Di Cristiano Ghidotti, 16 maggio 2018

È il nuovo flagship killer: OnePlus 6 prosegue nel solco tracciato dal produttore fin dai suoi esordi, proponendo uno smartphone con caratteristiche da top di gamma a un prezzo contenuto se confrontato con i diretti concorrenti. Un modello che introduce parecchie novità a livello di design, comparto hardware e funzionalità.

OnePlus: tutti i dettagli

L’impiego del vetro per l’intera superficie dello smartphone, inclusa quella posteriore, è ciò che balza fin da subito all’occhio osservando il dispositivo. A tagliare i ponti con il passato è anche la scelta di sfruttare quasi per intero la parte frontale per il display, ricorrendo all’utilizzo del notch in modo da offrire un pannello dalle dimensioni notevoli senza scendere a compromessi in termini di form factor.

Da segnalare che il device non è waterproof, non avendo ottenuto le necessarie certificazioni. Le dimensioni della scocca sono 155,7×75,4×7,75 mm, mentre il peso si attesta a 177 grammi. Sul lato destro ci sono i pulsanti per la regolazione del volume e quello per impostare in modo rapido il comportamento della suoneria. Lo speaker con tecnologie Dirac HD Sound e Dirac Power Sound è invece posizionato sul bordo inferiore. Tre le colorazioni disponibili: Midnight Black, Mirror Black e Silk White, quest’ultima proposta in edizione limitata.

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante di OnePlus 6 è costituito dal processore octa core Qualcomm Snapdragon 845 che lo inserisce di diritto fra i top di gamma. Vi si affiancano la GPU Adreno 630 per l’elaborazione degli elementi grafici, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e uno storage che va da 64 a 256 GB passando per il taglio intermedio da 128 GB. Il display AMOLED 19:9 da 6,28 pollici (risoluzione 2280×1080 pixel) beneficia del già citato notch così da occupare quasi per intero la parte frontale ed è ricoperto da un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Per quanto concerne la connettività, il telefono è dotato di WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G-LTE (1 Gbps/150 Mbps), Bluetooth 5.0, GPS e NFC. La batteria da 3.300 mAh non è removibile e sfrutta la porta USB 2.0 Type-C per la ricarica rapida con tecnologia Dash Charge. Completano la gamma di moduli lo slot dual nano-SIM, il lettore di impronte digitali posizionato sul retro, il sensore Hall, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità, quello per la misurazione della luce ambientale, la bussola elettronica e Sensor Hub. A chi è solito ascoltare la propria musica preferita in mobilità farà piacere la presenza del jack audio da 3,5 mm che non costringe all’utilizzo di adattatori.

Fa il suo ritorno la stabilizzazione ottica delle immagini, così da assicurare l’acquisizione di scatti con una buona qualità anche nelle situazioni di illuminazione più complicate. La doppia fotocamera posteriore si compone dei sensori Sony IMX 519 da 16 MP (pixel size 1,22 μm, f/1.7) e Sony IMX 376K da 20 MP (pixel size 1,00 μm, f/1.7) supportati da un dual flash LED. In particolare, quello da 16 MP ha dimensioni del 19% maggiori rispetto al modello precedente per meglio gestire l’assorbimento della luce.

Non mancano inoltre la registrazione video in formato 4K a 30 fps e una modalità per la realizzazione di slow motion fino a 480 fps a 720p. Per i selfie si può invece fare affidamento sul sensore frontale Sony IMX 371 da 16 MP (pixel size 1,00 μm, f/2.0).

Al momento del lancio di OnePlus 6 il sistema operativo preinstallato è Android 8.1 Oreo, arricchito dall’interfaccia e dalle funzionalità di OxygenOS. Garantito ovviamente il supporto a tutte le applicazioni presenti su Play Store. Si aggiungono inoltre alcune feature legate all’intelligenza artificiale che imparando le abitudini degli utenti ottimizzano aspetti come la rapidità di apertura dei software. Agli amanti dei giochi mobile è invece indirizzata la Gaming Mode che incrementa le performance.

Prezzo e disponibilità (↑)

L’arrivo sul mercato italiano di OnePlus 6 è fissato per il 22 maggio 2018. Questi i prezzi al lancio delle differenti versioni e colorazioni.

Mirror Black con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna: 519,00 euro;

Mirror Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Silk White con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Midnight Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: 569,00 euro;

Midnight Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna: 619,00 euro.