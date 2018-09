Di Floriana Giambarresi, 26 settembre 2018

MSI vuole portare lo stile nel mondo apparentemente piatto dei PC con il suo ultimo AiO. A prima vista sembra uno schermo ampio con design ultra sottile ed elegante, ma è un PC all-in-one ideale per studio, lavoro e intrattenimento online e dunque per le attività domestiche: si chiama MSI PRO 24X e rappresenta l’ultima aggiunta per chi desidera un computer con cuore Windows pronto all’uso e che ben si inserisca in un arredamento elegante e contemporaneo.

MSI All-in-One PRO 24X, tutte le informazioni

Prezzo e uscita (↑)

MSI PRO 24X è già disponibile nei negozi italiani a un prezzo di listino consigliato pari a 549 euro, piuttosto competitivo se si considera che solo uno schermo dalle caratteristiche simili costa oltre 100 – 120 euro.

Per quanto riguarda il design MSI PRO 24X All-in-One è stato progettato per apparire più elegante e attraente dei competitor grazie a cornici molto sottili da soli 2,2 millimetri e un display spesso 6,5mm. Un aspetto frameless, che si integra perfettamente con gli spazi di lavoro e casalinghi aiutando a concentrarsi, mentre il suo motivo in metallo spazzolato sull’area posteriore lo rende ideale anche in spazi aperti, ove tavolo o scrivanie non sono fissati al muro: come un all-in-one, è naturalmente vantaggioso per il risparmio dello spazio sulla scrivania; tutte le componenti che vivono nell’area posteriore del display in metallo sono infatti contenute all’interno di un pratico involucro di plastica che li nasconde. Anche il supporto a V dove poggia lo schermo è ultra sottile e metallico.

È possibile accedere facilmente alle porte più comunemente utilizzate sul lato sinistro del display, dove si trovano due porte USB 3.1 Gen Type-A, un jack per cuffie e un jack per microfono. Sul lato posteriore sono presenti due porte Ethernet, una porta HDMI, due porte USB 3.1 Gen Type-A USB e due porte USB 2.0. Nella zona sinistra c’è il lucchetto di sicurezza Kensington.

Caratteristiche e funzionalità (↑)

Con una CPU Intel configurabile con grafica integrata Intel HD, fino a 32 GB di RAM e un disco fisso fino a 1TB e 7.200 rpm, questo dispositivo all-in-one è in grado di gestire le principali operazioni di produttività e intrattenimento, come ad esempio studio, lavoro, streaming su Netflix, video da YouTube, navigare su Internet, fare videochiamate con una webcam acquistata separatamente, guardare fotografie e via dicendo. La serie PRO 24X è dotata di uno schermo da 23,8 pollici IPS Grade Panel da 1920 x 1080 FHD, supporta output grafico HDMI e video alla risoluzione 4K UHD (Ultra HD), da 3840 x 2160 pixel. A bordo, uno speciale sistema di raffreddamento denominato Silent Pro Cooling che separa il flusso d’aria per assicurare che la temperatura del sistema rimanga bassa.

Il sistema operativo a bordo è Windows 10 Home anche se MSI raccomanda l’installazione di Windows 10 Pro per le operazioni di produttività.

Specifiche tecniche (↑)

MSI Pro 24X comprende nello specifico le seguenti specifiche tecniche:

CPU: Intel Celeron 3865Y, o Pentium 4415U, Core i3-7100U o Core i5-7200U

chipset Intel SoC

RAM DDR4 SO-DIMM x slots 2 fino a 32 GB

Scheda grafica Intel HD Graphics 620

Display IPS Grade Panel LED Backlight da 23,8 pollici non touch con una risoluzione di 1920 x 1080 FHD e tecnologia MSI Anti-Flicker

Altoparlanti audio: 2 x 2,5w

LAN 10/100/1000 x 2

Wireless LAN opzionale Intel 3168AC

Bluetooth opzionale 4.2

Porte USB 2.0

HDMI

Jack microfono cuffie

Tastiera + mouse opzionali

Alimentatore 65W / 90W

Dimensioni 538.44 x 169.96 x 399.96mm

Peso netto 3,96 Kg.

Un prodotto completo, dunque, per chi non ha particolare esigenze di lavoro grafico e che ben si adatta in ogni spazio.