 3 sulla parte posteriore, in questo caso la cover è costituita da un vetro polimerico. Il dispositivo non è inoltre resistente all’acqua, mancando sia la certificazione waterproof sia il rivestimento idrorepellente. Sulla parte frontale è integrato uno schermo Max Vision 18:9, mentre sul retro ci sono la fotocamera e il lettore di impronte digitali per lo sblocco rapido nascosto sotto al logo del brand. Il tutto in dimensioni pari a 54,4×72,2×9 mm, mentre il peso si attesta a 175 grammi. Due le colorazioni proposte: Deep Indigo e Silver.

Scheda tecnica (↑)

Il comparto hardware è costituito da un processore octa core Qualcomm Snapdragon 430 con frequenza pari a 1,40 GHz affiancato dalla GPU Adreno 505 da 450 MHz e da 3 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage gli utenti possono contare su 32 GB di memoria interna da espandere con l’ausilio di schede microSD fino a una capienza massima di 128 GB, così da poter portare sempre con sé tutti i propri documenti e contenuti multimediali come immagini, musica e filmati.

Il display 18:9 da 5,7 pollici con risoluzione HD+ e pannello IPS supporta la tecnologia Moto Display e la modalità notturna per non affaticare gli occhi durante l’utilizzo nelle ore serali. Sopra si trova un altoparlante frontale compatibile con lo standard Dolby Audio e restando in tema di contenuti sonori, in mobilità la musica può essere ascoltata anche collegando cuffie o auricolari al jack da 3,5 mm.

La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia dichiarata che arriva fino a 30 ore con una singola ricarica, da effettuare attraverso la porta micro-USB (non Type-C) e sfruttando la velocità del sistema TurboPower: secondo il produttore si accumula energia sufficiente per ore di utilizzo in pochi minuti. Completano la dotazione il modulo WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, quello 4G-LTE, GPS, NFC per i pagamenti, Bluetooth 4.2, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di luce ambiente e quello di prossimità.

Sul retro del Moto G6 Play trova posto una singola fotocamera da 13 megapixel con messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) e apertura f/2.0, utile anche per registrare video in qualità Full HD. Quella frontale per i selfie e le videochiamate ha invece una risoluzione pari a 8 megapixel. L’applicazione sviluppata appositamente da Motorola permette di effettuare l’impostazione manuale dei parametri di scatto e di comporre panorami.

Il sistema operativo preinstallato al debutto è Android 8.0 Oreo nella sua versione (quasi) stock, dunque senza eccessive personalizzazioni a livello di interfaccia né troppe applicazioni aggiuntive. Una scelta che ormai da qualche anno premia Motorola e che almeno in linea teorica dovrebbe velocizzare il rilascio degli aggiornamenti alle nuove versioni, così come delle patch di sicurezza. A questo si aggiunge l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google.

Lo smartphone Moto G6 Play è proposto al lancio negli Stati Uniti al prezzo di 199 dollari. Di seguito una galleria di immagini che permette di dare uno sguardo da vicino all’intera gamma degli smartphone G di Motorola proposta da per il 2018, così da apprezzare il design dei diversi modelli e le differenti colorazioni.