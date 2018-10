Di Filippo Vendrame, 30 ottobre 2018

Netgear Orbi Micro è un sistema WiFi per la casa che promette di estendere il segnale wireless in ogni angolo dell’abitazione, anche delle più grandi. Esistono diverse declinazioni di questo prodotto e nel modello in questione (RBR20), il produttore garantisce di coprire con il segnale WiFi aree molto vaste utilizzando i satelliti opzionali e di offrire una velocità massima di rete nell’ordine dei 2,2 Gbps. Per garantire velocità così altre, Netgear Orbi Micro utilizza un sistema WiFi Tri-Band che sulla carta permette di garantire le massime velocità anche con molteplici dispositivi connessi.

Netgear Orbi Micro non è un dispositivo unico. Parlando, infatti, di “sistema WiFi”, si evidenzia come Netgear Orbi Micro sia composto da un router e da una serie di satelliti (opzionali) che fungono da range extender. Questo prodotto per la connettività funziona con tutti i provider esistenti ed è pensato per tutti coloro che abitano in case dalle ampie metrature e vogliono ottimizzare il segnale WiFi all’interno di tutta l’abitazione.

Tutto su Netgear Orbi Micro

Netgear Orbi Micro: design (↑)

Questo sistema WiFi è composto da diverse “torrette” esteticamente identiche anche se dalle funzionalità differenti. Non si tratta dei classici dispositivi di rete squadrati e poco piacevoli dal punto di vista estetico ma di veri e propri oggetti di design che possono trovare facilmente collocazione all’interno delle stanze. Inoltre, Netgear ha nascosto all’intero dei dispositivi le antenne che, quindi, non saranno visibili ad occhio nudo. Trattasi di un altro modo per migliorare l’aspetto estetico delle torrette che compongono questo sistema WiFi.

Tutte le torrette/satelliti misurano 142 x 61 x 167 mm e pesano 476 grammi.

Netgear Orbi Micro: scheda tecnica (↑)

Netgear ha realizzato un sistema WiFi estremamente sofisticato in grado di offrire alte velocità all’interno della rete wireless e contestualmente di garantire un livello di copertura più ampio di quello dei comuni router WiFi. Come accennato, questo sistema WiFi è composto torrette esteticamente simili. La prima, però, è il router vero e proprio e va connesso al modem presente nell’abitazione. Le altre torrette/satelliti opzionali, invece, fungono da range extender e permettono di ampliare la dimensione della rete WiFi.

Lo schema di rete di Netgear Orbi Micro non è, però, rigido. Questo sistema WiFi, infatti, crea una rete Mesh che può essere ampliata a piacere aggiungendo tutti i satelliti desiderati che permetteranno di estenderla ulteriormente. Per gli utenti, il collegamento ai ripetitori sarà del tutto trasparente. Questo significa che non dovranno agire sulle impostazioni del computer. Una volta collegati alla rete potranno rimanere connessi in ogni suo punto senza dover variare manualmente il gateway.

Netgear Orbi Micro supporta lo standard di rete 802.11AC triband (866 + 866 + 400 Mbps) ed è in grado di offrire una velocità massima di 2,2 Gbps. Questo sistema WiFi supporta le frequenze da 2,4 e 5 GHz e ogni torretta dispone di 4 antenne integrate ad alte prestazioni. La torretta principale, quella che funge da router, dispone di una porta WAN e di una porta LAN. I satelliti opzionali, si caratterizzano, invece, per due porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.

Per gestire il carico di lavoro, ogni elemento del sistema Netgear Orbi Micro dispone di un processore quad core da 710 MHz con 256 MB di memoria Flash e 512 MB di RAM. Grazie alle elevate prestazioni a livello di rete, Netgear Orbi Micro è adatto a chi trasferisce file di grandi dimensioni all’interno della rete e a chi è solito vedere molti filmati in streaming alla risoluzione 4K.

Netgear ha realizzato questo sistema WiFi in modo da essere molto semplice da utilizzare. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è connettere il router al modem e configurare in pochi minuti la rete WiFi tramite il browser Web o l’app Orbi. Netgear Orbi Micro è strutturato per fare in modo che i dispositivi siano sempre connessi al segnale WiFi più veloce disponibile. Netgear è anche solito rilasciare costanti aggiornamenti firmware che ampliano le funzionalità e migliorano le prestazioni e la sicurezza.

Netgear Orbi Micro dispone anche di un comodo Parental Control, Circle, che permette di gestire l’accesso alla rete di tutti i dispositivi connessi. Soluzione ideale per chi ha figli che utilizzano PC e dispositivi mobile.

Infine, Netgear Orbi Micro è anche amico degli assistenti vocali essendo compatibile con Google Assistant e Alexa. Gli utenti, dunque, potranno gestire le sue funzionalità principali con il solo ausilio della voce.

Netgear Orbi Micro: disponibilità e prezzo (↑)

Netgear Orbi Micro è già disponibile all’acquisto nei negozi e presso i principiali eShop della rete ad un prezzo medio che si aggira attorno ai 140-150 euro a cui va aggiunto il costo di ogni satellite. In vendita anche un bundle composto da un router e un satellite a circa 240/250 euro che è in grado di offrire un livello di copertura di circa 200 metri quadrati.