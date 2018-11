Padmate PaMu Scroll: gli auricolari del momento

Di Flavio Piccioni, 8 novembre 2018

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei nuovi auricolari true wireless (TWS) di Padmate, azienda cinese che ha recentemente lanciato il proprio brand dopo essere stata per 17 anni il produttore di cuffie e auricolari di brand noti e apprezzati quali Monster, Nokia, Huawei e Xiaomi.

La campagna Indiegogo di Padmate ha raggiunto risultati importanti, con un obiettivo raggiunto al 15000% e circa 2,5 Milioni di Euro raccolti, certificandosi come la campagna di un prodotto audio di maggior successo della piattaforma di crowdfunding.

Abbiamo quindi provato le PaMu Scroll, e di seguito il nostro giudizio.

Padmate PaMu Scroll: tutti i dettagli

Il design è sicuramente uno dei punti di forza delle PaMu Scroll di Padmate: gli auricolari sono molto piccoli e compatti (19,5x17x27mm), e aderiscono bene all’orecchio. Sono presenti un microfono nella parte bassa e un led di attività/ricarica nella parte alta di ogni auricolare, mentre la parte esterna è sensibile al tocco e permette di avviare o mettere in pausa l’audio, rispondere a una chiamata, andare avanti di una traccia o attivare l’assistente vocale del proprio smartphone (compatibile con Siri e Google Assistant).

Il case è anche molto bello ed elegante, di forma cilindrica con diametro da 37mm e altezza di 96mm e ricoperto in pelle e in colorazione abbinata a quella degli auricolari: ci sono le edizioni Rock ‘n’ Roll e Glory, con due design differenti e di base marrone, le Graphene in grigio antracite, e le Sakura in rosa. Sulla parte inferiore del case, una porta microUSB per ricaricare la batteria interna, a cui può anche essere connesso un accessorio opzionale per la ricarica wireless.

Scheda tecnica (↑)

Gli auricolari PaMu Scroll hanno un driver da 6mm in grado di riprodurre un’ampia gamma di frequenze da 20Hz a 20KHz, con un bassi profondi e alti brillanti. La batteria da 55mAh presente in ognuna delle due unità garantisce un’autonomia di 3,5 ore in riproduzione e fino a 100 ore in stand-by, e si ricaricano completamente in meno di 2 ore, se inserite negli appositi slot del case. È presente anche la certificazione IPX6 per garantire una resistenza a spruzzi d’acqua e al sudore, ma non è possibile immergere completamente gli auricolari in acqua.

Il case ha invece una batteria integrata da 500mAh, si ricarica in meno di 2 ore ed è in grado di ricaricare completamente gli auricolari per due volte.

Lo standard Bluetooth utilizzato nelle PaMu Scroll è il più recente 5.0: questo garantisce un collegamento più stabile con lo smartphone (o altro dispositivo collegato), una maggiore distanza massima, e una maggiore velocità di trasmissione, che si riflette in una qualità audio superiore.

Dopo un primo lancio a soli $39 su Indiegogo, ad oggi è ancora possibile acquistare le PaMu Scroll ad un prezzo speciale di $49, ma la campagna è ormai giunta al termine e gli auricolari saranno presto disponibili sul sito dell’azienda ad un prezzo più alto, che al momento è posizionato sui $149 ma che sappiamo da fonti interne all’azienda che potrebbe essere più basso al lancio effettivo del prodotto sull’e-shop di Padmate.

Dopo qualche settimana di utilizzo, ci sentiamo di promuovere il prodotto con un voto alto: la qualità dell’audio è molto buona e possiamo notare che i bassi profondi e gli alti brillanti dichiarati da Padmate sono realistici. Il processo di abbinamento a uno smartphone è molto semplice e veloce e, non avendo pulsanti da premere, l’accensione e lo spegnimento degli auricolari è automatico: sarà sufficiente estrarli dalla custodia per avere accensione e abbinamento, mentre non appena gli auricolari vengono riposizionati nel case essi vengono spenti e ricaricati.

Anche l’audio in chiamata è di ottima qualità, e in stereo su entrambi gli auricolari.

Per quanto riguarda il posizionamento nell’orecchio i timori iniziali di perdere un auricolare sono rientrati presto, vista la stabilità e allo stesso tempo la comodità dovuta anche al peso limitato di soli 5 grammi. Le PaMu Scroll possono essere usate durante una corsa o un percorso in bicicletta senza mai cadere.

Per quanto riguarda la batteria possiamo constatare che le 3,5 ore di autonomia sono un valore realistico, e si riescono anche a superare se il volume non è impostato al massimo.

Per concludere, possiamo dire che le Padmate PaMu Scroll sono un ottimo prodotto che ci sentiamo di consigliare. Al prezzo attuale di $49 sono senza dubbio un best-buy, ma anche a prezzo pieno possono essere un ottimo acquisto, specie in vista dei prossimi regali natalizi.