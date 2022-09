Redmagic 7: ha la ventola di raffreddamento RGB (coupon sconto)

Redmagic 7 è lo smartphone da Gaming rivoluzionario di casa Nubia. Se siete dei Nerd incalliti e non potete farne almeno di giocare ovunque voi andiate, questo qui è il dispositivo perfetto per voi. La novità rivoluzionaria è nel suo sistema di raffreddamento, infatti qui trovate una ventola RGB per raffreddare l’intero sistema. Oggi è in offerta su Amazon a soli 854,00 €, grazie al coupon sconto da 45 euro. Vi conviene acquistarlo dal noto e-commerce rispetto al loro sito ufficiale per due motivi. Prima di tutto per la garanzia che offre Amazon, che vi consente di dormire sogni tranquilli e poi per evitare spese doganali o ritardi. Quindi correte subito a comprarlo prima che si esauriscano le scorte disponibili.

Redmagic 7: prestazioni da paura

Il Redmagic 7 ha prestazioni assurde, sotto il telaio trovate il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Concludono il comparto hardware 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ma non solo, il Redmagic 7 è dotato anche di un secondo processore che si attiva soltanto durante le vostre sessioni di Gaming.

Il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ è bellissimo da guardare, i colori sono brillanti e i neri profondi. Inoltre questo pannello è superfluido, merito del refresh rate spropositato di 165 Hz.

Anche se il Redmagic 7 è dotato di una batteria da 4500 mAh, l’autonomia non è tra le migliori della categoria, soprattutto se giocate con le massime prestazioni disponibili, ma il sistema di raffreddamento non ha eguali. Questo è il primo Smartphone al mondo ad avere una ventola di raffreddamento RGB. Anche d’estate e sotto stress lui non raggiunge mai temperature alte.

Redmagic 7 è il sogno proibito di tutti i nerd, questo dispositivo ha prestazioni da urlo da fare invidia anche ai top di gamma più famosi. Sfruttate subito il coupon sconto disponibile oggi su Amazon ed acquistatelo a soli 854,00 €.

