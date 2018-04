Di Luca Colantuoni, 19 aprile 2018

Motorola ha presentano la sesta generazione dei suoi smartphone più venduti durante un evento organizzato in Brasile. La serie è composta da tre modelli (Moto G6 Plus, Moto G6 e Moto G6 Play) che condividono lo stesso design con minime differenze estetiche. Cambiano ovviamente la dotazione hardware e il prezzo. Il produttore statunitense ha scelto materiali più pregiati, nonostante siano dispositivi di fascia media, oltre ad uno schermo 18:9, un rapporto di aspetto diventato ormai standard, in quanto permette di aumentare l’area visibile mantenendo invariata la dimensione complessiva.

Motorola Moto G6: tutti i dettagli

Rispetto alla precedente generazione sono state introdotte diverse modifiche al design. Innanzitutto lo spessore delle cornici è stato ridotto al minimo, anche se ancora piuttosto visibili. In quella inferiore dei Moto G6 e G6 Plus è stato integrato il lettore di impronte digitali multifunzione. Il sensore biometrico è invece sul retro (sotto il logo M) nel Moto G6 Play. I Moto G6 e G6 Plus sono esteticamente più gradevoli, in quanto la cover posteriore è stata realizzata in Gorilla Glass 3 leggermente arrotondato per offrire un grip più confortevole. Il vetro resiste ai graffi, ma potrebbe subire seri danni in caso di caduta. La cover del Moto G6 Play è invece in vetro-polimero.

Il produttore ha inoltre cambiato il look del modulo fotografico che ora ha un aspetto simile a quello del Moto X4. Purtroppo nessuno dei tre modelli ha ricevuto la certificazione IP68, quindi non possono essere immersi in acqua. Il rivestimento idrorepellente protegge solo contro spruzzi accidentali e pioggia leggera.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto G6 Plus possiede uno schermo Max Vision da 5,9 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il Moto G6 possiede invece un display full HD+ da 5,7 pollici e integra un processore octa core Snapdragon 450, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Infine, il Moto G6 Play ha uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore quad core Snapdragon 427, 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore dei Moto G6 Plus e Moto G6 sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel. Tramite l’app Fotocamera è possibile sfruttare diverse funzionalità avanzate, come il riconoscimento dei punti di interesse e degli oggetti, dopo aver scaricato i necessari database. La “smart camera” consente anche di effettuare la scansione del testo e applicare vari effetti, come la messa a fuoco selettiva (bokeh) e il bianco e nero selettivo. Non mancano le impostazioni manuali dei parametri di scatto e il supporto per time-lapse e slow motion. La fotocamera frontale da 5 megapixel può essere utilizzata anche per il riconoscimento facciale. Il Moto G6 Play integra invece una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n (802.11ac solo per Moto G6 Plus), Bluetooth 4.2 (5.0 per Moto G6 Plus), GPS, NFC (solo Moto G6 Plus) e LTE con supporto dual SIM. In tutti i modelli sono presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM. Moto G6 e G6 Plus hanno una porta USB Type-C, mentre per il Moto G6 Play è stata scelta una classica micro USB. La capacità della batteria è 3.200 mAh (G6 Plus), 3.000 mAh (G6) e 4.000 mAh (G6 Play). Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo in versione quasi stock (poche personalizzazioni e app proprietarie).

I nuovi Moto G6 saranno disponibili in tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi (il Moto G6 Plus non verrà distribuito nel Nord America). In Brasile sono in vendita da oggi, mentre in Messico arriveranno la prossima settimana. I prezzi sono 299 euro (Moto G6 Plus), 249 dollari (Moto G6) e 199 dollari (Moto G6 Play). Maggiori informazioni verranno comunicate in seguito.