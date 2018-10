Di Luca Colantuoni, 8 ottobre 2018

HMD Global continua ad aggiornare il suo catalogo di smartphone che comprende diversi modelli per tutte le tasche, ma non ancora un vero top di gamma. Il nuovo Nokia 7.1, annunciato il 4 ottobre durante un evento organizzato a Londra, è un dispositivo di fascia media e si colloca tra il Nokia 6.1 e il Nokia 7 Plus. La migliore caratteristica è senza dubbio lo schermo HDR con un notch nella parte superiore.

Nokia 7.1: tutti i dettagli

Fin dal primo smartphone, il produttore finlandese ha puntato molto sulla qualità costruttiva e sull’estetica. HMD Global spiega che il Nokia 7.1 rappresenta “l’incontro tra design ed eccellenza ingegneristica”. Il telaio in alluminio serie 6000 (frame) e vetro (cover) è stato realizzato mediante le stesse tecniche usate per gli orologi di fascia alta. I bordi smussati con taglio a diamante sono stati ottenuti con una doppia anodizzazione, mentre il colore Gloss Midnight Blue cattura la luce e genera un senso di profondità (in altri paesi è disponibile anche la colorazione Gloss Steel).

Per la parte posteriore è stato scelto un layout simmetrico con la doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali posizionati al centro in verticale. Frontalmente spicca lo schermo 19:9 protetto dal Gorilla Glass 3. Il notch ospita la capsula auricolare e la fotocamera da 8 megapixel. La cornice inferiore è piuttosto evidente e abbastanza ampia per contenere il logo Nokia. I pulsanti per accensione e volume sono lungo il bordo destro, mentre lungo quello sinistro c’è lo slot ibrido per microSD e nano SIM. Dimensioni e peso sono 149,7×71,18×7,99 millimetri e 160 grammi, rispettivamente.

Scheda tecnica (↑)

Il Nokia 7.1 ha uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel). Questo modello è il primo del produttore con tecnologia PureDisplay. Grazie al supporto per lo standard HDR10, i contenuti multimediali hanno un contrasto più elevato e una maggiore nitidezza. I video in SDR vengono convertiti in tempo reale in HDR sfruttando un motore dedicato a 16 bit. Luminosità e contrasto vengono regolati automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 400 GB. Per la dual camera posteriore sono statoi scelti un sensore RGB da 12 megapixel abbinato ad un obiettivo Zeiss con apertura f/1.8 e un sensore monocromatico da 5 megapixel abbinato ad obiettivo Zeiss con apertura f/2.4. Sono supportati l’autofocus Dual Phase Detection, lo standard HDR, l’effetto bokeh, la stabilizzazione elettronica delle immagini e la modalità Pro che permette di impostare manualmente tutti i parametri di scatto. Non mancano la funzionalità Dual-Sight, il riconoscimento facciale, i filtri live e il supporto per Google Lens.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, l’altoparlante con amplificatore smart e la porta USB Type-C. La batteria da 3.60 mAh supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti). Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock. Il Nokia 7.1 è infatti uno smartphone Android One. Ciò significa che gli utenti riceveranno due major release (Android 9 Pie e Android 10 Q) e aggiornamenti di sicurezza mensili per tre anni.

Il Nokia 7.1 può essere ordinato da 5 ottobre presso il Nokia Temporary Store di Scalo Milano, Amazon, Mediaworld online e i punti vendita Expert. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 15 ottobre. Il prezzo consigliato per la versione base è 359,00 euro. Chi effettuerà l’ordine sullo store Nokia tra il 5 e il 31 ottobre 2018 riceverà in regalo i nuovi auricolari Nokia True Wireless Earbuds che offrono fino a 3,5 ore di autonomia e possono essere ricaricati mediante la custodia in dotazione.