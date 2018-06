Di Luca Colantuoni, 7 giugno 2018

Motorola ha annunciato il Moto Z3 Play, nuovo smartphone della serie nota per la possibilità di collegare accessori attraverso i 16 contatti magnetici (garantita la compatibilità con i Moto Mods già disponibili). Rispetto al precedente Moto Z2 Play ci sono diverse novità, tra cui lo schermo 18:9, la doppia fotocamera posteriore e il lettore di impronte digitali posizionato sul lato destro. Il produttore ha ovviamente aggiornato sia i componenti interni che il sistema operativo.

Motorola Moto Z3 Play: tutti i dettagli

Il Moto Z2 Play aveva un telaio unibody in alluminio. Questo materiale (alluminio serie 6000 per l’esattezza) è ancora utilizzato nel Moto Z3 Play, ma solo per il frame. La cover posteriore è infatti in vetro 2.5D, come nel primo modello della serie. Lo smartphone è resistente agli spruzzi d’acqua e alla pioggia leggera, grazie al rivestimento idrorepellente.

La novità immediatamente visibile è l’ampio schermo Max Vision con rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore delle cornici è stato ridotto per incrementare lo screen-to-body ratio (79%), quindi il lettore di impronte digitali è stato spostato sul lato destro, sotto i pulsanti del volume. La sporgenza del modulo fotografico è leggermente inferiore rispetto al Moto Z2 Play, dato che lo spessore dello smartphone è aumentato da 5,99 a 6,7 millimetri.

Fotocamera intelligente (↑)

Il Moto Z3 Play possiede una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 12 megapixel (obiettivo con apertura f/1.7) e un sensore secondario da 5 megapixel per la rilevazione della profondità. Grazie alla perfetta combinazione tra hardware e software è possibile ottenere scatti di elevata qualità in qualsiasi condizione di illuminazione e applicare numerosi effetti alle foto. Non manca quindi la modalità ritratto, la messa a fuoco selettiva, il supporto HDR, la modalità manuale e la nuova funzionalità Cinemagraph che permette di animare solo una parte del video ed esportare il risultato come GIF.

Nell’app Fotocamera è integrato Google Lens, la tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere il testo, gli oggetti e i luoghi di interesse inquadrati dall’obiettivo. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Anche in questo caso è possibile utilizzare l’effetto bokeh per i selfie, la modalità manuale e Cinemagraph.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto Z3 Play possiede uno schermo Super AMOLED da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. In alcuni paesi sarà in vendita anche la versione dual SIM.

Sono inoltre presenti un altoparlante anteriore, quattro microfoni e la porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la tecnologia Turbo Power. Ci sono Moto Mods che incrementano l’autonomia fino a 40 ore e aggiungono la ricarica wireless. Per lo sblocco dello smartphone è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Galleria di immagini: Motorola Moto Z3 Play, immagini dello smartphone

Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo in versione quasi stock. Motorola ha aggiunto alcune funzionalità esclusive, come Moto Actions (gesture per eseguire varie operazioni), Moto Voice (comandi vocali) e Moto Display (visualizzazione notifiche a schermo spento). L’utente può sostituire i tradizionali pulsanti Android con la nuova One Button Nav Bar, una piccola barra orizzontale che permette di tornare indietro (swipe verso sinistra), accedere alle app recenti (swipe verso destra) e ritornare alla schermata Home (tap singolo).

Il Moto Z3 Play (colore Deep Indigo) è già disponibile in Brasile. Nel corso delle prossime settimane verrà distribuito in tutto il mondo, Italia inclusa. Il prezzo negli Stati Uniti è 499,00 dollari.