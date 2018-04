Di Luca Colantuoni, 16 aprile 2018

Con gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact, annunciati al Mobile World Congress di Barcellona, Sony ha introdotto un design rinnovato con un telaio leggermente curvo che migliora il comfort di utilizzo. Questa novità estetica è presente anche nel nuovo Xperia XZ2 Premium, successore del precedente Xperia XZ Premium, del quale conserva l’elevata risoluzione del display. La caratteristica più interessante dello smartphone è la doppia fotocamera posteriore (prima volta in assoluto per Sony), evoluzione della Motion Eye in grado di registrare video in super slow motion.

Sony Xperia XZ2 Premium: tutti i dettagli

Xperia XZ2 Premium adotta il nuovo design con angoli e lati arrotondati, curvatura posteriore e telaio in alluminio e vetro (Gorilla Glass 5). Oltre all’ergonomia, Sony ha migliorato anche l’estetica, in modo da offrire uno smartphone elegante e molto appariscente. Il trattamento riflettente della superficie posteriore dona infatti un look molto gradevole alla vista, evidenziato ulteriormente dalla scelta cromatica. Due sono i colori disponibili al lancio: Chrome Black e Chrome Silver.

Il produttore giapponese non ha seguito la moda del momento, quindi lo schermo ha un tradizionale rapporto di aspetto 16:9. Nonostante lo spessore piuttosto evidente delle cornici, il lettore di impronte digitali è stato posizionato sul retro, sotto la dual camera. Come gli altri due modelli della serie, anche il nuovo Xperia XZ2 Premium è resistente all’acqua (certificazione IP65/68) e può essere utilizzato sotto la pioggia o risciacquato sotto il rubinetto (non immerso nell’acqua).

Fotocamera Motion Eye Dual (↑)

Xperia XZ2 Premium è il primo smartphone Sony con doppia fotocamera posteriore, denominata Motion Eye Dual. La fotocamera principale è composta da un sensore RGB da 19 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8, mentre il sensore bianco e nero da 12 megapixel di quella secondaria è abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.6. Le informazioni catturate dai sensori sono elaborate in tempo reale dal fusion image signal processor (AUBE), ottenendo immagini di alta qualità con rumore ridotto al minimo anche con elevati valori di sensibilità (ISO 51200 per le foto e ISO 12800 per i video).

È possibile registrare video a risoluzione 4K e in super slow motion (HD e full HD a 960 fps). Gli utenti potranno esprimere la loro creatività applicando l’effetto bokeh e scattare foto in bianco e nero (le due funzionalità verranno attivate con un aggiornamento software nel terzo trimestre). La fotocamera frontale da 13 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0) raggiunge valori ISO 3200 (foto) e 1600 (video), sfrutta lo schermo come flash e permette di ottenere selfie nitidi anche alle basse luci.

Scheda tecnica (↑)

Xperia XZ2 Premium possiede uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel). Grazie alle tecnologie X-Reality e Triluminos, la risoluzione dei contenuti viene incrementata fino a quasi 4K con HDR, aggiungendo pixel, riducendo il rumore e aumentando i dettagli cromatici. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 400 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE Cat. 18. Presente inoltre la porta USB Type-C, mentre il jack audio da 3,5 millimetri è assente. Lo smartphone integra altoparlanti stereo frontali con bassi potenti senza distorsioni e utilizza il Dynamic Vibration System per analizzare l’audio in tempo reale e convertirlo in vibrazioni durante la riproduzione video e l’esecuzione dei giochi.

La batteria ha una capacità di 3.540 mAh e offre un’autonomia elevata grazie alla tecnologia Smart Stamina. Supporta sia la ricarica rapida (Quick Charge 3.0) che wireless Qi (il dock di ricarica deve essere acquistato a parte). Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo.

Xperia XZ2 Premium sarà disponibile in tutto il mondo nel corso dell’estate. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede sicuramente una cifra superiore ai 799,00 euro del modello Xperia XZ2.