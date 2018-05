Di Luca Colantuoni, 25 maggio 2018

Insieme al top di gamma Mi MIX 2S, Xiaomi ha portato in Italia il Redmi Note 5, il modello migliore della serie che ha permesso al produttore cinese di diventare il numero uno in India. Lo smartphone di fascia medio-alta condivide il design e la maggioranza delle specifiche con la versione Pro disponibile in alcuni paesi. Gli utenti italiani possono quindi acquistare una versione più potente del Redmi Note 5 annunciato a metà febbraio.

Xiaomi Redmi Note 5: tutti i dettagli

Xiaomi ha posto particolare attenzione al design del Redmi Note 5. Nonostante le dimensioni generose dello schermo, lo smartphone può essere impugnato comodamente grazie alla cover posteriore leggermente arrotondata e allo spessore di appena 8 millimetri. Il telaio è ovviamente in alluminio, un materiale resistente e gradevole al tatto che evita la permanenza delle impronte. Gli angoli del telaio sono stati rinforzati per assorbire gli urti e ridurre al minimo la probabilità di danneggiare lo schermo.

Il processore utilizzato da Xiaomi non raggiunge le prestazioni di uno Snapdragon 845, ma il produttore ha comunque aggiunto due fogli di grafene per ridurre la temperatura interna. Questa soluzione permette di smaltire velocemente il calore, evitando una diminuzione della frequenza di clock (il cosiddetto thermal throttling).

Il Redmi Note 5 viene soprannominato “camera beast” dal produttore cinese per evidenziare la qualità della doppia fotocamera posteriore, denominata AI dual camera. Xiaomi ha scelto un sensore Samsung da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.9. Il sensore secondario, sempre di Samsung, ha una risoluzione di 5 megapixel e viene sfruttato per catturare le informazioni sulla profondità e applicare l’effetto bokeh. Grazie ai pixel di grandi dimensioni e all’autofocus dual pixel è possibile ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera frontale da 13 megapixel consente invece di scattare selfie perfetti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e può essere utilizzata anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale. La funzionalità Beautify 4.0 rileva i vari elementi del volto (naso, sopracciglia, labbra, ecc.) e migliora l’aspetto della pelle, eliminando eventuali imperfezioni.

Grazie a Redmi Note 5, stiamo offrendo ai nostri Mi Fan italiani e ai consumatori l’opportunità di utilizzare smartphone dalle prestazioni di punta con una fotocamera eccezionale, ad un prezzo imbattibile.

Il Redmi Note 5 possiede uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 3 o 4 GB di RAM LPDDR4x e 32/64 GB di memoria flash eMMC 5.1, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido).

Galleria di immagini: Xiaomi Redmi Note 5, immagini dello smartphone

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, l’emettitore ad infrarossi e la porta micro USB 2.0. Gli altri sensori sono comuni a molti smartphone: accelerometro, prossimità, luminosità, bussola, giroscopio, effetto Hall e lettore di impronte digitali. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 2.0. L’autonomia raggiunge 21 ore in conversazione, 17 ore di riproduzione audio, 14 ore di riproduzione video e 20 giorni in standby. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo personalizzato con l’interfaccia MIUI 9.

Lo Xiaomi Redmi Note 5 è disponibile in Italia dal 26 maggio 2018 presso il Mi Store autorizzato di Milano. In futuro potrà essere acquistato anche su altri canali online e offline. Tre i colori al lancio: blu lago, nero e oro. I prezzi sono 199,90 euro (3GB+32GB) e 249,90 euro (4GB+64GB).