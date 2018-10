Di Filippo Vendrame, 25 ottobre 2018

Netgear Arlo Go è una videocamera per la sorveglianza degli ambienti domestici che si caratterizza per essere 100% senza fili. Trattasi, infatti, di un prodotto particolarmente adatto a quegli ambienti dove non è disponibile una rete WiFi. Arlo Go può contare sia su di una batteria interna che sulla connettività 4G LTE. Un prodotto, dunque, totalmente indipendente che offre agli acquirenti una grande flessibilità d’impegno potendo essere collocato davvero ovunque.

Questa videocamera per la videosorveglianza permette sia di vedere da remoto attraverso un’app i filmati registrati che le trasmissioni live per poter tenere sempre sotto controllo la propria abitazione o il proprio ufficio.

Tutto su Netgear Arlo Go

Netgear Arlo Go: design (↑)

Arlo Go è una videocamera per la sorveglianza piccola e leggera (10 x 0,5 x 18 cm per 322 grammi). Il suo aspetto è molto pulito, discreto e proprio per questo riesce ad integrarsi perfettamente in tutti gli ambienti. Inoltre, sono disponibili delle speciali cover che permettono alla videocamera di mimetizzarsi con maggiore facilità in determinati ambienti, soprattutto quelli esterni. Rivestita in robusta plastica, Arlo Go è venduta esclusivamente in colore bianco.

Un sistema per la sicurezza dei piccoli ambienti, dunque, solido, ben costruito e per nulla invasivo.

Netgear Arlo Go: scheda tecnica (↑)

Questa videocamera per la sicurezza è un piccolo gioiello dal punto di vista tecnico. Arlo Go dispone di un’ottica con un angolo di visione da 130 gradi ed è anche in grado di vedere di notte grazie ad un LED da 850 nm capace di illuminare fino a 7,6 metri. Grazie a questa caratteristica, Arlo Go può sorvegliare ambienti bui e persino l’esterno delle case di notte. La videocamera, infatti, è pure certificata IP65 e quindi resiste efficacemente agli agenti atmosferici e può essere collocata tranquillamente anche all’aperto. L’ottica presenta anche un comodo zoom digitale 8x. Presenti anche microfono e un piccolo altoparlante.

I video registrati possono arrivare alla risoluzione massima di 720p (1280 x 720 pixel), nel formato H.264. Grazie ad un modem 4G LTE integrato, Arlo GO può collegarsi a tutte le reti mobile e fare a meno delle reti WiFi. Ovviamente, è necessario dotarsi di un abbonamento dati. Netgear evidenzia che mediamente Arlo Go consuma circa 1 GB di traffico dati ogni mese. Presente anche un comodo slot in cui inserire una MicroSD che sarà utilizzata come unità di backup quando la videocamera non può disporre della connettività Internet e, dunque, non può trasmettere le immagini.

Netgear Arlo Go è in grado di rilevare movimenti sino a 7 metri di distanza e rumori sospetti, inviando immediatamente degli avvisi di sicurezza al proprietario della casa attraverso notifiche push e messaggi email. La batteria ricaricabile da 3660 mAh è in grado di offrire una lunghissima autonomia. Arlo Go si gestisce attraverso un’apposita applicazione mobile per smartphone iOS, Android, oppure attraverso un browser web.

Il contenuto della confezione comprende, oltre alla videocamera, anche un cavo di alimentazione, un supporto di sicurezza per l’esterno e le viti di montaggio.

Netgear Arlo Go: abbonamento cloud (↑)

Tutte le registrazioni vengono normalmente salvate sul cloud in modo da essere sempre accessibili. Le registrazioni prevedono una scadenza temporale variabile in base al piano acquistato. Netgear Arlo Go offre incluso nel prezzo il piano Arlo Basic che consente di accedere gratuitamente alle registrazioni attivate dal movimento e dai suoni di 7 giorni. Il piano Arlo Basic è incluso in ogni telecamera, per un massimo di 5 telecamere per account e non prevede una scadenza. Alternativamente, per chi cerca di più sono disponibili dei piani a pagamento che stendono la durata delle registrazioni salvate sul cloud.

Le diverse tipologie di piani abbonamento per la registrazione dei video sono disponibili all’interno del sito di Arlo.

Netgear Arlo Go: disponibilità e prezzo (↑)

Arlo Go di Netgear è disponibile all’acquisto in Italia presso i principali eShop della rete ad un prezzo di circa 400 euro. In alternativa esiste anche un pacchetto realizzato in collaborazione con Vodafone che consente di acquistare la videocamera a 379 euro più 5 euro al mese per il servizio.