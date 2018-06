Di Cristiano Ghidotti, 4 giugno 2018

Annunciato al MWC 2018 di Barcellona, Wiko View2 Pro arriva sul mercato italiano accompagnato dallo slogan “Lusso Democratico”, un claim coniato dal produttore francese per sottolineare la volontà di continuare a proporre dispositivi dall’elevato rapporto qualità-prezzo. In questo caso è stata riposta grande attenzione in particolare al design, senza tralasciare il comparto fotografico.

Wiko View2 Pro: tutti i dettagli

Ciò che balza subito all’occhio, fin dal primo sguardo al device, è la scelta di ricorrere all’impiego del notch per estendere il più possibile l’ampiezza dello schermo, senza scendere a compromessi in termini di form factor ed ergonomia. A differenza di altri device, in questo caso non si tratta di una vera e propria tacca, bensì una sorta di occhiello che contiene la fotocamera frontale. Lo spazio ai lati è ben sfruttato, in modo intelligente, per la visualizzazione di informazioni ad esempio sulle chiamate in entrata, sulle notifiche o per i controlli della musica in riproduzione.

Restando in tema, sul packaging fa bella mostra di sé il bollino “Designed in France”, a testimonianza di quanto Wiko consideri importante questo aspetto. Il telefono ha dimensioni pari a 153×72,6×8,3 mm e un peso di 164 grammi. La scocca è in metallo, con finitura cromata. Due le colorazioni disponibili: Anthracite e Gold.

Scheda tecnica (↑)

Il display 19:9 da 6 pollici ha risoluzione HD+ (1528 x 720 pixel) ed è ricoperto dal vetro Gorilla Glass di Corning. Il cuore pulsante del comparto hardware è invece costituito dal processore octa core Qualcomm Snapdragon 450 con frequenza 1,80 GHz, affiancato dalla GPU Adreno 506 per l’elaborazione degli elementi grafici e 4 GB di RAM. La memoria interna per lo storage è da 64 GB, espandibile fino a 256 GB con schede microSD così da rispondere anche ai più esigenti che desiderano portare con loro l’intera libreria multimediale.

Completano la dotazione il modulo 802.11 b/g/n, 4G-LTE (300/50 Mbps), Bluetooth 4.2, la porta USB per la ricarica, accelerometro, giroscopio, bussola, rilevatore di prossimità, GPS, jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari e NFC per i pagamenti in mobilità. La batteria da 3.000 mAh garantisce un’autonomia che secondo Wiko arriva a 236 ore in standby e 30-42 ore (a seconda della rete) in modalità conversazione. View2 Pro è uno smartphone dual SIM, con slot ibrido Nano SIM+Nano SIM (o Nano SIM+microSD).

Sul retro trova posto una doppia fotocamera da 16 megapixel (f/1.75) con ottica grandangolare da 120°, dual-tone LED Flash e tecnologia Super PDAF per la messa a fuoco automatica. Il sensore frontale per i selfie e per lo sblocco con il riconoscimento del viso è invece da 16 megapixel (f/2.0) e grazie al sistema Big Pixel riesce ad acquisire immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. Si aggiungono le funzionalità Instant Multi-Frame Processing e Blurless per la riduzione del rumore.

Restando in tema, la registrazione video arriva al formato Full HD con tutte le fotocamere e beneficia della stabilizzazione per la riduzione dell’inevitabile tremolio che caratterizza le riprese a mano libera.

Lato software, va applaudita la scelta di ricorrere all’impiego di Android stock, dunque senza eccessive personalizzazioni. Questo dovrebbe consentire al produttore di rilasciare aggiornamenti e patch di sicurezza in tempi brevi, contribuendo così a contrastare il fenomeno della frammentazione che ancora oggi purtroppo interessa la piattaforma di Google. La versione preinstallata al lancio è la 8.0 Oreo. Ovviamente è garantita la piena compatibilità con tutte le applicazioni del catalogo Play Store.

View2 Pro è in vendita in Italia al prezzo di 299,99 euro. Va ad affiancarsi al più economico modello View2 che Wiko propone a 199,99 euro. Sono disponibili accessori extra come la custodia Smart Folio che consente di visualizzare in modo intelligente la barra superiore delle notifiche, il Pro Case che assicura la resistenza alle cadute accidentali e la copertura in vetro anti-impronta per il display.