Di Cristiano Ghidotti, 28 maggio 2018

Motorola Moto G6 Plus è il top della linea G6 realizzata dal brand di Lenovo, uno smartphone che offre un elevato rapporto qualità-prezzo e che mira a conquistare l’utenza nella fascia media del mercato. Tra i principali punti di forza si segnala la presenza del sistema operativo Android in versione quasi del tutto stock, senza eccessive personalizzazioni né troppe applicazioni aggiuntive.

Motorola Moto G6 Plus: tutti i dettagli

Il design è studiato in modo da offrire uno schermo di ampie dimensioni senza ricorrere all’utilizzo del notch e risulta in linea con il resto del catalogo proposto da Motorola. L’intera superficie è ricoperta da un rivestimento idrorepellente di categoria P2i (resiste a schizzi e pioggia leggera, ma non è waterproof) e sul retro è presente un vetro 3D. C’è posto anche per il jack da 3,5 mm utile al collegamento di cuffie e auricolari nonché per un altoparlante anteriore con supporto alla tecnologia Dolby Audio. Il tutto in una scocca con dimensioni pari a 160×75,5×8 mm e con un peso che si attesta a 167 grammi. L’unica colorazione prevista è Deep Indigo.

Scheda tecnica (↑)

L’esecuzione delle app e la gestione di tutte le operazioni sono affidate al processore octa core Qualcomm Snapdragon 630 da 2,20 GHz, affiancato dalla GPU Adreno 508 da 700 MHz per l’elaborazione degli elementi grafici e da 4 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage, G6 Plus può contare su 64 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il display 18:9 da 5,9 pollici ha risoluzione Full HD+, pannello IPS ed è ricoperto da un vetro Corning Gorilla Glass 3: supporta le funzionalità Moto Display, Active Display e la modalità notturna.

La batteria da 3.200 mAh beneficia della ricarica rapida con sistema TurboPower tramite cavo USB Type-C, così da poter accumulare diverse ore di autonomia in pochi minuti. Completano la scheda tecnica il lettore di impronte digitali posizionato sotto allo schermo, il modulo NFC per i pagamenti in mobilità, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e 4G-LTE per la connettività, il Bluetooth 5, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore luce ambiente, quello di prossimità, il sintonizzatore FM, il magnetometro e gli ultrasuoni.

La doppia fotocamera da 12 e 5 megapixel presente sul retro dello smartphone sporge leggermente dalla scocca. È dotata di tecnologia Dual Pixel per la messa a fuoco e di un’ottica con apertura f/1.7 per catturare un gran quantitativo di luce anche in condizioni di illuminazione difficili. Non manca inoltre la possibilità di registrare video in formato 4K. Il sensore frontale ha invece una risoluzione pari a 8 megapixel e può essere sfruttato sia per i selfie sia per le videochiamate in Full HD. Tornando al modulo posteriore, si segnala la possibilità di ricorrere al riconoscimento dei luoghi d’interesse e degli oggetti, alla scansione del testo, all’attivazione della modalità Ritratto, all’applicazione di filtri per l’abbellimento del viso e all’impostazione manuale dei parametri di scatto, ovviamente tutto questo via software.

Negli ultimi anni il comparto software è sempre stato un valore aggiunto per gli smartphone Motorola, grazie alla scelta di offrire preinstallata la versione stock (o quasi) del sistema operativo. Anche il Moto G6 Plus non fa eccezione e al lancio è offerto con Android 8.0 Oreo, senza grandi personalizzazioni a modificare l’interfaccia sviluppata da Google né troppe applicazioni extra. Questo dovrebbe velocizzare il rilascio degli aggiornamenti.

Moto G6 Plus è commercializzato al lancio in Italia al prezzo di 299 euro, come anticipato nel mese di aprile in occasione della presentazione ufficiale andata in scena in Brasile. Di seguito una galleria di immagini grazie alla quale è possibile osservare da vicino il design dell’intera linea e le colorazioni dei vari modelli.