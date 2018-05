Di Luca Colantuoni, 25 maggio 2018

Il produttore cinese è arrivato ufficialmente nel nostro paese il 24 maggio 2018. Gli utenti italiani possono acquistare diversi dispositivi, tra cui il top di gamma Xiaomi MI MIX 2S, terza generazione della serie che ha vinto numerosi premi internazionali (il primo modello è esposto in tre importanti musei). Il motto “Quando la tecnologia incontra l’arte” è stato scelto proprio per evidenziare il perfetto connubio tra estetica e innovazione rappresentato dal design, dallo schermo e dai materiali usati per il telaio.

«Siamo entusiasti di portare questo straordinario aggiornamento della nostra serie di punta Mi MIX in Italia, il più recente mercato dell’Europa occidentale di Xiaomi. Con la doppia fotocamera e le funzioni AI disponibili su Mi MIX 2S mostriamo la nostra capacità di superare i confini e di essere all’avanguardia nell’innovazione, rendendo la migliore tecnologia accessibile a tutti», ha dichiarato Donovan Sung, Director of Product and Marketing of Xiaomi Global.

Xiaomi Mi MIX 2S: tutti i dettagli

Lo Xiaomi Mi MIX 2S è quasi identico al precedente MI MIX 2. L’unica differenza visibile all’esterno è la doppia fotocamera posteriore. Per il telaio sono stati utilizzati l’alluminio 7000 (frame) e la ceramica (cover), due materiali resistenti che trasformano lo smartphone in un’opera d’arte. Ogni unità richiede sette giorni di lavorazione. Il produttore non ha adottato il notch, ma ha ridotto al minimo lo spessore delle cornici su tre lati, nascondendo alcuni sensori sotto lo schermo. La cornice inferiore ospita invece la fotocamera frontale (in basso a destra).

Nel primo modello era stato utilizzato un sensore piezoelettrico Cantilever che converte le vibrazioni in suono udibile dall’orecchio umano. Nel MI MIX 2S è presente invece un altoparlante tradizionale, ma è quasi invisibile, dato che c’è una piccola apertura sopra lo schermo. Il lettore di impronte digitali è sul retro, mentre lungo il bordo destro ci sono i pulsanti per accensione e volume.

Scheda tecnica (↑)

Lo Xiaomi Mi MIX 2S possiede uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Il display supporta lo spazio colore DCI-P3 e la tecnologia HDR. Essendo un top di gamma non poteva mancare lo Snapdragon 845, un processore octa core con una frequenza massima di 2,8 GHz. In Italia è possibile trovare due versioni con 6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1. Non è presente lo slot microSD, quindi è necessaria un’attenzione valutazione delle proprie esigenze prima dell’acquisto.

Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel (quello principale è un Sony IMX363), abbinati ad un obiettivo grandangolare con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica delle immagini e ad un teleobiettivo con apertura f/2.8 e zoom ottico 2x. La dimensione dei pixel (1,4 micrometri), l’autofocus Dual Pixel e la riduzione del rumore multi-frame a livello hardware permettono di ottenere foto molto nitide anche in condizioni di bassa luminosità.

Gli utenti possono sfruttare diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come l’effetto bokeh dinamico, la rimozione dei difetti della pelle (Beautification) e il riconoscimento automatico della scena (206 suddivise in 25 categorie). Sono inoltre supportate la registrazione video 4K a 30 fps e slow motion a 1080p/240fps. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel, supporta l’effetto bokeh per i selfie e può essere utilizzata per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE con supporto dual SIM. La batteria da 3.400 mAh supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 e può essere caricata mediante la porta USB Type-C oppure in modalità wireless (standard Qi). Non è presente il jack audio da 3,5 millimetri. Il sensore di prossimità ad ultrasuoni è nascosto sotto lo schermo. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. Il Mi MIX 2S sarà uno dei primi smartphone Xiaomi a ricevere Android P.

Lo Xiaomi Mi MIX 2S è disponibile in due colori (bianco e nero) a partire dal 26 maggio presso il Mi Store autorizzato di Milano e in seguito anche su altri canali online e offline. I prezzi sono 499,90 euro (64 GB) e 599,90 euro (128 GB). Il Mi Wireless Charger Pad costa 19,99 euro.