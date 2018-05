Di Luca Colantuoni, 2 maggio 2018

Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, il produttore coreano ha finalmente annunciato i nuovi smartphone di fascia media con Infinity Display. I Samsung Galaxy A6 e A6+ rappresentano il punto di unione tra le serie Galaxy A e Galaxy J, dalle quale ereditano diverse caratteristiche. Le principali differenze tra i due modelli sono la diagonale dello schermo, il processore, la fotocamera posteriore e la capacità della batteria.

Galaxy A6 e A6+: tutti i dettagli

A prima vista i Galaxy A6/A6+ sembrano identici ai Galaxy A8/A8+. Le diagonali dello schermo sono infatti le stesse, così come lo spessore delle cornici. Il pannello Super AMOLED del Galaxy A6 possiede angoli a 90 gradi, mentre quello del Galaxy A6+ ha angoli arrotondati. Al posto della seconda fotocamera frontale è stato aggiunto il flash LED. Anche la forma squadrata del modulo fotografico posteriore e del lettore di impronte digitali è simile.

Rispetto ai Galaxy A8/A8+ cambiano il materiale utilizzato e il design della cover. Il telaio unibody è in alluminio, non in vetro. Questa scelta ha comportato l’inserimento di linee per le antenne piuttosto evidenti, come nella serie Galaxy J. Sul lato sinistro sono visibili i due pulsanti per il volume e gli slot per SIM e microSD, mentre a destra ci sono il pulsante di accensione e l’altoparlante. Lungo il bordo inferiore sono presenti la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri.

Scheda tecnica (↑)

Il Galaxy A6 possiede uno schermo da 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, mentre il display del Galaxy A6+ ha una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel). L’utilizzo di un pannello Super AMOLED ha permesso di implementare la funzionalità Always on Display (solo sul Galaxy A6+). Entrambi i modelli integrano 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con microSD fino a 256 GB. Per il Galaxy A6 è stato scelto un processore octa core Exynos 7870 a 1,6 GHz, mentre all’interno del Galaxy A6+ è presente un processore octa core Snapdragon 450 a 1,8 GHz.

Nel comunicato stampa Samsung enfatizza l’elevata qualità del comparto fotografico, in particolare la doppia fotocamera posteriore del Galaxy A6+ con sensori da 16 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7 e f/1.9. Grazie alla fotocamera secondaria è possibile sfruttare la modalità Live Focus per modificare la profondità di campo e applicare l’effetto bokeh prima o dopo lo scatto. Il Galaxy A6 possiede invece un’unica fotocamera posteriore da 16 megapixel. Il produttore coreano ha pensato anche ai patiti dei selfie, integrando fotocamere frontali da 24 megapixel (Galaxy A6+) e 16 megapixel (Galaxy A6) che consentono di ottenere foto nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. Gli utenti possono inoltre sbloccare lo smartphone con il riconoscimento facciale.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy A6 e A6+, immagini degli smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, ANT+ e LTE Cat. 6. Il chip NFC, presente nei modelli venduti in alcuni paesi, permette di utilizzare il servizio di pagamento Samsung Pay. I nuovi smartphone supportano l’audio Dolby Atmos (solo tramite auricolari) e integrano il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, effetto Hall, prossimità e luminosità). Le batterie hanno capacità di 3.000 mAh (Galaxy A6) e 3.500 mAh (Galaxy A6+). Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo. Tra le funzionalità software spiccano App Pair (due app aperte in contemporanea) e Bixby Vision, Home e Reminder. Manca invece Bixby Voice.

I Galaxy A6/A6+ saranno disponibili nei prossimi giorni in Europa, Asia e America Latina. Samsung non ha tuttavia comunicato in quali paesi. Quattro i colori al lancio: Black, Gold, Blue e Lavender. I prezzi per il mercato europeo sono 309,00 euro (Galaxy A6) e 359,00 euro (Galaxy A6+).