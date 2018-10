Di Luca Colantuoni, 11 ottobre 2018

Il produttore californiano ha annunciato il successore del Razer Phone. Il nuovo smartphone eredita il design del primo modello, ma sono stati apportati diversi miglioramenti estetici e aggiunto il popolare sistema di illuminazione RGB. Il Razer Phone 2 possiede ovviamente una dotazione hardware aggiornata che offre una maggiore potenza di elaborazione durante le lunghe sessioni di gioco. Gli utenti possono anche acquistare alcuni accessori per un’esperienza gaming più immersiva.

Razer Phone 2: tutti i dettagli

A prima vista sembra che il Razer Phone 2 sia identico al suo predecessore. In effetti lo smartphone possiede ancora lati squadrati e angoli netti. Questa scelta estetica è intenzionale, in quanto il produttore ha voluto mantenere un design condiviso con i suoi notebook. Anche le cornici superiori e inferiori conservano uno spessore piuttosto evidente, ma ciò ha permesso di inserire i due altoparlanti frontali e facilitare l’utilizzo in orizzontale del dispositivo.

Invece dell’alluminio, Razer ha scelto il vetro per la cover posteriore (colore nero lucido o nero satinato) che consente di sfruttare la ricarica wireless (il charger Qi deve essere acquistato a parte). Altre due novità sono la certificazione IP67 (resistenza all’acqua e alla polvere) e Razer Chroma. Il logo del serpente a tre teste sul retro è illuminato da LED RGB. È possibile impostare un differente colore per ogni notifica ricevuta dalle app installate e selezionare tre effetti di luce: Static, Spectrum Cycling e Breathing.

Scheda tecnica (↑)

Il Razer Phone 2 ha uno schermo IGZO da 5,72 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione Quad HD+ (2560×1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Rispetto al precedente modello è stata incrementata la luminosità (da 430 a 645 nits), ampliato il gamut colore e aggiunto il supporto per lo standard HDR10.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845 a 2,8 GHz, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria flash UFS, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Il nuovo sistema di raffreddamento a camera di vapore permette di allontanare in modo efficiente il calore generato durante l’esecuzione dei giochi. La temperatura interna è più bassa e il processore mantiene frequenze di clock elevate per una durata maggiore, evitando il cosiddetto “thermal throttling”.

Per la doppia fotocamera posteriore, spostata al centro, sono stati scelti sensori Sony da 12 megapixel. La risoluzione è rimasta invariata, ma la qualità è migliorata. La fotocamera principale integra un obiettivo grandangolare con apertura f/1.75 e stabilizzazione ottica delle immagini, mentre quella secondaria ha un teleobiettivo con apertura f/2.6 e zoom ottico 2x. Gli scatti risultato nitidi in qualsiasi condizione di illuminazione, grazie anche all’autofocus Dual PDAF e al flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

Galleria di immagini: Razer Phone 2, immagini dello smartphone

Gli altoparlanti stereo frontali sono pilotati da due amplificatori dedicati e supportano gli standard Dolby Atmos e Dolby 5.1 Digital Surround Sound. Il DAC a 24 bit assicura un’elevata qualità audio anche con auricolari USB Type-C (non c’è il jack da 3,5 millimetri, ma nella confezione è presente un adattatore). Il lettore di impronte digitali è sul lato destro. La connettività è garantita dai moduli 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 18 (download a 1,2 Gbps). La batteria da 4.000 mAh supporta la tecnologia Quick Charge 4+ e offre un’autonomia fino a 10 ore.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo personalizzato con il Nova Launcher Prime. Oltre all’app per Razer Chroma è installata la nuova app Razer Cortex che consente di scegliere le impostazioni migliori per i singoli giochi.

Il Razer Phone 2 (colore Mirror Black) è disponibile in pre-ordine a 849,00 euro. La versione Satin Black arriverà nel corso del quarto trimestre. Il Wireless Charger costa 99,99 dollari (non è noto il prezzo in euro). Altri accessori sono il controller Razer Raiju Mobile (149,99 euro) e gli auricolari Razer Hammerhead USB-C ANC (99,99 euro).