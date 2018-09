Di Filippo Vendrame, 28 settembre 2018

Netgear Nighthawk XR500 è un router ad alte prestazioni pensato esplicitamente per l’ambito gaming. Netgear è un brand molto noto ed apprezzato nel settore delle infrastrutture di rete ed accanto ai canonici prodotti per la casa o per l’ufficio, la società da alcuni anni ha iniziato a proporre ai suoi clienti dei modelli di router ad altissime prestazioni con il brand “Nighthawk”. Trattasi di prodotti che nel tempo hanno saputo conquistare i giocatori proprio in virtù delle alte prestazioni offerte, merito di un hardware di altissimo profilo e della possibilità di poterli configurare nei minimi dettagli grazie ad un pannello di controllo ricco di opzioni avanzate.

Netgear Nighthawk XR500 si inserisce, dunque, nel mercato del gaming come un router perfetto per i giocatori più esigenti.

Netgear Nighthawk XR500

Netgear Nighthawk XR500: design (↑)

Come tutti i prodotti specificatamente sviluppati per il mondo del gaming, anche questo router dispone di un design particolarmente moderno, aggressivo e futuristico. Netgear ha scelto per il suo Nighthawk XR500 un look che ricorda un po’ il frontale di alcune auto da corsa. Gli spigoli e le prese d’aria frontali, invece, ricordano tanto anche il muso delle moto da corsa. Un design, dunque, che colpisce moltissimo l’immaginazione e che permette a questo router di essere anche un perfetto elemento d’arrendo nelle case più moderne.

Le 4 antenne a vista esaltano ancora di più il design moderno ed aggressivo, mentre i LED frontali possono essere disattivati a piacere nel caso il router fosse collocato in una camera da letto. Da menzionare, però, le dimensioni non particolarmente compatte del Netgear Nighthawk XR500. Con ingombri pari a 322mm x 244mm x 55mm, questo router ha bisogno di un po’ di spazio.

Netgear Nighthawk XR500: scheda tecnica (↑)

Netgear ha sviluppato un router particolarmente sofisticato per il mondo del gaming che va ben oltre la sola estetica. Innanzitutto, il Nighthawk XR500 dispone di ben 5 porte LAN Gigabit per offrire la massima velocità possibile nelle reti cablate. Ma se il collegamento avviene in modalità wireless, serve una soluzione in grado di garantire un segnale sempre stabile con velocità alte e latenze basse. Per raggiungere questi obiettivi, il router di Netgear dispone del supporto al WiFi 802.11ac dual band simultaneo con tecnologia MU-MIMO (Multi-User MIMO) che permette di arrivare ad una velocità massima teorica di 2,6 Gbps. Le 4 antenne removibili ad alte prestazioni permettono di ottimizzare il segnale per diffonderlo in maniera uniforme anche a lunga distanza. Ogni angola della casa, dunque, sarà raggiunto da un segnale forte e stabile in grado di offrire un’alta velocità di rete e basse latenze.

Per migliorare ulteriormente la qualità del segnale, il Netgear Nighthawk XR500 dispone di 15 canali aggiuntivi nella banda 5 GHz. Per garantire sempre le massime prestazioni in tutte le situazioni d’utilizzo, anche le più gravose, questo router di Netgear dispone di un potente processore dual core da 1,7 GHz. Questo prodotto non dispone di un modem integrato. Per collegarlo ad Internet, dunque, servirà un modem esterno.

Netgear Nighthawk XR500 non è solamente estremamente performante dal punto di vista hardware perché offre anche una serie di sofisticazioni a livello di funzionalità. Questo prodotto, caratterizzato dalla presenza del sistema operativo Duma OS, dispone, innanzitutto, di una dashboard di gioco personalizzata, con controllo e analisi in tempo reale delle prestazioni del router. Inoltre, il dispositivo dispone anche dell’interessante funzionalità di “Geo-Filter” che risulterà particolarmente utile a chi gioca molto in multiplayer. Questa funzione, infatti, permette di controllare i server più vicini per ridurre il ping. In questo modo sarà possibile sempre scegliere server o giocatori con le migliori latenze.

“Anti-Bufferbloat” è, invece, una funzionalità avanzata legata alla gestione del QoS che permette di assegnare la priorità ai dispositivi e al traffico di gioco per ridurre al minimo i rallentamenti. Chi gioca, dunque, potrà sempre contare sulla massima efficienza della linea senza rallentamenti o sbalzi di latenza.

Grazie al “Monitoraggio della rete” sarà sempre possibile visualizzare in tempo reale l’utilizzo della larghezza di banda in base al dispositivo, la rete e le prestazioni del sistema e monitorare la latenza dei giochi in tempo reale.

Infine, “VPN Gaming” permette di creare una connessione sicura con i server di gioco per proteggere la propria identità online e mettersi al sicuro da attacchi DDoS. Per utilizzare questa funzionalità serve, però, un servizio VPN attivo.

Netgear Nighthawk XR500: disponibilità e prezzo (↑)

Il performante router Netgear Nighthawk XR500 è già disponibile in Italia e si può acquistare nei negozi di elettronica e nei principali eShop della rete ad un prezzo di poco inferiore ai 300 euro.