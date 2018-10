Di Filippo Vendrame, 25 ottobre 2018

Skagen Falster 2 è un elegante smartwatch basato sulla piattaforma Wear OS di Google. Skagen è un brand di Fossil che dal 2016 ha iniziato a lanciare una serie di orologi smart, prima ibridi, cioè modelli classici con alcune funzionalità avanzate e poi veri e proprio smartwatch. Skagen Falster 2 è stato presentato all’IFA 2018 di Berlino. Questo indossabile è stato sviluppato per offrire alle persone una serie di funzionalità smart all’interno di un corpo elegante.

Skagen Falster 2 è uno smartwatch dedicato a tutti coloro che vogliono farsi notare ma anche a chi cerca un prodotto ad alto tasso di tecnologia da avere sempre al polso.

Tutto su Skagen Falster 2

Skagen Falster 2: design (↑)

Questo smartwatch porta l’eleganza del brand di Fossil sul polso delle persone. Il design sicuramente colpisce. Skagen ha particolarmente ridotto la corona e il display in questo modo spicca ulteriormente. La cassa in acciaio inossidabile è da 40 mm e presenta uno spessore di 11 mm. Skagen Falster 2, oltre ad essere disponibile in vari colori, può disporre anche di diversi cinturini che vanno dal silicone, passando per la maglia metallica, sino alla pelle.

Da evidenziare che Falster 2 è tra gli unici smartwatch sul mercato ad essere dotato di un bracciale mesh in acciaio magnetico, la più recente evoluzione del materiale iconico del marchio, che garantisce una chiusura rapida e un’aderenza sicura al polso.

Molto particolari sono i tre pulsanti laterali di cui due completamente programmabili che permettono di assolvere a determinate funzionalità.

Skagen Falster 2: scheda tecnica (↑)

Eleganza ma anche tanta sostanza. Skagen Falster 2 offre una scheda tecnica di ottimo livello. Il display circolare touch dispone di una diagonale da 1,19 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel. La piattaforma hardware si basa sul processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100 abbinato a 4 GB di memoria interna. Il processore Snapdragon è una garanzia visto che è utilizzato su decine di altri smartwatch ed è in grado di offrire prestazioni convincenti. La scheda tecnica prosegue con il GPS, l’NFC, il Bluetooth 4.1, il WiFi ed un sensore per il battito cardiaco.

In particolare, il GPS ed il sensore per il battito cardiaco sono utilizzati per monitorare l’attività fisica. Questi sensori permettono di ottenere i dati della propria vita sportiva senza dover portare con sé il telefono durante i tragitti in bicicletta, le passeggiate o le corse, e di tracciare i percorsi e le distanze, che sono visualizzabili direttamente sul quadrante dell’orologio.

Skagen Falster 2 permette, inoltre, di tenere sotto controllo la propria vita sportiva, anche quella acquatica visto che è impermeabile. La batteria da 300 mAh dovrebbe garantire 1-2 giorni d’utilizzo, ma molto dipende da come lo smartwatch viene sfruttato. Il sistema operativo è Wear OS di Google nella sua ultima declinazione. Questo significa poter accedere a tutto l’ecosistema di servizi e di app che Big G ha sviluppato per gli indossabili.

Per esempio, Skagen Falster 2 permette di gestire tutte le notifiche dello smartphone a cui si collega via Bluetooth. Inoltre, grazie all’NFC è possibile utilizzare Google Pay per i pagamenti contactless. Gli amanti dello sport, invece, potranno approfittare di Google Fit che permette di registrare tutti i dati della propria attività fisica.

Skagen Falster 2 dispone anche di alcuni quadranti personalizzati che gli utenti possono scegliere per modificare l’aspetto estetico dell’orologio. Compatibile con iOS 9.3 e versioni successive o Android 4.4 e versioni successive.

Skagen Falster 2: disponibilità e prezzo (↑)

Skagen Falster 2 è disponibile all’acquisto a 299 euro o a 329 euro a seconda della tipologia di cinturino abbinato.